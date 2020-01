Karré Elektronik GmbH entscheidet sich für Aegis Software als namhaften Partner für Qualität, Flexibilität & Leistungsfähigkeit

HORSHAM, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES) gibt bekannt, dass Karré Elektronik Aegis als namhaften Software-Anbieter für IIoT-gesteuerte MES-Software ausgewählt hat.

Die moderne IIoT-gesteuerte MES-Plattform FactoryLogix® von Aegis umfasst Ausführungsmanagement, eine schlanke Materialverwaltung, ein fortschrittliches Qualitätsmanagement und Analysen und trägt somit zu einer natürlichen und essentiellen Weiterentwicklung von Best Practices in der Fertigung bei, indem softwaregesteuerte Automatisierung in viele zeit- und qualitätskritische Bereiche des täglichen Fabrikbetriebs fließen.

“Die Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit von Karré gehört zu den wesentlichen Strategien des Unternehmens und tragen zu unserer Wertdifferenzierung innerhalb der Branche bei. Die Übernahme der papierlosen Arbeitsanweisungen von Aegis ermöglicht es, eine hochkomplexe, High-Mix Baugruppenfertigung, die volatiler Kundenanforderungen unterliegt, effizient und fehlerfrei auszuführen“, erläutert Alexander Jung, CTO Development & Project Management bei Karré Elektronik. “Aber das ist nur der Anfang. Ein nahtlos integriertes MES mit schlanker Materialverwaltung bedeutet für uns, dass wir die vollständige Kontrolle über die wichtigsten Produktionsabläufe und deren Zusammenhänge alle an einem Ort haben. Sämtliche Aktivitäten und Statusmeldungen werden sofort auf Dashboards und in Form von Analysen sichtbar gemacht und zwar standortübergreifend und über alle Ebenen des Unternehmens hinweg.“

Daniel Walls, European Managing Director bei Aegis Software betont: “Karré ist ein wirklich hervorragendes Beispiel dafür, wie ein Dienstleister in der Elektronikfertigung durch Kundennähe und Nähe zum Markt gedeihen kann, indem nämlich die Kernanforderungen der Kunden mit Hilfe einer Softwaretechnologie, die einzigartig ist, exzellent erfüllt werden. Wir sind sehr stolz darauf, dass FactoryLogix einer immer größeren Anzahl von Kunden in der DACH-Region dabei hilft, diese Ziele zu erreichen.”

Die Kunden von Karré Elektronik verlassen sich auf erstklassigen, kundenorientierten Service in Verbindung mit der Flexibilität eines lokalen Partners, der ihnen bestmögliche Qualität und eine gleichzeitig kosteneffiziente Fertigungsleistung garantiert.

Über Karré Elektronik

Karré Elektronik wurde 1977 in München gegründet und ist ein klassischer Anbieter von Electronic Manufacturing Services. Das international operierende Unternehmen verfügt am Unternehmenssitz in München über rund 40 Mitarbeiter und arbeitet Hand in Hand mit weiteren 120 Mitarbeitern am zweiten Standort in Ungarn zusammen. Die ausgewogene Mischung aus modernsten Maschinenanlagen und hoch erfahrenen Mitarbeitern bietet ein unerreichtes Maß an Service und Flexibilität. Das zieht nicht nur Global Player an, sondern bietet gleichzeitig auch mittelständischen und kleinen Unternehmen die Möglichkeit, die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die logistisch günstige Lage und wirtschaftliche Vielfalt im Großraum München bilden das Rückgrat für solide Partnerschaften mit hochangesehenen Lieferanten, engagierten Systemdienstleistern und Spediteuren. https://www.karre.de/

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible End-to-End Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis Software hat weltweit bereits über 2.100 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com.