 Rhône perfeziona la cessione finale della sua partecipazione residua in Unieuro S.p.A

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Rhône oggi annuncia di aver completato la cessione della restante partecipazione del 17,6% detenuta in Unieuro S.p.A, leader nazionale nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici quotato in Borsa. Questa vendita rappresenta l'evento finale di monetizzazione da parte di Rhône e dei suoi investitori, a seguito della significativa trasformazione di Unieuro nel leader di mercato italiano, operazione guidata da Rhône in collaborazione con il management e con la famiglia Silvestrini, fondatrice dell'azienda.

Il corrispettivo netto ammonta a circa 45 milioni di euro, a seguito della vendita di 3,5 milioni di azioni comuni di Unieuro S.p.A. al prezzo di 13,25 euro per titolo; l'incasso totale generato dall'investimento di Rhône in Unieuro S.p.A., a partire dal momento dell'offerta pubblica iniziale (IPO), si attesta così su oltre i 200 milioni di euro.

Successivamente alla acquisizione dalla famiglia Silvestrini, fondatrice di Unieuro, e grazie alla proprietà e gestione di Rhône, l'azienda si evolve da rivenditore regionale a canale unico nell'unico retailer nazionale di elettronica di consumo omnicanale integrato, raggiungendo la indiscussa leadership di mercato e la quotazione in Borsa. Attualmente Unieuro gestisce circa 520 negozi diretti e affiliati in tutta Italia, una robusta piattaforma digitale e l'e-tailer Monclick. Grazie all'apertura organica di nuovi store e ad un numero significativo di operazioni di M&A, Unieuro con il supporto di Rhône si distingue come unico operatore in grado di consolidare il mercato nazionale dell'elettronica di consumo, con vendite passate dai 277 milioni di euro al momento dell'acquisizione da parte di Rhône ai quasi 2,2 miliardi di euro attuali.

"Siamo orgogliosi della partnership realizzata con il CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli e con gli altri dirigenti di Unieuro, oltre che con la famiglia Silvestrini che ha fondato l'azienda; la posizione di leadership indiscussa di mercato ottenuta da Unieuro nel periodo della nostra partecipazione dimostra la qualità del team dirigenziale e il successo del nostro modello operativo focalizzato sulla creazione di valore tramite la gestione operativa delle nostre partecipate", ha dichiarato Gianpiero Lenza, Direttore Generale e Partner di Rhône. "Pur operando in un settore molto competitivo a causa dell’on-line, Unieuro ha raggiunto una crescita costante sia a livello di top-line che di profitti, in tutte le condizioni di mercato, ivi compresi i momenti di crisi macroeconomica della economia Italiana, stabilendo così lo standard dell'eccellenza industriale grazie ad un management forte, a iniziative di crescita strategiche e a una situazione finanziaria solida. Quello di Unieuro è stato un percorso di assoluta eccellenza e l’investimento ha rappresentato un ottimo risultato per Rhône e per i nostri investitori".

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, CEO di Unieuro, ha aggiunto: "Rhône è stato un partner perfetto che ha lavorato per oltre un decennio a stretto contatto con il nostro team dirigenziale per creare e migliorare la nostra attività. Grazie a questo supporto e orientamento, Unieuro ha rafforzato la propria governance, ha migliorato le efficienze del suo modello industriale, e consolidato il mercato per ottenere infine la posizione di leadership di settore. Siamo sicuri che il nostro successo continuerà con l'applicazione della nostra strategia corrente e siamo riconoscenti a Rhône per il ruolo svolto e il supporto attivo che ci hanno aiutato a ottenere questi risultati".

Citigroup Global Markets Limited e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") hanno gestito l'operazione come bookrunner congiunti.

Informazioni su Rhône Group

Rhône è stata fondata nel 1996 da Robert F. Agostinelli e M. Steven Langman, dopo una carriera di successo nel dipartimento di fusioni e acquisizioni internazionali presso Goldman Sachs e Lazard. Con oltre 20 anni di esperienza negli investimenti di private equity, Rhône Group e’ una società globale di investmenti alternativi, con asset gestiti (AUM) per un valore che supera i 5 miliardi di euro. L'azienda focalizza i propri investimenti di private equity su compagnie che hanno carattere strategico, leadership di mercato, una presenza in tutta Europa e oltreoceano, e opportunità di crescita globali. Rhône, che attualmente investe capitali dal suo quinto fondo di private equity, gestisce un portafoglio diversificato di investimenti nel settore chimico, industriale, alimentare, dei prodotti di largo consumo, del packaging, dei minerali, e dei servizi alle imprese.

Unieuro S.p.A.

Unieuro è leader nazionale nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, grazie all'approccio omnicanale che integra i punti vendita gestiti direttamente (circa 250) e quelli affiliati (circa 270) con la piattaforma digitale unieuro.it. L'azienda ha sede a Forlì, dispone di un polo logistico centrale a Piacenza e si avvale della collaborazione di approssimativamente 5.000 dipendenti. Quotato nel segmento STAR della Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha riferito un volume d'affari pari a 2,1 miliardi di euro nell'anno fiscale terminato il 28 febbraio 2019.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.