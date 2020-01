Mary Kay zet toewijding aan wetenschappelijk huidonderzoek voort in eerste samenwerking ooit met internationale mastercursus in verouderingswetenschap

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay, een van 's werelds meest innovatieve huidverzorgingsbedrijven, kondigt haar samenwerking aan met de International Master Course on Aging Science (IMCAS). Van 30 januari t/m 1 februari organiseert IMCAS haar 22e jaarlijkse Wereldcongres in Parijs, Frankrijk, waar prominente internationale experts op het gebied van dermatologie, plastische chirurgie en verouderingswetenschap een aantal van de nieuwste onderzoekinnovaties zullen tonen en bestuderen met als doel het verbeteren van praktijkstandaarden.

Met dit jaar meer dan 12.000 verwachte deelnemers, 345 wetenschappelijke sessies en 800 presenterende internationaal gerenommeerde specialisten, biedt het IMCAS 22e Wereldcongres een unieke ervaring met een omvangrijke lijst van lessen en sessie tijdens de conferentie, elk ontwikkeld om professionele kennis en vaardigheden te verrijken.

“We zijn verheugd om onze samenwerking met de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap voort te zetten en toegewijd aan het delen van ons innovatieve onderzoek met professionals op het gebied van huidverzorging en veroudering,” zei dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer van Mary Kay Inc. “We zijn trots op onze uitnodiging voor deelname aan IMCAS, een prestigieuze organisatie gericht op het bieden van de hoogste kwaliteit training in plastische chirurgie en dermatologie.”

Dr. Michelle Hines, directeur productformulering bij Mary Kay, is samen met andere gerenommeerde specialisten uitgenodigd als spreker op een IMCAS Academy-evenement over het onderwerp Chemische peeling: in de praktijk vs. thuis.

IMCAS werd in 1994 opgericht in Parijs, Frankrijk, als een gespecialiseerd congres voor plastische chirurgen en dermatologen. Sinds haar ontstaan, streeft IMCAS ernaar om de kenniskloof tussen plastische en reconstructieve chirurgie en dermatologie te overbruggen en daardoor synergieën te stimuleren en deze twee werkvelden te verbinden. Het is haar missie om esthetische artsen op afroep toegang te geven tot kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke informatie. IMCAS lanceerde onlangs haar e-learningplatform, IMCAS Academy, dat zijn deelnemers directe toegang biedt tot instructievideo’s, wetenschappelijke publicaties, interviews met experts en meer.

Klik voor meer informatie over IMCAS hier: https://www.imcas.com/en

Over Mary Kay

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 56 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds - met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

