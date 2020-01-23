CollabNet VersionOne与XebiaLabs合并以创建集成的Agile DevOps平台

亚特兰大和波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--支持Agile规划和协同发展的领先提供商CollabNet VersionOne (CollabNet)与发行流程设计、部署及持续交付领先公司XebiaLabs今天宣布，该两家公司已经合并。本次合并由TPG Capital提供支持，将CollabNet的上游Agile规划和企业版本控制功能与XebiaLabs的下游发行流程设计和部署自动化功能相结合，为企业创造一个Agile端到端DevOps平台。

在此次交易中，行业资深人士、前Broadcom高管Ashok Reddy已加入合并后公司担任首席执行官。他接任了Flint Brenton的职务，后者在进行了近五年的成功管理后辞职并专注于家庭和个人兴趣。XebiaLabs现任首席执行官Derek Langone将担任合并后公司总裁。XebiaLabs执行副总裁兼首席财务官Stephen Gregorio将担任合并后公司首席财务官。

TPG Capital的Nehal Raj和Art Heidrich表示：“CollabNet与XebiaLabs的结合将为企业客户提供迅速、可靠和安全开发软件所需的端到端可见性和管理能力，最终有助于加快它们的数字化转型并推动业务成果。我们祝贺Flint在任职期间所取得的成功，并期待与Ashok、Derek和更广泛的团队合作，以进一步加快我们建立领先的企业DevOps平台公司的战略。”

XebiaLabs成立于2008年，是高速发展的发行管理和自动化开发人员工具提供商。公司提供发行流程设计和应用交付软件，使企业能够在企业层面协调、自动化和分析整个软件发行流程。XebiaLabs的下游能力与CollabNet的上游产品组合形成互补，该产品组合包括用于企业Agile规划和管理的VersionOne、用于整个交付价值流的连接工作流和可见性的VS以及用于企业级版本控制管理和应用程序生命周期管理的TeamForge。两家公司的平台和工具被分析人士认为是可将创新推向市场的行业领先产品。

Reddy表示：“我们的使命是从根本上改变企业软件开发和交付的方式。CollabNet与XebiaLabs的结合将提供一个平台，该平台能够通过Agile和DevOps流程进行大规模数字转换，以持续适应、学习和改进，尤其是在AI驱动的智能应用程序和体验领域。我很高兴能在这个紧要关头加入进来，并期待与整个团队合作，领导合并后公司度过下一增长阶段。”

Langone表示：“XebiaLabs已成为大型企业中的DevOps标杆企业。我们的客户有很多都是全球最大的金融、医疗保健和制造公司，我们一直致力于创造一个平台，以利用现有的工具和流程，同时提供大型公司所需的规模、标准化、安全性和报告功能。我对于我们在Susquehanna Growth Equity和Accel的支持下取得的成就感到欣慰。通过将XebiaLabs与CollabNet相结合，我们共同的客户现在将受益于市场上功能最强大的Agile DevOps平台。这对于需要在满足复杂的监管、合规和安全要求的同时最大化其软件应用程序资产的企业而言，是改变游戏规则的大事。”

最近，Reddy领导了Broadcom数十亿美元的企业软件部门，在那里为全球企业创建了一个平台，以扩展它们的数字转型并成为实时数字企业。Reddy在企业软件领域拥有逾25年的职业生涯，并且在Agile和DevOps转换方面拥有丰富的经验，曾在多家财富500强公司担任领导职务，包括IBM、CA Technologies、Rational Software、Honeywell和Novartis。他将与经验丰富的软件主管Langone和Gregorio密切合作，共同领导合并后公司。

Brenton表示：“我感谢CollabNet的同事们以其努力工作和奉献所带来的成功。虽然我对我们共同建立的一切感到自豪，但是我认为现在是回到加利福尼亚开始我下一阶段生活的时候了。CollabNet与XebiaLabs得到了Ashok、Derek和TPG Capital的强力支持，我相信在他们的领导下，合并后公司将取得更大的成功和规模。”

Barclays、Evercore和KeyBanc担任TPG Capital和CollabNet的财务顾问，Ropes & Gray LLP担任法律顾问。Shea & Company担任XebiaLabs的财务顾问，Weil、Gotshal & Manges LLP担任法律顾问。作为合并的一部分，XebiaLabs的现有股东Susquehanna Growth Equity和Accel已出售其各自在该公司的股份。交易的其他条款未予披露。

关于CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne是价值流管理、Agile规划、DevOps和源代码管理的领先平台提供商。它的产品为全球企业和政府行业领导者提供了具有凝聚力的解决方案，使他们能够通过持续的交付构思创建和设计价值流，并实现可衡量的业务成果。如需了解更多信息，请访问：www.collab.net。

关于XebiaLabs

XebiaLabs的使命是帮助大型公司以更高的可靠性加速其软件发行，且无论基础构架如何多样化或流程如何复杂。XebiaLabs DevOps平台是业界唯一的端到端DevOps工具链设计和报告解决方案，可为企业提供所需的自动化、控制和可见性，以帮助它们更快地交付软件并降低风险。借助XebiaLabs DevOps平台，组织可以连接其所有DevOps工具，管理其交互，部署到任何环境，以及创建用于报告的数据中心，而无需临时脚本和无休止的维护。如需了解更多信息，请访问www.xebialabs.com。

关于TPG

TPG成立于1992年，是全球领先的另类资产公司，管理资产逾1190亿美元，在奥斯汀、北京、波士顿、达拉斯、沃思堡、香港、休斯敦、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、纽约、旧金山、首尔和新加坡设有办事处。GPG的投资平台涉及广泛的资产类别，包括私募股权、成长型股权、房地产、信贷和公共股权。TPG旨在为其投资者打造动态产品和期权，同时在整个投资策略和其投资组合绩效中树立纪律性和卓越运营。如需了解更多信息，请访问www.tpg.com。

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