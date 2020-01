Mary Kay riafferma il suo impegno verso la ricerca scientifica sulla cura della pelle collaborando per la prima volta con International Master Course on Aging Science

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay, una delle società del settore della cura della pelle più innovative al mondo, ha annunciato di aver stretto una collaborazione con International Master Course on Aging Science (IMCAS). Dal 30 gennaio al 1° febbraio, IMCAS ospiterà il suo 22o Congresso mondiale annuale a Parigi, Francia, nel corso della quale prestigiosi esperti in dermatologia, chirurgia plastica e scienze dell’invecchiamento illustreranno e apprenderanno a loro volta alcune delle novità emerse dalle ultimissime ricerche allo scopo di migliorare gli standard settoriali.

Il 22o Congresso mondiale di IMCAS, durante la quale verranno proposte 345 sessioni scientifiche e a cui interverranno 800 specialisti di fama mondiale e un numero stimato di partecipanti superiore a 12.000, offre un’esperienza esclusiva con un elenco completo di corsi e sessioni intesi ad arricchire le nozioni e competenze professionali dei partecipanti.

“Siamo estremamente lieti di portare avanti la nostra collaborazione con la comunità scientifica a livello mondiale e ci impegniamo a condividere gli esiti dei nostri innovativi progetti di ricerca con i professionisti esperti in materia di cura delle pelle e scienze dell'invecchiamento” ha affermato la Dott.ssa Lucy Gildea, Direttore scientifico presso Mary Kay Inc. “Siamo orgogliosi di essere stati invitati a partecipare a IMCAS, una prestigiosa organizzazione che impartisce formazione di prim'ordine nei rami della chirurgia plastica e della dermatologia.”

La Dott.ssa Michelle Hines, Direttore della divisione Formulazione di prodotti presso Mary Kay, è stata invitata a ad intervenire a un evento IMCAS Academy al fianco di altri rinomati specialisti sul tema “Peeling chimici dal medico o in casa”.

IMCAS è stata istituita nel 1994 a Parigi, Francia, come conferenza per chirurghi plastici e dermatologi. Dalla sua fondazione, IMCAS si adopera per colmare le lacune conoscitive tra il settore della chirurgia plastica e ricostruttiva e quello della dermatologia, generando in tal modo delle sinergie e contribuendo ad avvicinare questi due settori. La sua missione consiste nel permettere ai professionisti del ramo della medicina estetica di accedere dietro richiesta a contenuti scientifici d’alta qualità. IMCAS ha lanciato di recente la sua piattaforma di apprendimento elettronico IMCAS Academy che offre agli utenti abbonati l'accesso istantaneo a video a sfondo educativo, articoli scientifici, interviste ad esperti e altro ancora.

Per ulteriori informazioni su IMCAS visitate: https://www.imcas.com/en

Informazioni su Mary Kay

Mary Kay Ash, annoverata tra quanti hanno infranto le barriere in favore delle pari opportunità, ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza più di 56 anni fa con tre obiettivi: sviluppare opportunità gratificanti per le donne, offrire prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, profumi e integratori alimentari all’avanguardia. Mary Kay si impegna ad aiutare le donne e le loro famiglie, associandosi con organizzazioni di tutto il mondo per supportare la ricerca contro il cancro, proteggere le vittime di abusi domestici, abbellire le nostre comunità e incoraggiare i bambini a inseguire i propri sogni. La visione originaria di Mary Kay Ash continua a brillare, un rossetto alla volta. Per ulteriori informazioni visitare il sito MaryKay.com.

