Temenos et Google Cloud annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique mondial visant à accélérer la transformation numérique des banques dans le nuage

GENEVE & SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), société spécialisée dans les logiciels bancaires, et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique mondial visant à aider les établissements financiers à faire fonctionner, sur Google Cloud, des logiciels et applications bancaires essentiels à la mission, à créer des modèles commerciaux rentables, et à améliorer et différencier ainsi leurs expériences client.

Les deux sociétés ont entamé leur collaboration en 2019 avec l'intégration du logiciel Cloud-natif et Cloud-agnostique de Temenos à Google Cloud et ont fait leurs preuves auprès de clients bancaires communs en Europe et Asie. Dans le cadre du partenariat élargi, la suite complète de logiciels et d'applications bancaires de Temenos sera désormais disponible sur Google Cloud, et les deux sociétés aideront les banques à commercialiser plus rapidement leurs services, à élaborer de nouveaux modèles commerciaux et à réaliser des bénéfices opérationnels tangibles.

Plus de 3.000 établissements financiers du monde entier tirent parti de la technologie Cloud-native moderne, basée sur une API, de Temenos. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les banques peuvent faire fonctionner les applications de Temenos sur Google Cloud, exploitant sa flexibilité, sa résilience et ses infrastructures mondiales. Le partenariat élargi a été rendu public aujourd'hui au Paris Fintech Forum 2020, où l'intervention de Marc Chuard, PDG de Temenos, a porté sur les 'services bancaires dans le nuage'.

S'inspirant en outre de son approche ouverte du Cloud, Temenos sera le premier fournisseur de logiciels bancaires au monde à fonctionner sur la plateforme Anthos de Google Cloud, permettant ainsi à ses clients de résoudre les charges de travail essentielles à la mission, dans des environnements locaux et dans le nuage, voire multi-clouds.

Anthos est la plateforme hybride multi-cloud de Google Cloud qui permet aux organisations de migrer et de moderniser leurs applications existantes, d'en construire de nouvelles et de les faire fonctionner partout, que ce soit dans le nuage, sur site ou dans des environnements multi-clouds. Construite sur la base d'une technologie open-source lancée par Google, tels l'environnement Kubernetes, l'outil Istio et les conteneurs, la plateforme aide les banques à renforcer le pouvoir des développeurs, des professionnels de la sécurité, des équipes plateformes et des ingénieurs d'exploitation - améliorant ainsi l'expérience employé et client, réalisant des économies en termes de résultats financiers et augmentant les revenus bruts.

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré: "Nous observons une croissance exponentielle de l'adoption du nuage au sein de l'industrie bancaire. Nous sommes ravis d'élargir notre leadership dans le nuage et de renforcer notre partenariat stratégique avec Google Cloud, un chef de file de l'innovation en matière d'informatique dans le nuage. En qualité de partenaire mondial stratégique de Google Cloud dans le domaine des logiciels bancaires, nous allons apporter au marché des solutions novatrices associant notre logiciel bancaire Cloud-natif, basé sur une API et sur les micro-services, et les capacités de mise à l'échelle et capacités de pointe dans le nuage. Nos clients tireront parti de la combinaison gagnante entre la plateforme bancaire numérique aux riches fonctions, technologiquement avancée de Temenos, sur Google Cloud. Ensemble, nous donnerons aux banques la possibilité de réduire leurs délais de commercialisation et leur complexité opérationnelle, tout en mettant à l'échelle de manière élastique et en fournissant aux clients des expériences numériques remarquables. Grâce à la solution Anthos de Google Cloud, nous offrons aux banques la liberté d'innover et de récolter les bénéfices réels d'un environnement multi-cloud."

Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, a déclaré: "Temenos fournit des applications de logiciels bancaires leaders du marché à des milliers d'entreprises proposant des services financiers parmi les principales au monde, et nous sommes ravis d'élargir notre alliance stratégique avec elles. Etendre les capacités de base de Temenos à Google Cloud permet aux banques de transformer numériquement leur activité et de proposer des expériences et des offres entièrement nouvelles aux clients."

Temenos, qui est à l'avant-garde de l'innovation logicielle, investit constamment 20% de ses recettes dans la R&D et innove, depuis 10 ans, dans le domaine des opérations bancaires dans le nuage. Temenos donne aux banques les moyens de réduire de manière significative leurs coûts totaux de propriété grâce à une évolutivité élastique du Cloud, une technologie distribuée de bases de données et une résilience multi-cloud - tout ceci étayé par les avantages de l'indépendance par rapport au fournisseur et à la plateforme. Temenos accélère la transformation numérique des banques, en les aidant à devenir plus souples et à accélérer l'innovation.

A propos de Google Cloud

Google Cloud fournit aux organisations une infrastructure de pointe, des capacités de plateforme et des solutions industrielles, ainsi que l'expertise leur permettant de réinventer leur manière de mener les affaires grâce à une innovation alimentée par les données, sur une infrastructure informatique moderne. Nous fournissons des solutions de Cloud de qualité professionnelle qui tirent parti de la technologie de pointe de Google pour aider les entreprises à fonctionner plus efficacement, à moderniser dans l'optique de la croissance et à innover pour l'avenir. Dans plus de 150 pays, les clients font confiance à Google Cloud pour résoudre leurs problèmes d'entreprise les plus critiques.

A propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), dont le siège se trouve à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires, qui a forgé des partenariats avec des banques et d'autres établissements financiers, dans le but de transformer leur activité et de conserver une longueur d'avance sur un marché en pleine évolution. Plus de 3.000 banques du monde entier, dont 41 des 50 principales banques mondiales, s'appuient sur Temenos à la fois pour le traitement de leurs transactions quotidiennes et les interactions avec leurs clients, pour plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos offre des services bancaires Cloud-natifs et Cloud-agnostiques de front-office et de base, des paiements, de la gestion de fonds et des produits logiciels de gestion du patrimoine, qui permettent aux banques d'assurer à leurs clients des parcours bancaires uniformes sans tensions et d'acquérir l'excellence opérationnelle.

Le logiciel de Temenos a prouvé qu'il permettait à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de pointe de 26,8% et un rendement des capitaux propres de 25,0%, soit le double de la moyenne observée dans le secteur. Ces clients investissent également plus de 53% de leur budget informatique en faveur de la croissance et de l'innovation, par rapport à la maintenance. Ce chiffre, qui représente 2,5 fois la moyenne relevée dans le secteur, témoigne du fait que les investissements des banques dans l'informatique apportent une réelle valeur ajoutée à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.temenos.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.