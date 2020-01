Total : Lancement d’une usine pilote de fabrication de batteries européennes pour véhicules électriques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion de la visite du Président de la République Emmanuel Macron à l’usine de Saft de Nersac, près d’Angoulême en Nouvelle-Aquitaine, les Groupes Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT), au travers de sa filiale Saft, et PSA avec Opel, annoncent leur volonté d’unir leur savoir-faire pour développer en Europe une activité de production de batteries pour véhicules électriques et leur intention de créer à cette fin une société conjointe dénommée ACC (Automotive Cell Company).

Ce projet s’appuiera sur une R&D de pointe apportée notamment par Saft, pour produire à compter de 2023 des batteries pour véhicules électriques qui seront au meilleur niveau technologique en termes de performance énergétique, tant en termes d’autonomie que de temps de recharge, et présenteront un bilan carbone meilleur que la concurrence de façon à établir une nouvelle référence en Europe.

La première étape de ce projet est relative à des activités de R&D y compris la construction d’une usine pilote sur le terrain de l’usine de Saft à Nersac. Cette usine dont le démarrage est prévu mi-2021 représente un investissement de 200 millions d’euros. Environ 200 emplois de haute qualification seront ainsi créés dans la région Nouvelle-Aquitaine pour la mise au point, la qualification et l’industrialisation de nouvelles technologies de batteries lithium-ion de haute performance.

Cette première étape doit permettre de décider de l’investissement dans une usine de fabrication à grande échelle (8 GWh dans un premier temps, 24 GWh à terme) qui serait située dans la région Hauts-de-France puis une seconde usine en Allemagne de même capacité, pour atteindre à horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh. Cela représenterait la production de 1 million de batteries par an, soit environ 10 à 15% du marché européen. In fine, ce sont près de 5 milliards d’euros qui nécessiteront d’être mobilisés pour réaliser cet ambitieux programme.

Les Groupes Total et PSA saluent le soutien des autorités françaises, allemandes et européennes à ce projet qui recevrait près de 1,3 milliard d’euros de soutiens publics au cours de son développement dans le cadre d’un projet IPCEI autorisé par la Commission européenne.

« En 2015, Total s’est fixée pour ambition de devenir la major de l’énergie responsable. Dans ce cadre, Total a acquis en 2016 la société Saft, un acteur majeur du domaine des batteries, avec pour objectif principal le développement du stockage d’électricité stationnaire pour accompagner la croissance des énergies renouvelables intermittentes, solaire et éolien. L’accélération du développement de la mobilité électrique offre à Total, au travers de Saft, une opportunité supplémentaire de croissance et d’engagement pour une économie décarbonée », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total. « Forts du soutien des autorités françaises, allemandes et européennes, nous allons mettre en œuvre le meilleur de notre expertise et de nos technologies aux côtés de notre partenaire le Groupe PSA, avec pour ambition d’établir une filière européenne de batteries compétitive.»

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA ajoute : « Notre raison d’être est de proposer une mobilité propre, sûre et abordable aux citoyens. Je suis persuadé que ce projet, avec notre partenaire Total/Saft, permettra de créer un acteur de référence du développement et de la fabrication de cellules de batteries automobiles en Europe. Je tiens à remercier les pouvoir publics, français et allemands, les régions Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Rhénanie-Palatinat pour leur soutien actif qui est déterminant pour la naissance d’un acteur compétitif porté par Total et sa filiale Saft et Groupe PSA et Opel. »

La société ACC (Automotive Cell Company) sera créée entre Saft et PSA/Opel sur une base 50/50 pour la ligne pilote. En phase industrielle, la part de Saft dans ACC sera limitée à 33%.

Le contexte européen

En 2019 l’Union Européenne s’est fixée des objectifs ambitieux et contraignants pour développer rapidement les ventes de véhicules électriques. Le marché européen des batteries automobiles est estimé à environ 400 GWh en 2030, soit 15 fois le besoin actuel, correspondant à plus de 7 millions de véhicules électriques.

Dans ce cadre, les constructeurs automobiles européens doivent définir leur stratégie en matière d’approvisionnement de batteries, celles-ci représentant plus du tiers de la valeur ajoutée d’un véhicule électrique.

La mise en œuvre de ce projet est conditionnée par l’obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, et de la personnalisation à la fourniture de services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de Total, un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.

