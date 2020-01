LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Une étude contrôlée randomisé (ECR) multicentrique récemment publié démontre que la Thérapie par Pression Négative (TPN)à usage unique PICO◊, proposée par Smith+Nephew, est supérieur à une TPN traditionnelle pour réduire la surface, la profondeur et le volume des plaies d'ulcérations veineuses de la jambe (UVJ) et d'ulcères du pied diabétique (UPD)

Smith+Nephew (LSE: SN, NYSE: SNN), entreprise mondiale de technologie médicale, est heureuse d'annoncer la publication des résultats d'un nouvel essai contrôlé randomisé (ECR) démontrant que l'utilisation du système par pression négative à usage unique PICO◊ réduit considérablement la surface, la profondeur et le volume des plaies des UPD et des UVJ par rapport au traitement traditionnel des plaies par pression négative chez les patients atteints d'ulcérations veineuses de la jambe (UVJ) et d'ulcères du pied diabétique (UPD). 1*

Les plaies chroniques provoquent une morbidité et une mortalité importantes et peuvent engendrer des frais médicaux élevés.2 Rien qu'aux États-Unis, les plaies chroniques touchent six millions de personnes, avec un nombre en augmentation croissante pour les populations de personnes âgées et les patients diabétiques.2 Une étude a montré qu'en une seule année, les plaies chroniques coûtaient aux États-Unis environ 9,7 milliards de dollars.3 L'insuffisance veineuse ou artérielle, le diabète et les effets de la pression locale sont les causes les plus fréquentes de plaies chroniques.4 Les plaies chroniques peuvent se gérer à l'aide du traitement traditionnel des plaies par pression négative,5 mais son utilisation peut se révéler complexe et limiter de ce fait la mobilité des patients.6

L'étude multicentrique randomisée et contrôlée a été menée dans 16 centres aux États-Unis et deux centres au Canada, en comparant l'efficacité et l'innocuité de la TPN à usage unique PICO◊ par rapport à l’usage de la TPN traditionnelle dans la prise en charge des patients souffrant d'ulcères des membres inférieurs sur une durée supérieure à 4 semaines sur un total de 12 semaines.1 Au total, 164 patients ont été randomisés pour recevoir soit la TPN à usage unique PICO◊, soit la TPN traditionnelle.

Une réduction moyenne plus importante de 39,1 % dans la zone de la plaie, de 32,5 % pour la profondeur et de 91,1 % du volume par rapport à la TPN traditionnelle a été observée par rapport à la TPN à usage unique PICO◊.1* On a noté une augmentation relative de 51 % du nombre de patients atteignant la cicatrisation de la plaie à 12 semaines avec la TPN à usage unique PICO◊ par rapport à la TPN traditionnelle. Les changements de pansement étaient moins fréquents pour la TPN à usage unique PICO◊ que pour la TPN traditionnelle, avec une moyenne située à 6,8 changements en moins et une durée de port plus longue de 3,4 jours. La satisfaction globale était également supérieure avec la TPN à usage unique PICO par rapport à la TPN traditionnelle, et une quantité moindre de patients ayant subi des effets indésirables avec la TPN à usage unique PICO◊ par rapport à la TPN traditionnelle.

« J'ai décidé d'utiliser le système de traitement des plaies par pression négative à usage unique PICO◊ pour traiter un ulcère du pied diabétique après avoir obtenu d'excellents résultats en utilisant le traitement sur des lambeaux de peau et des greffes de peau profondes » a déclaré Rosemary Hill, infirmière spécialisée en soins des stomies au Lions Gate Hospital de Vancouver. « En présentant PICO◊ en première intention pour les ulcères des membres inférieurs, nous avons permis d'amorcer la guérison des plaies et donc d’améliorer la qualité de vie des patients qui expérience une guérison plus rapide, tout en conservant leur mobilité et en ayant la possibilité de poursuivre le traitement chez eux. »

Le pansement de la TPN à usage unique PICO◊ utilise la technologie du système exclusif AIRLOCK◊ pour une distribution uniforme et cohérente de la TPN thérapeutique dans une plaie et la zone entourant cette dernière.7 En diminuant le besoin de rembourrage et en réduisant la fréquence de changement du pansement par rapport à la TPN traditionnelle1, la TPN à usage unique PICO◊ permet une progression de la guérison sans heurts, avec pour effet une accélération du temps de guérison, une amélioration de la qualité et de la distribution du tissu de granulation et une réépithélialisation plus cohérente.8

La TPN à usage unique PICO◊ dispose de solides preuves détaillées dans 103 articles publiés, dont 21 sont des publications d'ECR et 65 sont des études cliniques uniques.1,9

Pour en savoir plus à propos de la TPN à usage unique PICO◊ consultez le site https://www.smith-nephew.com/kirsner

* n=161; p<0,001 pour la zone; p=0,014 pour la profondeur; p=0,013 pour le volume

