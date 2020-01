LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Een nieuw gepubliceerd multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) toont aan dat Smith+Nephew’s PICO◊ Negatieve Druktherapie (NDT) voor eenmalig gebruik beter presteert dan traditionele NDT in het verkleinen van het wondgebied, de diepte en het volume van Diabetische Voetwonden en Ulcus Cruris

Smith+Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN), het wereldwijde medische technologiebedrijf, is verheugd de publicatie van de resultaten van een nieuw gerandomiseerd gecontroleerde onderzoek (RCT) aan te kondigen. Dit onderzoek toont aan dat het gebruik van PICO◊ NDT voor eenmalig gebruik, vergeleken met traditionele NDT, beter presteert in het verkleinen van het wondoppervlak, de diepte en het volume van wonden bij patiënten met veneuze beenzweren (VLU's) en diabetische voetwonden (DFU's).

Slechtgenezende wonden veroorzaken aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit en kunnen leiden tot aanzienlijke medische kosten.2 Alleen al in de Verenigde Staten hebben 6 miljoen mensen slechtgenezende wonden, waarbij de verwachting is dat dit aantal toeneemt door de groeiende ouderen- en diabetespopulatie.2 Een onderzoek uit de VS toonde aan dat slechtgenezende wonden per jaar ~ $ 9,7 miljard kosten.3 Veneuze of arteriële insufficiëntie, diabetes en lokale druk- en schuifkrachten zijn de meest voorkomende oorzaken van slechtgenezende wonden.4 Slechtgenezende wonden kunnen worden behandeld met traditionele NDT,5 maar dit kan complex zijn in gebruik en de mobiliteit van patiënten beperken.6

