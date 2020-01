Mary Kay poursuit son engagement dans la recherche en science dermatologique avec son tout premier partenariat avec le Cours de master international sur la science du vieillissement

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay, l’une des entreprises de soins de la peau les plus innovantes, a annoncé son partenariat avec le Cours de master international sur la science du vieillissement (International Master Course on Aging Science, IMCAS). Du 30 janvier au 1er février, l’IMCAS tiendra son 22e Congrès mondial à Paris, en France, où d’éminents experts internationaux en dermatologie, chirurgie plastique et science du vieillissement présenteront et découvriront certaines des dernières innovations de la recherche dans le but d’améliorer les normes de pratique médicale.

Avec plus de 12 000 participants attendus cette année, 345 sessions scientifiques et 800 spécialistes de renommée mondiale qui feront des présentations, le 22e Congrès mondial de l’IMCAS offrira une expérience unique, avec une liste exhaustive de cours et de sessions pendant toute la conférence, conçus pour enrichir les connaissances et les compétences professionnelles de chacun.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec la communauté scientifique du monde entier et restons engagés à partager nos recherches innovantes avec les professionnels des sciences dermatologique et du vieillissement », a déclaré le Dr Lucy Gildea, directrice scientifique chez Mary Kay Inc. « Nous sommes fiers d’avoir été invités à participer à l’IMCAS, une organisation prestigieuse consacrée à la formation d’excellence dans les domaines de la chirurgie plastique et la dermatologie. »

Le Dr Michelle Hines, directrice de la formulation des produits chez Mary Kay, a été invitée à être l’une des intervenantes de l’événement de l’IMCAS Academy aux côtés d’autres spécialistes renommés, sur le thème du « Peeling chimique en cabinet ou à domicile. »

L’IMCAS a été créé en 1994 à Paris, en France, en tant que congrès consacré aux chirurgiens plastiques et aux dermatologues. Depuis sa création, l’IMCAS cherche à combler les lacunes des connaissances entre la chirurgie plastique et reconstructive et la dermatologie, générant des synergies et créant ainsi des passerelles entre ces deux domaines. Sa mission est de permettre aux praticiens esthétiques d’accéder à un contenu scientifique de qualité sur demande. L’IMCAS a récemment lancé sa plateforme d’apprentissage en ligne, l’IMCAS Academy, qui propose à ses abonnés un accès immédiat à des vidéos pédagogiques, des documents scientifiques, des entretiens avec des experts, etc.

Pour plus d’informations sur l’IMCAS, cliquez ici : https://www.imcas.com/en

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à valoriser les femmes et leurs familles en s’associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

