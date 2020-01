Le Groupe PSA et ses partenaires sociaux s’engagent en faveur du bien-être et de la motivation des salariés de l’entreprise

RUEIL-MALMAISON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

« Cet accord illustre la maturité des relations sociales du Groupe PSA (Paris:UG) ainsi que la volonté de construire ensemble un projet d’entreprise, centré sur l’humain. Le bien-être et la motivation des collaborateurs, conjugués à leurs savoir-faire et à leur passion, sont des critères essentiels du succès de notre entreprise et nous en sommes tous fiers » indique Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation du Groupe PSA. « C’est une force sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour créer, avec nos valeurs, les conditions pour que chacun puisse réussir et s’épanouir ».

Afin de relever avec succès les enjeux des années à venir (transition énergétique, évolution des attentes clients, incertitudes économiques et réglementaires, développement à l’international, digitalisation…), le Groupe PSA doit poursuivre sa transformation, dans un contexte de plus en plus exigeant.

Le Groupe PSA signe aujourd’hui avec ses partenaires sociaux un accord sur la motivation et le bien-être au travail pour ses salariés, la qualité de vie au travail et l’épanouissement faisant partie des leviers clés pour la compétitivité de l’entreprise.

L’ensemble de ces mesures vont ainsi permettre :

D’apporter de la sérénité aux salariés et d’offrir des conditions de travail propices au bien-être : afin de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, un dispositif innovant de soutien aux aidants familiaux1 va être mis en place, en complément de l’élargissement du don de jours de congés. Autre exemple, en usine, les nouveaux salariés seront systématiquement formés aux gestes les plus efficients lors de la préparation à la prise de poste pour préserver leur santé.

De développer l’autonomie des salariés et de faire évoluer les pratiques managériales : dans un contexte où les temps de trajet grandissant sont un facteur de fatigue inutile, le nombre de jours proposés aux salariés en travail à distance (TAD) passera de 25 à 30. Plébiscité par 14 000 salariés qui, en France, ont adopté cette organisation de travail à distance ou de télétravail, le Groupe PSA choisit donc de poursuivre dans cette voie et proposera des formations aux managers pour gérer une équipe à distance.

De favoriser l’expression des salariés : 1 /3 des collaborateurs utilisent les outils collaboratifs (dont Teams ou OneDrive) mis à leur disposition pour échanger des informations ou pour partager des documents et travailler en réseau. Le Groupe ambitionne d’accélérer leur développement et leur utilisation.

Autre exemple, l’expérience BEST (partage et résolution de problèmes), lancée dans certaines usines en 2017, a permis des améliorations significatives en matière de qualité de fabrication ainsi que l’accroissement de la capacité de chacun à résoudre des situations imprévues. Cette démarche va être étendue aux périmètres R&D et tertiaire.

Fruit d’un travail de co-construction, de plus de 18 mois, avec les partenaires sociaux, le contenu de ce projet d’entreprise a été enrichi par un retour d’expérience issu des nouveaux modes de travail mis en place ces dernières années mais aussi par des groupes de travail impliquant des contributeurs de différentes directions.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées depuis plusieurs années (égalité femmes-hommes, diversité, mise en place du télétravail et du travail à distance, …) et qui ont permis que le Groupe PSA soit régulièrement bien classé dans les baromètres sociaux (1ère entreprise labellisée ‘égalité professionnelle’, label diversité à plusieurs reprises) et RSE (seule entreprise automobile au Vigeo World 120 et en position de leader pour la 2ème année consécutive dans le DJSI2)

1 selon une étude externe, en 2030, 25 % des salariés d’une entreprise privée devraient s’occuper régulièrement d’un membre de leur famille

2 DJSI : Dow Jones Sustainability Indices