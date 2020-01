Een beter alternatief voor bankieren - ClubSwan.com

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ClubSwan.com, leider in financiële oplossingen op basis van lidmaatschap, breidt innovatieve alternatieven voor bankieren uit naar regio's over de hele wereld. Traditionele financiële instellingen hebben steeds meer moeite met het vinden van innovatieve en zinvolle manieren om particuliere en zakelijke klanten meerwaarde te bieden. Met de wereldwijd groeiende populariteit van virtueel geld/cryptovaluta blijft ClubSwan.com zich verder ontwikkelen om efficiëntere betaalmethoden te vinden en tegemoet te komen aan de behoeften van klanten, die traditionele banken niet kunnen waarmaken.

Gesloten bankrekeningen, geweigerde transacties, aanzienlijke vertragingen voordat klanten over hun geld kunnen beschikken (als dat al het geval is) zijn de norm bij traditionele banken. Daarnaast bestonden er überhaupt geen betrouwbare oplossingen waarbij klanten zonder zorgen zowel cryptovaluta als traditioneel geld kunnen gebruiken... tot vandaag. Er is nu wereldwijd een beter alternatieve manier om te bankieren. Het is getest, bewezen en gemaakt voor mensen die op zoek zijn geavanceerde, gebruiksvriendelijke en innovatieve alternatieve bankoplossingen voor zowel fiduciair geld in uiteenlopende munteenheden als cryptogeld.

ClubSwan.com is de innovatieve, alternatieve manier van bankieren die wereldwijd beschikbaar is en traditioneel geld en cryptogeld samenbrengt. Via ClubSwan is al meer dan 1 miljard dollar ($ 1.000.000.000,00) aan cryptovaluta geliquideerd in fiduciair geld. We bieden alle mogelijkheden voor fiduciair en cryptogeld. Met het wereldwijde lidmaatschap kunnen gebruikers naadloos geld overmaken zonder tokens te hoeven kopen. ClubSwan brengt de liquiditeit van fiduciair geld op een natuurlijke manier naar de wereld van cryptovaluta, wat lange tijd een probleem vormde voor gebruikers van cryptogeld. Een ClubSwan-lidmaatschap biedt unieke lifestyleservices, waaronder reizen met korting, solide alternatieve manieren van bankieren, de mogelijkheid cryptogeld naadloos om te zetten naar fiduciair geld en een scala aan voordelen via een enkel platform. Hiermee is ClubSwan een revolutionaire financiële technologie die de wereldwijde banksector transformeert.

Leden ontvangen een wereldwijd geaccepteerde betaalkaart... voor gebruik bij betaalautomaten, winkels en online. Wordt binnen enkele dagen na aanmelding voor uw lidmaatschap bezorgd door DHL

Verschillende valuta vrijwel zonder vertraging laden, beheren of overmaken

Boek reizen met korting via ons Conciërgeteam, met aanzienlijke kortingen op de prijzen van bekende reiswebsites

Maak uw eerste transactie vrijwel direct nadat uw lidmaatschap is geactiveerd

ClubSwan.com heeft ook de aanmeldingsprocedure gerevolutioneerd door de legitimatiecontrole te digitaliseren. Naleving en een solide gebruikerservaring staan bij dit lidmaatschapsprogramma centraal. Nieuwe klanten kunnen binnen 5 minuten lid worden en ontvangen direct drie wallet-accounts voor verschillende valuta (GBP, EUR, USD). Klanten kunnen in totaal maximaal zeven crypto-wallets beheren (BTCH, BCH, ETH, LTC en andere). Klanten kunnen wereldwijd geld overmaken via een elektronische overschrijving of via een van de crypto-wallets.

Via het lidmaatschapsprogramma van ClubSwan kunt u nu 40% commissie krijgen voor elke nieuwe klant die via u lid wordt. Het is tijd voor een beter alternatief voor banken en meer mogelijkheden uw geld te beheren.

Over ClubSwan:

ClubSwan is een technologiebedrijf dat lifestylevoordelen combineert met een in het Verenigd Koninkrijk gereguleerd platform voor financiële services. ClubSwan werkt samen met Nvayo Limited, een Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een gereguleerde instelling voor financiële dienstverlening met de bevoegdheid om saldo's in diverse valuta te bezitten, betalingen te verrichten en betaalkaarten uit te geven. Nvayo verleent geen services voor cryptovaluta. Services voor cryptovaluta worden op dit moment niet gereguleerd door de FCA of andere regulerende instellingen in het Verenigd Koninkrijk. U begrijpt dat de prijs of waarde van cryptovaluta op elk moment aanzienlijk kan stijgen of dalen. Het risico van het kopen, verkopen, bezitten of investeren van cryptovaluta kan groot zijn en u kunt uw geld kwijtraken. Cryptogeld dat u ontvangt in het kader van een transactie in cyptovaluta wordt niet beschermd (volgens de Britse Electronic Money Regulations van 2011) of gegarandeerd door het Financial Services Compensation Scheme. We doen geen enkele uitspraak over de raadzaamheid van het gebruik van cryptovaluta. We kunnen geen garantie geven voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de gegevens of informatie in verband met uw eventuele gebruik van cryptovaluta. ClubSwan biedt aanvullende services en ondersteuning via de klantenservice en ons technologieplatform voor transacties en liquidaties met digitaal geld/digitale valuta.

