Andersen Global kondigt samenwerking aan met Lipa Meir & Co.

Andersen Global ging een samenwerking aan met Lipa Meir & Co., een van de meest gevestigde en gerenommeerde advocatenkantoren in Israël, en voegde zo een dimensie toe aan de bestaande aanwezigheid van de organisatie in het Midden-Oosten.

Lipa Meir & Co., dat wordt aangevoerd door kantoorbeherend vennoot Alon Pomeranc en werd opgericht in 1987, bestaat uit meer dan 80 rechtsprofessionals die gespecialiseerd zijn in diverse juridische diensten, inclusief ondernemingsrecht, fusies en overnames, procesvoering en geschillenbeslechting, antitrust en competitie, bankieren en geldwezen, energie en infrastructuur, kapitaalmarkten en effecten, projectfinanciering, cleantech en schone energie, gezondheidszorg en levenswetenschappen, high-tech en technologie, en onroerend goed. De firma wordt ook consequent erkend in wereldwijde juridische gidsen, inclusief Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 and WTR.

“Lipa Meir & Co. is toegewijd aan en levert stelselmatig juridische diensten van het hoogste kaliber en we streven er continu naar om ons dienstenaanbod uit te breiden,” zei Alon. “Het is ons doel om te opereren als een enkel loket voor onze cliënten. De mogelijkheid om samen te werken met Andersen Global stelt ons daartoe in staat door onze cliënten de middelen te bieden van een mondiale firma met behoud van de hoogste professionele standaarden.”

“Lipa Meir heeft een uitstekende reputatie in Israël en het Midden-Oosten en Alon heeft al sinds zijn aantreden als beherend vennoot een formidabele visie voor de firma,” zei Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Hij en zijn team bieden cliënten superieure oplossingen en geven voorrang aan rentmeesterschap, onafhankelijkheid en transparantie. In combinatie met ons bestaande team in Israel zullen we een uitmuntende aanwezigheid hebben op deze markt.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 5000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 167 locaties via aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

