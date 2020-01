Engineeringdienstencontract voor Nederlandse activa in de Noordzee toegekend aan joint venture van Stork

Stork’s Carla Rodenburg together with Lex de Groot, Neptune Energy, and Worley’s Jim Lenton sign a four-year engineering services agreement for Dutch assets in the North Sea. (L to R with pens in hand) (Photo: Business Wire)

IRVING, Texas (VS) en UTRECHT (Nederland)--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) kondigde vandaag aan dat Neptune Energy een kaderovereenkomst van vier jaar heeft toegekend aan zijn joint venture Stork Worley Integrated Solutions voor engineering, aanbesteding, aanleg, installatie en inbedrijfstelling en ontmantelingsdiensten voor een brownfield-modificatie voor de Nederlandse activa van Neptune Energy in de Noordzee. Fluor zal zijn deel van de niet bekendgemaakte contractwaarde in het eerste kwartaal van 2020 inboeken.

Neptune is de grootste offshore gas- en olieproducent in de Nederlandse sector van de Noordzee en is onderdeel van de Neptune Energy Group, een onafhankelijk, wereldwijd exploratie- en productiebedrijf.

“Stork is uitermate tevreden dat Neptune Energy de kaderovereenkomst van vier jaar heeft toegekend aan de geïntegreerde samenwerking van Worley en Stork. Neptune Energy is een belangrijke speler in de Noordzee en we zijn er trots op dat we onze bestaande relatie kunnen uitbreiden,” zei Taco de Haan, president van Stork. “Worley en Stork vormen wederom een team en bouwen zo voort op onze lange en succesvolle geschiedenis van het gezamenlijk uitvoeren van projecten voor offshore Noordzee-activa. Onze gecombineerde multidisciplinaire expertise zal Neptune Energy helpen om grotere efficiëntie te behalen met hun offshore activa.”

“We zijn verheugd om Stork Worley Integrated Solutions te kunnen verwelkomen als onze partner in het leveren van onze brownfield- en ontmanteling-projectreikwijdte,” zei Lex de Groot, algemeen directeur van Neptune Energy Nederland. “Het optimaliseren van bestaande productie maakt deel uit van het bouwen aan een duurzame toekomst voor ons bedrijf en het leveren van significante maatschappelijke en economische voordelen aan Nederland. Daarom is de staat van onze activa cruciaal. Stork en Worley zijn experts in het leveren van de juiste mensen, diensten en oplossingen voor brownfield-modificaties. Ons L10A-platform is bijvoorbeeld het oudste platform in het Nederlandse deel van de Noordzee en produceert al sinds 16 mei 1975. Naast het optimaliseren van onze huidige productiemogelijkheden blijven we ook stappen verkennen en deelnemen aan toekomstige ontwikkelingen zoals de offshore groene waterstof-pilot PosHYdon op ons Q13a-platform. We blijven investeren in Nederland om een stabiel platform voor toekomstige groei te bouwen.”

De geïntegreerde samenwerking zal toonaangevende prestaties aandrijven op het gebied van veiligheid, uitmuntendheid, teamwork, bedrijfsvoering en projectwaarde voor de brownfield- en ontmanteling-projectreikwijdte.

