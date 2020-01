CollabNet Version One oraz XebiaLabs łączą się w celu utworzenia zintegrowanej platformy programowania zwinnego w DevOps

ATLANTA & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--CollabNet VersionOne (CollabNet), czołowy dostawca produktów i usług z zakresu zwinnego planowania i programowania, oraz XebiaLabs, czołowy dostawca produktów i usług z zakresu planowania wydań, wdrażania i ciągłego dostarczania oprogramowania, ogłosiły dzisiaj fuzję. Fuzja tych spółek, wsparta przez TPG Capital, łączy oferowaną przez CollabNet platformę planowania zwinnego upstream i funkcjonalność Enterprise Version Control z opracowanymi przez XebiaLabs rozwiązaniami z zakresu planowania wydań i automatyzacji wdrożeń w kierunku downstream. W rezultacie powstała platforma dla przedsiębiorstw łącząca metody Agile, End-to-End i DevOps.

W związku z transakcją do połączonej spółki dołączył Ashok Reddy, weteran branży i były dyrektor w Broadcom, obejmując stanowisko dyrektora generalnego. Zastąpił on Flinta Brentona, który po blisko pięciu latach efektywnego zarządzania zrezygnował ze stanowiska, aby móc skupić się na rodzinie i sprawach osobistych. Derek Langone, obecny dyrektor generalny XebiaLabs, będzie pełnił rolę prezesa połączonej spółki, natomiast Stephen Gregorio, wiceprezes i dyrektor finansowy XebiaLabs, obejmie stanowisko dyrektora finansowego połączonej spółki.

„Dzięki połączeniu CollabNet i XebiaLabs klienci firmowi zyskają możliwości kompleksowego zarządzania tworzeniem oprogramowania i obserwowania tego procesu, co przełoży się na jego przyspieszenie, niezawodność i bezpieczeństwo, a w rezultacie na przyspieszenie cyfryzacji przedsiębiorstw i skuteczniejszą realizację założeń biznesowych - powiedzieli Nehal Raj i Art Heidrich z TPG Capital. - Gratulujemy Flintowi udanej kariery w firmie i cieszymy się na współpracę z Ashokiem, Derekiem i całym zespołem, która pozwoli nam przyspieszyć realizację strategii tworzenia czołowego gracza w segmencie platform DevOps”.

Założona w 2008 r. firma XebiaLabs jest dynamicznie rozwijającym się dostawcą przeznaczonych dla firm programistycznych narzędzi do zarządzania wydaniami i ich automatyzacji. Tworzy ona oprogramowanie do planowania wydań i dostarczania aplikacji, dzięki któremu firmy mogą planować, automatyzować i analizować cały proces wydawania programów w skali przedsiębiorstwa. Oferta downstream XebiaLabs z kolei stanowi uzupełnienie portfela produktów upstream CollabNet, w skład którego wchodzą VersionOne do zwinnego planowania i zarządzania, VS do zintegrowanych przepływów pracy i widoczności w całym strumieniu wartości dostarczania oprogramowania, a także TeamForge do zarządzania systemem kontroli wersji i cyklem życia aplikacji. Platformy i narzędzia obu firm spotkały się z uznaniem analityków, którzy określają je jako najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty w branży.

„Realizujemy misję fundamentalnego przeobrażenia sposobu tworzenia i dostarczania oprogramowania - powiedział Reddy. - Dzięki połączeniu CollabNet i XebiaLabs powstanie platforma umożliwiająca cyfryzację w skali przedsiębiorstwa poprzez procesy zwinnego programowania i DevOps, ułatwiając ciągłe adaptacje, naukę i udoskonalenia, zwłaszcza w świecie pełnym aplikacji i produktów bazujących na sztucznej inteligencji. Jestem zachwycony możliwością przyłączenia się do realizacji tej misji w jednym z jej kluczowych etapów i cieszę się na współpracę z całym zespołem, w ramach której otworzymy kolejny rozdział naszego rozwoju”.

„Produkty XebiaLabs stały się już standardem, jeśli chodzi o DevOps dla dużych przedsiębiorstw. Do naszych klientów zaliczają się największe na świecie przedsiębiorstwa z branży finansowej, opieki zdrowotnej i produkcyjnej, w związku z czym zależy nam na stworzeniu platformy, która wykorzystuje dostępne narzędzia i procesy, jednocześnie dostarczając skalowalność, standaryzację, bezpieczeństwo i narzędzia sprawozdawcze potrzebne dużym przedsiębiorstwom - powiedział Langone. - Chciałbym podziękować za wsparcie, jakiego w naszych dążeniach udzieliły nam Susquehanna Growth Equity i Accel. Połączenie XebiaLabs i CollabNet sprawi, że nasi wspólni klienci będą czerpać korzyści z platformy programowania zwinnego i DevOps, która daje największe możliwości na rynku. Jest to rewolucyjne rozwiązanie dla firm, którym zależy na maksymalizacji zasobów programowo-aplikacyjnych przy zachowaniu wymogów prawno-regulacyjnych i bezpieczeństwa”.

Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego Reddy stał na czele wartego miliardy dolarów działu Enterprise Software, gdzie pracował przy tworzeniu platformy dla międzynarodowych przedsiębiorstw, która umożliwia im cyfryzację i wprowadzenie systemu kontrolowania procesów w czasie rzeczywistym. W swojej ponad 25-letniej karierze w branży oprogramowania dla przedsiębiorstw Reddy zdobył ogromne doświadczenie w projektach związanych ze zwinnym programowaniem i DevOps, zajmując szereg kierowniczych stanowisk w kilku firmach notowanych na liście najbogatszych amerykańskich przedsiębiorstw Fortune 500, w tym IBM, CA Technologies, Rational Software, Honeywell i Novartis. Reddy stanie na czele połączonej spółki wspólnie z Langone i Gregorio, którzy również mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem dyrektorskim w firmach programistycznych.

„Chciałbym podziękować moim współpracownikom w CollabNet za ciężką pracę i poświęcenie, które przyczyniły się do sukcesu naszej firmy - powiedział Brenton. - Jestem dumny z tego, co udało nam się stworzyć, ale też uznałem, że nadszedł czas, bym wrócił do Kalifornii i otworzył kolejny rozdział mojego życia. CollabNet i XebiaLabs znajdują się w silnych i kompetentnych rękach Ashoka, Dereka i TPG Capital. Jestem przekonany, że pod ich kierownictwem połączona spółka odniesie jeszcze większy sukces i poszerzy skalę działalności”.

Przy realizacji transakcji TPG Capital i CollabNet korzystały z doradztwa finansowego Barclays, Evercore i KeyBanc, a także obsługi prawnej Ropes & Gray LLP. XebiaLabs skorzystała z doradztwa finansowego Shea & Company i obsługi prawnej Weil, Gotshal & Manges LLP. W ramach połączenia dotychczasowi udziałowcy XebiaLabs, czyli Susquehanna Growth Equity i Accel, sprzedali swoje udziały w spółce. Dodatkowych warunków transakcji nie ujawniono.

CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne to czołowy dostawca platform do zarządzania strumieniem wartości, zwinnego planowania, DevOps i zarządzania kodem źródłowym. Międzynarodowym i państwowym przedsiębiorcom oferuje spójne rozwiązanie, które umożliwia opracowywanie koncepcji, tworzenie i planowanie przepływu wartości w systemie ciągłego dostarczania, a tym samym osiąganie wymiernych rezultatów biznesowych. Więcej na www.collab.net.

XebiaLabs

Misją XebiaLabs jest pomaganie dużym firmom w przyspieszaniu wprowadzania nowych wersji oprogramowania z zapewnieniem poprawy niezawodności, bez względu na różnorodność infrastruktury czy poziom skomplikowania danych procesów. Platforma XebiaLabs DevOps to jedyne w branży narzędzie DevOps typu end-to-end i rozwiązanie w zakresie raportowania, zapewniające zautomatyzowanie, kontrolę i widoczność, której przedsiębiorstwa potrzebują, aby dostarczyć oprogramowanie szybciej i ponosić przy tym mniejsze ryzyko. Platforma Xebia Labs DevOps umożliwia organizacjom podłączenie się do wszystkich narzędzi DevOps, zarządzanie ich interakcjami, wdrażanie w dowolnym środowisku oraz tworzenie centrów danych do celów raportowania, bez potrzeby wykorzystywania skryptów ad-hoc czy ciągłych serwisów technicznych. Więcej informacji na www.xebialabs.com.

TPG

TPG jest czołową firmą z branży alternatywnych klas aktywów. Założona w 1992 roku spółka zarządza aktywami o łącznej wartości przekraczającej 119 mld USD. TPG posiada biura w Austin, Pekinie, Bostonie, Dallas, Fort Worth, Hongkongu, Houston, Londynie, Luksemburgu, Melbourne, Moskwie, Bombaju, Nowym Jorku, San Francisco, Seulu i Singapurze. Platformy inwestycyjne TPG obejmują szeroką gamę klas aktywów, m. in. private equity, growth equity, nieruchomości, aktywa kredytowe i public equity. Celem TPG jest tworzenie dynamicznych produktów i opcji dla inwestorów przy zachowaniu dyscypliny i najwyższych standardów operacyjnych w całej strategii inwestycyjnej i zarządzaniu portfelem. Więcej informacji na www.tpg.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.