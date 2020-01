WorldRemit en partenariat avec Wizall Money pour lancer son premier service de transfert d’argent mobile au Sénégal

LONDRES & DAKAR, Sénégal--(BUSINESS WIRE)--La société leader de transfert d'argent en ligne WorldRemit s'est engagée aux côtés de Wizall Money pour lancer son premier service de transfert d'argent via téléphone portable au Sénégal.

L’application WorldRemit permet à la communauté sénégalaise vivant à l'étranger d'économiser du temps ainsi que de l'argent puisqu’elle n'a pas à se rendre chez un agent de transfert d'argent traditionnel et à payer des frais onéreux pour envoyer de l'argent vers son pays d’origine. Cependant, en utilisant l'application ou le site Web WorldRemit, ils peuvent expédier des fonds en ligne à tout moment (24/7).

Il est à noter que cette nouvelle alliance avec Wizall Money permet aux clients de WorldRemit répartis dans plus de 50 pays, dont la France, l'Espagne et les États-Unis, de faire des transferts instantanés chez eux à plus de 60 000 comptes mobiles d'argent au Sénégal. Ainsi les destinataires pourront stocker leurs fonds, payer les factures ou les marchandises dans les magasins directement à travers leur compte Wizall Money.

En plus du nouveau service d'argent via téléphone portable, WorldRemit offre également des services de transfert bancaire, de retrait d’argent et de rechargement de crédit mobile au Sénégal, afin que les clients puissent choisir l'option de paiement qui convient le mieux à leur destinataire.

De plus, les prévisions laissent estimer que la communauté de la diaspora sénégalaise s’élève à près de 560 000 personnes, et l'argent qu'ils envoient chez eux impacte considérablement la vie de milliers de familles. En effet, on estime que le Sénégal a reçu près de 2,5 milliards de dollars en transfert d’argent en 2019, soit 10% du PIB du pays.

Mamadou Wilane, responsable du développement des affaires pour l'Afrique Occidentale à WorldRemit, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Wizall Money pour lancer notre premier service de transfert d'argent via téléphone portable au Sénégal.

« Selon la Banque mondiale, près de 60% des adultes au Sénégal demeurent non bancarisés. Ainsi, notre nouveau service permettra aux familles des zones urbaines et rurales du pays de recevoir de l'argent de l'étranger directement sur leur téléphone portable, sans même avoir recours à une connexion Internet ou encore à un compte bancaire. »

Ramatoulaye Cissé Fall, directrice commerciale chez Wizall Money Sénégal, a ajouté :

« En effet, ce partenariat avec WorldRemit permet aux personnes vivant à l'étranger de transférer de l'argent facilement à leur famille. Il est important de noter qu’ils n'ont plus besoin d’attendre des heures à l'agence puisque le transfert s’effectue dorénavant instantanément dans leur portefeuille. Ainsi donc, le modèle Wizall Money permet à ces familles de payer leurs factures, d'acheter du crédit ou aussi de se retirer de notre vaste réseau d'agents, le tout gratuitement. »

À propos de l’application WorldRemit

L’application WorldRemit a bouleversé une industrie jusque-là dominée par les acteurs traditionnels hors ligne en prenant des transferts d'argent internationaux en ligne – les rendant plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. Jusqu’à présent, nous procédons au transfert dans 50 à 150 pays, opérons dans 6 500 axes de transfert d'argent mondial et employons plus de 800 personnes à travers le monde.

En ce qui concerne le transfert, l’application WorldRemit est 100% numérique (sans argent liquide), ce qui améliore la commodité ainsi que la sécurité. De plus, pour ceux qui reçoivent l'argent, la société offre une grande gamme d'options, notamment le dépôt bancaire, l’encaissement d’argent, le rechargement de crédit téléphonique et d’argent mobile.

Soutenu par Accel, TCV et Leapfrog – il est à noter que les sièges de WorldRemit sont situés à Londres, au Royaume-Uni, avec une présence mondiale aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, au Singapour, aux Philippines, en Australie ainsi qu’en Nouvelle-Zélande.

À propos de Wizall

Fondée au Sénégal par Sébastien VETTER et Ken KAKENA en 2015, Wizall Money, la subsidiaire de la Banque Centrale Populaire (BCP), a développé en 4 ans un modèle de croissance rapide et d'innovations dans le secteur d’argent mobile. Effectivement, en réponse aux besoins croissants de services bancaires et d'accès aux services financiers locaux, la vision inédite de Wizall Money a tout d'abord séduit le Groupe Total, responsable de la distribution de produits pétroliers, marqué par l’acquisition d’actions de participation dans la start-up et un investissement de plusieurs milliards de Francs CFA dans la solution en 2015.

Wizall Money a ensuite lancé une collecte de fonds auprès de la Banque Centrale Populaire (BCP), propriétaire des établissements de la Banque Atlantique, qui est devenu son principal actionnaire en décembre 2018 après une participation majoritaire dans le capital du lancement.

Il faut ajouter que Wizall Money a déjà connu un très grand succès au Sénégal avec 100 000 transferts par mois, 60 000 comptes clients, 3 milliards CFA par mois en circulation sur la plateforme. En effet, après la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le déploiement de la solution Wizall Money se poursuit au Mali ainsi que dans d'autres pays d'Afrique Occidentale en 2020.

