Western Union en het Franse La Banque Postale breiden wereldwijde digitale betalingen uit

DENVER EN PARIJS--(BUSINESS WIRE)--La Banque Postale, de dochteronderneming voor bankzaken van La Poste Group, de postdienstondernemer van Frankrijk en een van de belangrijkste banknetwerken van Frankrijk met 10,3 miljoen actieve klanten, heeft vandaag - als betalingsagent van Western Union - de uitbreiding bekendgemaakt van de wereldwijde digitale betaaldiensten die mogelijk gemaakt zijn door Western Union (NYSE: WU), een leider op het gebied van grensoverschrijdend, valutaoverschrijdend geld- en betalingsverkeer.

De integratie van Western Union’s wereldwijd grensoverschrijdend, valutaoverschrijdend digitale geldverkeerplatform binnen La Banque Postale’s mobiele app en website maakt voor meer dan zeven miljoen online geregistreerde klanten van La Banque Postale toegang mogelijk tot Western Union’s internationale betaaldiensten en ervaring.

Klanten van La Banque Postale hebben de keuze om hun betalingen te doen binnen de app of de website, met gebruikmaking van hun bankcard en uit te betalen bij Western Union’s wereldwijde retail-en-wallet-netwerk.

Western Union’s grensoverschrijdend, valutaoverschrijdend geldverkeerplatform – waaronder wereldwijde betalingsmogelijkheden, netwerk-, nalevings- en technologiesystemen — maakt internationale grensoverschrijdende overboekingen in real-time mogelijk voor financiële instellingen zoals La Banque Postale. Western Union’s eerste samenwerking met La Poste Group begon twee decennia geleden met internationale retail-geldoverboekingsdiensten. La Poste Group heeft gedurende meer dan 20 jaar als agent van Western Union gefungeerd en maakt nu ook gebruik van Western Union’s digitale platform.

“Ik ben ongelofelijk trots op het uitbreiden van onze relatie met La Poste Group en La Banque Postale als agent van Western Union. Het was spannend om te zien hoe onze beide bedrijven hebben geïnnoveerd en samengewerkt om klanten te voorzien van diensten via alle kanalen, door de flexibiliteit te bieden van een volledig gedigitaliseerde web- en app-ervaring,” aldus Hikmet Ersek, President en CEO, Western Union.

“Western Union’s geavanceerde digitale diensten geven een uitbreiding aan van onze open platformstrategie omdat wij andere vooraanstaande wereldwijde organisaties helpen de complexiteit van grensoverschrijdende, valutaoverschrijdende transacties op te lossen,” aldus de heer Ersek, sprekend vanuit het Paris Fintech Forum 2020.

La Banque Postale is er trots op hun diverse klantenbestand een compleet scala te kunnen bieden van op maat gemaakte bank- en verzekeringsproducten en -diensten met gemakkelijke toegang online en offline.

Postnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de immense wereldwijde detailhandelvoetafdruk van Western Union. In aanvulling op de eigen iconische detailhandelslocaties overal in de wereld, worden Western Union-diensten aangeboden bij door de overheid beheerde postkantoren en particuliere commerciële postkantoorbedrijfslocaties in 105 landen.

Over Western Union

De Western Union Company (NYSE: WU) is een wereldmarktleider voor grensoverschrijdend, valutaoverschrijdend geldverkeer. Ons omni-channelplatform verbindt de digitale en de fysieke wereld en stelt consumenten en bedrijven in staat om geld te verzenden en te ontvangen en snel, gemakkelijk en betrouwbaar betalingen te doen. Sinds 30 september 2019 bestaat ons netwerk uit 550.000 retailagentschappen in meer dan 200 landen en gebieden die diensten met merknaamlabel aanbieden met de mogelijkheid om geld te verzenden naar miljarden bankrekeningen. Daarnaast is westernunion.com, ons snelst groeiende kanaal in 2018, in 75 landen en toegevoegde gebieden beschikbaar voor het verzenden van geld over de hele wereld. Met ons wereldwijde bereik zorgt Western Union voor geldbewegingen voor een betere verbinding tussen familie, vrienden en bedrijven om financiële inclusie mogelijk te maken en economische groei te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.westernunion.com.

Over La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)

La Banque Postale, een dochteronderneming van Le Groupe La Poste, is vertegenwoordigd in detailhandelsbankieren, verzekerings- en vermogensbeheermarkten. Als een op de burger gerichte bank ondersteunt deze zijn klanten door het bieden van duurzame bankrelaties met een uitgebreid scala van redelijk geprijsde en toegankelijke producten en diensten. Als lokale bank die een publieke dienst biedt, komt La Banque Postale tegemoet aan de behoeften van iedereen: privépersonen, bedrijven, professionals, verenigingen en de plaatselijke publieke sector. De bank streeft ernaar zijn klanten te bedienen via het netwerk van postkantoren, online en via de telefoon als onderdeel van een volledige multichannelrelatie.

