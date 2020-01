Atwater Brewery rejoint la Tenth and Blake Beer Company

CHICAGO et DÉTROIT--(BUSINESS WIRE)--La Tenth and Blake Beer Company, la division artisanale américaine de la Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP, TSX : TPX), a annoncé aujourd’hui un accord en vue de l’acquisition d’Atwater Brewery basée à Détroit. Atwater Brewery est très appréciée dans la communauté des bières artisanales du Michigan pour ses bières blondes traditionnelles de style allemand et ses ales uniques.

« L’accord avec Tenth and Blake représente à la fois le point culminant de notre passé et la catapulte vers notre avenir », a déclaré Mark Rieth, propriétaire d’Atwater Brewery. « Pour qu’Atwater poursuive sa croissance, il lui faut à la fois des capitaux et une expertise brassicole. Tenth and Blake apporte les deux, et il s'agit donc du partenaire stratégique idéal pour nous aider à continuer à incarner notre mantra 'Born in Detroit. Raised Everywhere' (Nous sommes nés à Détroit, mais nous avons grandi partout). »

Fondée en 1997 et implantée dans le quartier historique de Rivertown, Atwater Block Brewery a ravivé la fière tradition brassicole de Détroit. Après avoir investi dans la brasserie en 2002, Mark Rieth l’a rachetée en 2005, transaction qui a été suivie de plusieurs années de croissance fulgurante. Grâce à ses bières les plus vendues, Dirty Blonde et Vanilla Java Porter, Atwater est devenue une pierre angulaire de la scène brassicole du Michigan. D’autres marques, comme Better Life Choices (une IPA américaine qui a été nommée l’une des dix meilleures IPA par le magazine Beer Connoisseur), ou encore, Decadent Dark Chocolate (qui a remporté la médaille de bronze à la World Beer Cup), ont permis d’élargir le portefeuille d’Atwater.

Le brasseur, qui produit également des hard seltzers et des spiritueux artisanaux, exploite, en outre, trois sites uniques de taphouse et de biergarden à Détroit, Grosse Pointe Park et Grand Rapids.

« Atwater est un incontournable et un chef de file de la communauté artisanale du Michigan depuis plus de deux décennies, et nous sommes ravis de les voir rejoindre Tenth and Blake », a déclaré Paul Verdu, vice-président de Tenth and Blake. « Notre priorité est d’arriver à ce que leur bière soit appréciée par les consommateurs sur l’ensemble de leurs principaux marchés et, éventuellement, dans toute la région des Grands Lacs. »

Atwater Brewery rejoint d’autres brasseries artisanales de premier plan faisant déjà partie du portefeuille de Tenth and Blake, notamment la Jacob Leinenkugel Brewing Company, la AC Golden Brewing Company, la Saint Archer Brewing Company, la Terrapin Beer Company, la Hop Valley Brewing Company et Revolver Brewing. Tenth and Blake a déjà prouvé son efficacité, les bières artisanales régionales de l’organisation ayant affiché une croissance en volume de plus de 16 % en 2019, alors que le segment artisanal dans son ensemble a tout juste réussi à rester stable.

Il s’agit d’un nouveau succès pour le plan de revitalisation de la Molson Coors Beverage Company lancé en octobre 2019, dont l’objectif est de générer des économies qui sont ensuite réinvesties dans l’ensemble de son portefeuille. Depuis l’annonce du plan, l’entreprise a élargi sa capacité à innover dans le domaine du sans alcool en prenant une participation dans l’incubateur de boissons L.A. Libations. Elle a également annoncé que, pour la première fois depuis des années, elle diffuserait des publicités pendant le championnat de football professionnel et a lancé de nouvelles campagnes créatives pour un large éventail de ses marques.

La transaction devrait être finalisée au cours des prochains mois. Les conditions n’ont pas été divulguées. Mark Rieth et son équipe de direction continueront de diriger les opérations quotidiennes d’Atwater. Arlington Capital Advisors a été le conseiller financier exclusif d’Atwater dans le cadre de cette transaction.

À propos de la Molson Coors Beverage Company

La Molson Coors Beverage Company définit la grandeur du brassage depuis plus de deux siècles. En tant que l’un des plus grands brasseurs mondiaux, Molson Coors s’efforce de proposer des marques extraordinaires qui ravissent les buveurs de bière du monde entier. Avec ses marques Coors Light, Coors Banquet, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Sharp’s Doom Bar, Leinenkugel’s Summer Shandy, Blue Moon Belgian White, Hop Valley, Creemore Springs et Crispin Cider, Molson Coors a une bière qui convient à chaque amoureux de la bière.

La mission de Molson Coors est non seulement à brasser des bières hors du commun, mais également de gérer une entreprise axée sur le respect de ses employés, de ses communautés et de ses buveurs, engageant dès le départ sa responsabilité d’entreprise. La société est cotée au Dow Jones Sustainability North America Index (Indice Dow Jones de développement durable en Amérique du Nord) depuis huit ans. Pour en apprendre davantage sur la Molson Coors Beverage Company, visitez molsoncoors.com et ourbeerprint.com ou suivez-nous sur Twitter via @MolsonCoors.

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prévisionnels » au sens des lois fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières. Généralement, l’utilisation de mots comme « croire », « prévoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « projeter », « perspective », l’utilisation du futur, et autres expressions similaires sont la marque d’énoncés prévisionnels, qui ne sont généralement pas de nature historique. Les énoncés faisant référence à nos projections de rendement financier futur, à notre croissance anticipée et aux tendances prévues dans nos activités ainsi qu’à tous autres types d’événements ou de circonstances futurs constituent des énoncés prévisionnels. Bien que Molson Coors soit d’avis que les hypothèses sur lesquelles sont basés ses énoncés prévisionnels sont raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces hypothèses s’avéreront exactes. Des facteurs importants qui pourraient faire que les résultats réels diffèreront de manière significative de l’expérience historique de Molson Coors et des projections et attentes actuelles sont détaillés dans les dépôts de Molson Coors auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ces facteurs incluent, entre autres, l’impact de la compétition accrue résultant d’une consolidation plus étendue des brasseurs, et de pressions compétitives sur les prix et les produits; la santé de l’industrie de la bière et de nos marques sur nos marchés; les conditions économiques au sein de nos marchés; les frais de dépréciation; notre capacité à maintenir des ententes avec les fabricants/distributeurs; les changements au niveau de notre système d’approvisionnement; la disponibilité des matériaux d’emballage et l’augmentation de leur coût; les changements au niveau des exigences légales et réglementaires, notamment la réglementation des systèmes de distribution; l’augmentation du coût des matières premières utilisées dans l’entreprise; l’impact du changement climatique et la disponibilité et la qualité de l’eau; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises nouvellement acquises; les coûts des régimes de retraite et autres coûts liés aux avantages complémentaires de retraite; la non conformité aux clauses restrictives d’un contrat de prêt ou la détérioration de notre cote de crédit; notre capacité à maintenir de bonnes relations de travail; notre capacité à maintenir l’image de la marque, la réputation et la qualité du produit; et les autres risques discutés dans nos dépôts auprès de la SEC, notamment notre plus récent Rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Tous les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué de presse sont donnés expressément sous réserve des présents avertissements et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prévisionnels, qui ne sont valables qu’à la date où ils ont été faits. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour tout énoncé prévisionnel, que ce soit à la suite de tout nouveau renseignement, de tout événement futur ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.