Un’alternativa efficace alle banche tradizionali - ClubSwan.com

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ClubSwan.com, leader quanto a soluzioni finanziarie basate su abbonamento, espande ulteriormente le sue innovative funzionalità alternative di banking in mercati globali chiave. Mentre gli istituti finanziari tradizionali continuano ad avere difficoltà a offrire metodi innovativi ed efficaci per generare valore per clienti privati e aziendali, e i patrimoni digitali/le criptovalute registrano crescita a livello globale, ClubSwan.com prosegue nel suo processo evolutivo per soddisfare la domanda e le efficienze per queste nuove tipologie di beni patrimoniali e i nostri clienti che non trovano risposta nelle banche tradizionali.

La chiusura di conti bancari, il diniego di transazioni, ritardi paralizzanti nella ricezione (se non addirittura la mancata ricezione) dei fondi da parte dei clienti costituiscono la norma nelle operazioni delle banche tradizionali. Come se ciò non bastasse, la disponibilità di soluzioni cui i clienti possono affidarsi con assoluta tranquillità sia in termini di patrimoni in criptovaluta sia di valute tradizionali è stata, sino ad ora, pressoché nulla. È ora disponibile, a livello globale, un’alternativa migliore alle banche. Un’alternativa collaudata, comprovata e pensata per quanti esigono soluzioni bancarie diverse che siano avanzate, intuitive e innovative per patrimoni in criptovaluta e in valuta tradizionale.

ClubSwan.com è l’innovativa alternativa di banking su scala globale che colma il divario tra il mondo delle valute tradizionali e quello delle criptovalute. Con circa 1 miliardo di dollari (1.000.000.000,00 USD) in liquidazioni da criptovalute a monete fiat, ClubSwan fornisce le soluzioni di acquisizione e liquidazione sia di criptovalute sia di monete fiat. La partecipazione globale permette agli utenti di effettuare agevolmente transazioni, senza dover acquistare alcun tipo di token per agevolare spese e utilizzo. ClubSwan funge da ponte tra la liquidità delle monete fiat e il mondo delle criptovalute, da tempo un problema per gli utenti di criptovalute. Con i suoi servizi lifestyle esclusivi, tra cui viaggi all’ingrosso, solidi servizi di banking alternativi, conversione agevolata di criptovalute in monete fiat e l’ampia gamma di benefici accessibili mediante una singola piattaforma, l’adesione a ClubSwan costituisce una rivoluzione nei settori bancario e della tecnofinanza su scala globale.

I membri ricevono una carta di debito accettata ovunque nel mondo: sportelli bancomat, negozi e online. Consegnata tramite DHL a pochi giorni di distanza dall’abbonamento

Facile caricamento, gestione e trasferimento, istantaneo o quasi, in più valute

I membri possono prenotare viaggi a tariffe ridotte rivolgendosi al team addetto ai servizi concierge disponile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, con sostanziali sconti sulle tariffe elencate nei principali siti di viaggi.

È possibile iniziare ad effettuare operazioni pochi istanti dopo la conferma dell’attivazione dell’abbonamento.

ClubSwan.com ha anche rivoluzionato l’esperienza di onboarding digitalizzando la procedura di accertamento dell’identità del cliente (know your customer, KYC). Con un programma di abbonamento incentrato su conformità e una solida esperienza utente, in soli 5 minuti un nuovo cliente può iscriversi e ricevere istantaneamente 3 conti con portafoglio plurivaluta (GBP, EUR, USD) con la facoltà di ottenere fino a 7 portafogli di criptovalute (BTCH, BCH, ETH, LTC e altre ancora). I clienti possono inviare fondi in tutto il mondo tramite bonifico o dai portafogli in criptovaluta.

Il programma di abbonamento ClubSwan offre ora una commissione del 40% per tutti i referral. È l’ora di un’efficace alternativa alle banche per una vita migliore.

Vigono restrizioni; consultare i termini e le condizioni. La velocità della connessione Internet dipende dal provider del servizio.

Informazioni su ClubSwan

ClubSwan è un’organizzazione basata su tecnologia che abbina soluzioni lifestyle con abbonamento a una piattaforma di servizi finanziari regolamentati nel Regno Unito. ClubSwan ha stretto una collaborazione con Nvayo Limited, un istituto di servizi finanziari regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, autorizzata a gestire saldi in multivaluta, effettuare pagamenti ed emettere carte di pagamento. Nvayo non fornisce servizi per criptovalute. I servizi per criptovalute non sono attualmente regolamentati dall’FCA o da altri organismi di regolamentazione nel Regno Unito. Si fa presente che il prezzo o il valore dei patrimoni in criptovaluta può aumentare o diminuire rapidamente in qualsiasi momento. Il rischio di perdita associato all’acquisto, alla vendita, al possesso o all’investimento in patrimoni in criptovaluta può essere considerevole e può comportare la perdita dell’importo investito. I patrimoni in criptovaluta ricevuti a seguito di operazioni in criptovaluta non sono soggetti a tutela (ai sensi del Regolamento sulla moneta elettronica del Regno Unito del 2011) né a copertura da parte del Financial Services Compensation Scheme. Non si rilascia alcuna dichiarazione in merito all’adeguatezza delle operazioni in criptovaluta. Non si garantisce l’attualità, l'accuratezza o la completezza dei dati o delle informazioni utilizzate in relazione al possesso di un’esposizione in patrimoni in criptovaluta. ClubSwan offre ulteriori servizi e assistenza attraverso la propria piattaforma tecnologica e di assistenza clienti che integra operazioni e liquidazioni di patrimoni digitali/valute.

