Terrace Global annonce avoir signé un accord d’approvisionnement de matériel génétique avec Apollo Green pour acquérir des variétés génétiques et les importer dans l’Union européenne

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Terrace Global Inc. (« Terrace Global » ou la « Société ») (TSXV : TRCE) a le plaisir d’annoncer avoir conclu un accord d’approvisionnement de matériel génétique (« accord d’approvisionnement de matériel génétique ») avec Apollo Green Inc. (« Apollo Green »), dans le cadre duquel les deux parties ont signé une convention d’exclusivité en ce qui concerne l’acquisition et l’importation de souches à haute teneur en THC pour les activités de la Société dans le domaine du cannabis thérapeutique au Portugal.

Terrace Global a entamé le processus d’acquisition des produits de départ nécessaires à la première phase de ses serres au Portugal. Ces installations comprendront près de 65 000 pieds carrés de serres, un site de traitement et de séchage BPF (normes UE) de 5 000 pieds carrés, ainsi qu’un bâtiment administratif de 3 300 pieds carrés.

Conformément à cet accord d’approvisionnement, Terrace Global va acquérir les souches suivantes : Chem Stallion (15-25 % THC, 0,5-0,1 % CBD), Twisted Grape (15-25 % THC, 0,5-0,1 % CBD) et Apollo Skunk (15-25 % THC, 0,5-0,1 % CBD). Ces variétés viendront s’ajouter à l’inventaire de souches riches en CBD de Terrace Global, acquises au Colorado et utilisées dans ses cultures en plein air en Uruguay.

« Nous sommes heureux de développer notre inventaire génétique avec l’aide d’Apollo Green et de nous concentrer sur les souches à haute teneur en THC qui, nous l’espérons, seront bien accueillies par les acteurs du marché du cannabis thérapeutique dans l’Union européenne. Apollo Green dispose d’un vaste catalogue de génomes, avec toute une variété de souches et de croisements qui sont leaders sur leur marché, » a commenté Francisco Ortiz von Bismarck, directeur général de la société. « Le fait de pouvoir acquérir ce matériel génétique représente une étape importante dans le développement de nos activités en Europe. Sans une génétique de qualité, le succès n’est pas envisageable dans l’industrie naissante du cannabis thérapeutique de l’Union européenne. »

Apollo Green a accumulé un vaste catalogue de souches à haute teneur en THC et a bénéficié de sa relation avec Ed Rosenthal. Auteur, éducateur, activiste et autorité en matière de culture du cannabis, M. Rosenthal est conseiller principal d’Apollo Green ; il est également l’un des pionniers de la légalisation.

« Terrace Global construit un site de culture de classe mondiale dans l’un des pays les plus attractifs possible du point de vue de la réglementation et du climat. Nous travaillerons en étroite collaboration avec la Société pour observer la manière dont ces variétés se comportent, en tirant parti de notre vaste expertise en matière de culture, » a commenté Tyler LeBlanc, directeur général d’Apollo Green. « Ce partenariat est important pour nous, car nous cherchons à développer nos activités liées au matériel génétique et aux plantules à l’international. Terrace Global est le partenaire idéal compte tenu de sa grande expérience et de sa présence en Uruguay, au Portugal et en Espagne. »

L’accord d’approvisionnement de matériel génétique est soumis à plusieurs conditions préalables, notamment la délivrance des permis d’exportation et d’importation nécessaires par les autorités réglementaires canadiennes et portugaises.

À propos de Terrace Global

Terrace Global est un exploitant multi-pays dirigé par des entrepreneurs expérimentés qui cherchent à développer et acquérir des actifs internationaux dans le domaine du cannabis. Terrace Global se concentre sur les juridictions fédérales où une demande interne existe, où le coût des intrants est faible et où l’exportation est approuvée. Les actifs en cours de Terrace Global se composent de : (1) une participation indirecte à 33,75 % dans l’un des deux sites actuels de production de cannabis à usage récréatif en Uruguay ; (2) la détention à 100 % d’Oransur, S.A, une société uruguayenne produisant du chanvre à haute teneur en CBD en Uruguay ; (3) la détention à 100 % de Terra Nova Produção e Comercialização de Produtos Natuis e Farmacêuticos, Lda, une société portugaise possédant une licence préalable délivrée par INFARMED pour la culture, l’importation et l’exportation de cannabis thérapeutique au Portugal ; et (4) la détention à 100 % de Pharmabinoide S.L., une société espagnole qui produit et commercialise du chanvre en Espagne. MariMed Inc. (OTCQX : MRMD), un exploitant multi-états aux États-Unis spécialisé dans le cannabis et cherchant à améliorer la santé et le bien-être grâce à l’utilisation de cannabinoïdes et de produits à base de cannabis, détient près de 6 % de Terrace Global.

À propos d’Apollo Green

Apollo Green a fait partie de la première vague d’entreprises canadiennes à soumettre une demande de licence auprès de Santé Canada pour la culture et la vente de cannabis. En juillet 2019, Apollo Green a obtenu trois licences pour la culture standard, le traitement standard et les ventes fédérales à des fins médicales. Apollo Green fournit actuellement des solutions génétiques et des plantules de qualité supérieure aux producteurs de cannabis du monde entier. Spécialisée dans la réduction des risques, de l’espace, des coûts et du temps pour ses clients B2B, la société gère une installation de pointe entièrement opérationnelle à près de 20 minutes à l’est du centre-ville d’Ottawa.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions et les projets futurs de la société. Dans la mesure du possible, des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention », « envisager », « croire », « estimer », « prédire » ou « potentiel », les variantes négatives ou autres variantes de ces termes, ainsi que des mots ou expressions similaires, ont été utilisés pour vous permettre d’identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les convictions actuelles de la direction et sont basées sur les informations dont elle dispose actuellement.

Les déclarations prospectives comportent des incertitudes, des hypothèses et des risques importants. De nombreux facteurs peuvent influencer les performances, les réalisations ou les résultats réels, de sorte que ceux-ci diffèrent sensiblement des résultats discutés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces facteurs devant être examinés avec attention, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, la Société ne peut garantir aux lecteurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont valides à la date de publication du présent communiqué de presse et la Société ne s’engage nullement à les mettre à jour ou à les réviser pour prendre en compte de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l’exige.

Ni la TSXV ni son prestataire de services de réglementation (dans le sens où ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n’assument de responsabilité vis-à-vis de l’adéquation ou de l’exactitude de ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.