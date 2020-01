Andersen Global annoncerer samarbejde med Lipa Meir & Co.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global har indgået et samarbejde med Lipa Meir & Co., et af de mest etablerede og velrenommerede advokatfirmaer i Israel, hvilket tilføjer endnu en dimension til organisationens eksisterende tilstedeværelse i Mellemøsten.

Lipa Meir & Co., der er ledet af administrerende direktør Alon Pomeranc, blev grundlagt i 1987 og består af mere end 80 juraeksperter, der er specialiseret i en række forskellige juridiske tjenester, herunder selskabsret, fusioner og opkøb, retssager og tvistbilæggelse, antitrust og konkurrence, bankvirksomhed og finans, energi og infrastruktur, kapitalmarkeder og værdipapirer, projektfinansiering, ren teknologi og energi, sundheds- og biovidenskab, højteknologi og teknologi samt fast ejendom. Firmaet er også konsekvent blevet anerkendt af globale juridiske erhvervsvejvisere, herunder Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 og WTR.

”Lipa Meir & Co. bestræber sig på og leverer rutinemæssigt juridiske tjenester af højeste kaliber, og vi stræber konstant efter at udvide vores servicetilbud,” sagde Alon. ”Vores mål er at fungere som en one-stop-shop for vores kunder, og muligheden for at samarbejde med Andersen Global giver os mulighed for at gøre det ved at give vores kunder ressourcerne fra et globalt firma og samtidig opretholde de højeste faglige standarder.”

”Lipa Meir har et enestående omdømme i Israel og Mellemøsten, og Alon har haft en fantastisk vision for firmaet, siden han blev administrerende direktør,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. ”Han og hans medarbejdere giver kunderne uovertrufne løsninger og prioriterer forvaltning, uafhængighed og gennemsigtighed. Kombineret med vores eksisterende afdeling i Israel vil vi have en formidabel tilstedeværelse på dette marked.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu mere end 5000 eksperter verden over og er repræsenteret på mere end 167 steder via sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer.

