Western Union et La Banque Postale en France étendent les paiements numériques mondiaux

DENVER ET PARIS--(BUSINESS WIRE)--La Banque Postale, la filiale bancaire de l’opérateur des services postaux français, le Groupe La Poste, et l’un des principaux réseaux bancaires de France avec 10,3 millions de clients actifs, a annoncé aujourd’hui - en tant qu’agent de paiement de Western Union - l’expansion de ses services internationaux de paiement numérique, pris en charge par Western Union (NYSE : WU), un chef de file des transferts d’argent et des échanges de devises transfrontaliers.

L’intégration de la plateforme mondiale de transfert d’argent numérique et d’échange de devise transfrontaliers de Western Union dans l’application mobile et le site Web de La Banque Postale permettra à plus de sept millions de clients de La Banque Postale enregistrés en ligne d’accéder aux services et à l’expérience de transfert d’argent international de Western Union.

Les clients de La Banque Postale ont le choix de financer leurs paiements au sein de l’application ou sur le site Web à l’aide de leur carte bancaire ou en effectuant des versements en utilisant le Réseau mondail de détail et de portefeuille de Western Union.

La plateforme de transferts d’argent et d’échanges de devises transfrontaliers de Western Union - y compris ses capacités de règlement international, son réseau, et ses systèmes de conformité et de technologie - permet aux institutions financières comme La Banque Postale de réaliser des transferts internationaux transfrontaliers en temps réel. L’association initiale de Western Union avec le Groupe La Poste a commencé il y a deux décennies de cela avec des services de détail de transferts d’argent internationaux. Le Groupe La Poste opère en tant qu’Agent de Western Union depuis plus de 20 ans et exploite désormais également la plateforme numérique de Western Union.

« Je suis incroyablement fier d’étendre notre relation avec le Groupe La Poste et La Banque Postale en tant qu’agents de Western Union. J’ai été ravi de constater à quel point nos deux entreprises ont innové et collaboré pour fournir aux consommateurs un service omnicanal, offrant la flexibilité d’une expérience entièrement numérisée sur le Web et l’application, » a déclaré Hikmet Ersek, président et chef de la direction de Western Union.

« Les services numériques avancés de Western Union marquent une expansion de notre stratégie de plateforme ouverte tandis que nous aidons d’autres organisations internationales de premier plan à résoudre les complexités des transactions transfrontalières et dans des devises différentes, » a poursuivi M. Ersek, s’exprimant au Paris Fintech Forum 2020.

La Banque Postale est fière de proposer à sa clientèle diversifiée une gamme complète de produits et de services bancaires et d’assurance sur mesure facilement accessibles en ligne et hors ligne.

Les réseaux postaux sont une partie importante de la large présence au détail mondiale de Western Union. En plus de ses propres sites d’agent de détail emblématiques dans le monde entier, les services de Western Union sont proposés dans des bureaux de poste gérés par le gouvernement et les sites d’entreprise de courrier privés et commerciaux dans 105 pays.

WU-G

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d’argent et des échanges de devises internationaux. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 septembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant, en 2018, affiché la croissance la plus rapide, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d’informations, visitez www.westernunion.com.

À propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)

La Banque Postale, une filiale du Groupe La Poste, est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion des actifs. En tant que banque citoyenne, elle soutient ses clients en proposant une relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et de services à des tarifs raisonnables et accessibles. En tant que banque locale fournissant un service public, La Banque Postale répond aux besoins de chacun : particuliers, entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle s’efforce de servir ses clients à travers le réseau de ses bureaux de poste, en ligne et au téléphone dans le cadre d’une relation entièrement multicanal.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.