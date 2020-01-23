CollabNet VersionOne與XebiaLabs合併以創建整合的Agile DevOps平臺

亞特蘭大和波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--支持Agile規劃和協同開發的一流提供商CollabNet VersionOne (CollabNet)與發佈編排、部署及持續交付的領導者XebiaLabs今天宣佈，兩家公司已經合併。本次合併由TPG Capital提供支援，結合CollabNet的上游Agile規劃和企業版本控制功能與XebiaLabs的下游發佈編排和部署自動化功能，將為企業創造Agile端到端DevOps平臺。

在此次交易中，業界資深人士、前Broadcom高階主管Ashok Reddy已加入合併後公司擔任執行長。他接任Flint Brenton的職務，後者在近五年的成功管理後辭職並將專注於家庭和個人興趣。XebiaLabs現任執行長Derek Langone將擔任合併後公司總裁。XebiaLabs執行副總裁兼財務長Stephen Gregorio將擔任合併後公司財務長。

TPG Capital的Nehal Raj和Art Heidrich表示：「CollabNet與XebiaLabs的結合將為企業客戶提供迅速、可靠和安全開發軟體所需的端到端可見性和管理能力，最終有助於加快它們的數位轉型並推動業務成果。我們祝賀Flint在任職期間所取得的成功，並期待與Ashok、Derek和更廣泛的團隊合作，以進一步推動我們的策略，創建一流的企業DevOps平臺公司。」

XebiaLabs成立於2008年，是高速成長的發佈管理和自動化開發人員工具提供商。公司提供發佈編排和應用程式交付軟體，使企業能夠在企業層面編排、加以自動化和分析整個軟體發佈流程。XebiaLabs的下游能力與CollabNet的上游產品組合形成互補，該產品組合包括用於企業Agile規劃和管理的VersionOne、用於整個交付價值流的連接工作流和可見性的VS，以及用於企業級版本控制管理和應用程式生命週期管理的TeamForge。兩家公司的平臺和工具被分析人士認為是可將創新推向市場的業界領先產品。

Reddy表示：「我們的使命是從根本上改變企業軟體開發和交付的方式。CollabNet與XebiaLabs的結合將提供一個平臺，該平臺能夠運用Agile和DevOps流程進行大規模數位轉換，以持續適應、學習和改進，尤其是在AI驅動的智慧應用程式和體驗領域。我很高興能在這個重要關頭加入公司，並期待與整個團隊合作，領導合併後的公司度過下一成長階段。」

Langone表示：「XebiaLabs已成為大型企業中的DevOps標竿企業。我們的客戶有很多都是全球最大的金融、醫療保健和製造公司，我們一直致力於創造平臺，以利用現有的工具和流程，同時提供大型公司所需的規模、標準化、安全性和報告功能。我對於我們在Susquehanna Growth Equity和Accel的支援下所取得的成就感到欣慰。XebiaLabs與CollabNet合併，將使我們共同的客戶現在能受益於市場上功能最強大的Agile DevOps平臺。對於需要在應付複雜的監管、法規遵循和安全要求的同時擴大其軟體應用程式資產的企業而言，這是顛覆現狀之舉。」

最近，Reddy領導Broadcom數十億美元的企業軟體部門，為全球企業創建平臺以擴大數位轉型的規模並成為即時數位企業。Reddy在企業軟體領域擁有逾25年的職業生涯，並且在Agile和DevOps轉換方面擁有豐富的經驗，曾在多家財星500大企業擔任領導職務，包括IBM、CA Technologies、Rational Software、Honeywell和Novartis。他將與經驗豐富的軟體主管Langone和Gregorio密切合作，共同領導合併後的公司。

Brenton表示：「我感謝CollabNet的同事們努力工作和奉獻所創造的成功。雖然我對大家共同建立的一切感到驕傲，但是我認為現在是回到加州開始我下一階段生活的時候了。CollabNet與XebiaLabs得到Ashok、Derek和TPG Capital的強力支持，我相信在他們的領導下，合併後的公司將取得更大的成功和規模。」

Barclays、Evercore和KeyBanc擔任TPG Capital和CollabNet的財務顧問，Ropes & Gray LLP擔任法律顧問。Shea & Company擔任XebiaLabs的財務顧問，Weil、Gotshal & Manges LLP擔任法律顧問。作為合併的一部分，XebiaLabs的現有股東Susquehanna Growth Equity和Accel已分別出售其在該公司的股份。交易的其他條款未揭露。

關於CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne是價值流管理、Agile規劃、DevOps和原始程式碼管理的一流平臺提供商。它的產品為全球企業和政府產業領導人提供了具有凝聚力的解決方案，使他們能夠透過持續的交付來構思、創建和編排價值流，並獲得可衡量的業務成果。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.collab.net。

關於XebiaLabs

XebiaLabs的使命是幫助大型公司以更高的可靠性加速其軟體發佈，且無論基礎架構如何多樣化或流程如何複雜。XebiaLabs DevOps平臺是業界唯一的端到端DevOps工具鏈設計和報告解決方案，可為企業提供所需的自動化、控制和可見性，以幫助它們更快地交付軟體並降低風險。借助XebiaLabs DevOps平臺，組織可以連接其所有DevOps工具，管理其互動，部署到任何環境，以及創建用於報告的資料中心，而無需臨時腳本和無休止的維護。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.xebialabs.com。

關於TPG

TPG成立於1992年，是全球首屈一指的另類資產公司，管理資產逾1190億美元，在奧斯汀、北京、波士頓、達拉斯、沃思堡、香港、休士頓、倫敦、盧森堡、墨爾本、莫斯科、孟買、紐約、舊金山、首爾和新加坡設有辦事處。GPG的投資平臺涉及廣泛的資產類別，包括私募股權、成長型股權、房地產、信貸和公共股權。TPG的目標是為投資者打造動態產品和選擇權，同時在整個投資策略和其投資組合績效中樹立紀律和操作卓越性。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tpg.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。