Western Union e La Banque Postale di Francia espandono i pagamenti digitali globali

DENVER e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La Banque Postale, filiale bancaria dell'operatore di servizi postali francesi, La Poste Group, e una delle maggiori reti creditizie del Paese, con 10,3 milioni di clienti attivi, hanno annunciato oggi - in qualità di agente di pagamento della Western Union - l'espansione dei servizi globali digitali di pagamento, grazie a Western Union (NYSE: WU), il maggior operatore per movimentazione di denaro e pagamenti transfrontalieri e con compravendita di valute.

L'integrazione della piattaforma digitale di movimentazione valutaria transfrontaliera e intervalutaria nell'app mobile de La Banque Postale permetterà a oltre sette milioni di clienti online registrati di La Banque Postale di accedere ai servizi di pagamento internazionale e all'esperienza di Western Union.

I clienti de La Banque Postale potranno scegliere tra attingere alla provvista per i pagamenti all'interno dell'app o del sito utilizzando la carta emessa dalla banca e pagare nella rete di dettaglio globale e portafoglio di Western Union.

La piattaforma di movimentazione valutaria transfrontaliera e intervalutaria - comprese le capacità di compensazione globale, la rete, i sistemi di conformità e tecnologia - consente trasferimenti internazionali in tempo reale e oltrefrontiera a istituti finanziari come La Banque Postale. Il rapporto tra Western Union è La Poste Group è iniziato due decenni fa, con i servizi di trasferimento di denaro internazionale al dettaglio. La Poste Group opera da agente di Western Union da oltre 20 anni e ora si appoggia anche alla sua piattaforma digitale.

"È enorme motivo d'orgoglio ampliare il rapporto in essere con La Poste Group e La Banque Postale in veste di agente Western Union. È stato entusiasmante vedere come le nostre due aziende hanno innovato e collaborato per fornire ai consumatori un servizio su ogni canale, offrendo la flessibilità di un'esperienza su web e app completamente digitalizzata", ha affermato Hikmet Ersek, presidente e CEO di Western Union.

"I servizi digitali avanzati di Western Union segnano un allargamento della nostra strategia di piattaforma aperta, quando aiutiamo altre organizzazioni globali di spicco a risolvere le complessità legate alle transazioni oltrefrontiera e intervalutarie", ha affermato Mr. Ersek, parlando dal palcoscenico del Paris Fintech Forum 2020.

La Banque Postale è fiera di poter offrire alla propria base diversificata di clienti un'intera gamma di prodotti e servizi bancari e assicurativi su misura che sono facili da fruire online e offline.

Le reti postali sono una parte significativa della vasta presenza globale al dettaglio di Western Union. In aggiunta alle sue tipiche agenzie al dettaglio in tutto il mondo, i servizi Western Union vengono offerti negli uffici postali della pubblica amministrazione e negli uffici commerciali privati di servizi postali al dettaglio in 105 Paesi.

WU-G

Informazioni su Western Union

Western Union Company (NYSE: WU) è leader globale nelle movimentazioni transfrontaliere di denaro intervalutarie. La nostra piattaforma su tutti i canali collega il mondo digitale con quello fisico, consentendo ai consumatori e alle aziende di ricevere e inviare denaro ed effettuare pagamenti in modo rapido, facile e affidabile. Al 30 settembre 2019 la nostra rete comprendeva oltre 550.000 agenzie al dettaglio eroganti servizi a marchio Western Union, in oltre 200 paesi e territori, con possibilità di inviare denaro a miliardi di clienti. Inoltre westernunion.com, il nostro canale in più rapida crescita nel 2018, è disponibile in 75 Paesi e altri territori, per movimentare il denaro in ogni parte del mondo. Grazie alla sua capillarità globale, Western Union movimenta il denaro in modo ottimale connettendo tra loro famiglie, amici e attività al fine di favorire l’inclusione finanziaria e sostenere la crescita economica. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.westernunion.com.

Informazioni su La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)

La Banque Postale, filiale de Le Groupe La Poste, è presente nei mercati d'intermediazione bancaria al dettaglio, assicurativo e della gestione patrimoniale. In quanto banca civicamente responsabile, sostiene i suoi clienti, offrendo una relazione bancaria sostenibile con un'ampia gamma di prodotti e servizi accessibili e dal prezzo ragionevole. In quanto banca locale che offre un servizio pubblico, La Banque Postale soddisfa i bisogni di tutti: privati, aziende, professionisti, associazioni e il settore pubblico a livello locale. Si adopera per servire i clienti attraverso la rete di uffici postali, internet e telefono, come parte di una relazione a copertura completa di tutti i canali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.