Western Union et Bharti Airtel dévoilent le lancement de paiements mondiaux en temps réel sur des millions de comptes bancaires en Inde et de portefeuilles mobiles en Afrique

DENVER, NEW DELHI et NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--Western Union, un leader mondial en transferts monétaires et paiements multidevises transfrontaliers, et Bharti Airtel Limited, une société de télécommunications leader mondiale qui exerce ses activités dans 18 pays d'Asie et d'Afrique, ont annoncé aujourd'hui une étape majeure sans précédent dans le domaine des transferts monétaires internationaux à travers les marchés émergents les plus importants au monde. Les deux leaders sectoriels s'associent pour lancer prochainement des paiements en temps réel sur des millions de comptes Airtel Payments Bank en Inde et de portefeuilles mobiles dans 14 pays d'Afrique.

Cette étape majeure fait suite à la conclusion de nouvelles collaborations phares avec deux filiales leaders de la plus grande société de télécommunications intégrée de l'Inde - Bharti Airtel, à savoir Airtel Payments Bank, première banque de paiements de l'Inde comptant des millions de clients et plus de 500 000 agences bancaires à travers le pays, et Airtel Africa plc Africa (LSE : AAF ; NSE : AIRTELAFRI) (« Airtel Africa » ou le « Groupe »), l'un des principaux fournisseurs de télécommunications et de services monétaires mobiles, qui est présent dans 14 pays d'Afrique.

La collaboration entre Western Union et Airtel Payments Bank en Inde offrira un nouveau canal pour les transferts monétaires transfrontaliers en temps réel vers l'Inde, plus grand pays destinataire de transferts de fonds au monde, d'après la Banque mondiale. Les clients d'Airtel Payments Bank pourront bientôt effectuer un transfert monétaire Western Union sur leurs comptes bancaires 24h/24 et 7j/7, via leur application en temps réel. Les expéditeurs internationaux peuvent utiliser les services numériques de Western Union dans 75 pays et territoires, ou dans son réseau d’agences sans rendez-vous dans plus de 200 pays et territoires.

La collaboration avec Airtel Africa permettra à plus de 15 millions d'utilisateurs de portefeuilles mobiles Airtel Money du Nigeria, d'Ouganda, du Gabon, de Tanzanie, de Zambie, de RDC, du Malawi, de Madagascar, du Kenya, du Congo, du Niger, du Tchad, du Rwanda et des Seychelles de transférer en toute simplicité les transferts monétaires reçus du monde entier vers leurs portefeuilles. Elle permettra également aux expéditeurs du monde entier de virer directement des fonds sur un portefeuille mobile Airtel Money en temps réel et de stocker de la valeur ou payer pour des biens et services. Le lancement du service est prévu pour 2020.

« L'avenir des transferts monétaires réside dans le choix des clients – en leur permettant de transférer des fonds quand ils le souhaitent, comme ils le souhaitent et où qu'ils le souhaitent. Notre plateforme élimine les complexités des transferts monétaires et des paiements transfrontaliers pour permettre à des millions de clients d'accéder à leurs fonds en temps réel et d'une manière qui corresponde à leurs infrastructure locale et à leurs préférences », a déclaré Hikmet Ersek, PDG de Western Union, qui s'est exprimé dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

« Notre plateforme offre de multiples choix de canaux à nos clients et aux clients de nos partenaires, qui incluent des acteurs des secteurs bancaires, financiers, des télécommunications et des fintechs. Nous saluons Airtel pour sa vision globale consistant à anticiper et à mener le changement au sein de l'univers numérique mondial », a déclaré M. Ersek.

Lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en Suisse, Hikmet Ersek rejoindra Sunil Bharti Mittal, président de Bharti Airtel, ainsi que le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong et la ministre sud-africaine de la Coopération et des Relations internationales Grace Naledi Mandisa Pandor, dans le cadre du panel « Diriger un nouveau multilatéralisme », qui examine comment les marchés émergents – notamment l'Inde et l'Afrique – transforment la nature du multilatéralisme.

BHARTI AIRTEL

« La collaboration avec Western Union dans le cadre de ces deux initiatives phares en Inde et en Afrique reflète l'engagement indéfectible de Bharti Airtel à transformer la qualité de vie de millions de personnes dans les marchés émergents et en voie de développement, en leur fournissant une connectivité ainsi qu'une émancipation numérique. Nous sommes ravis de contribuer au développement d'un écosystème de paiements fiable et inclusif dans les marchés émergents, afin d'encourager l'inclusion financière et la croissance économique », a déclaré Sunil Bharti Mittal, président de Bharti Airtel.

AIRTEL PAYMENTS BANK

« Nous sommes ravis de collaborer avec Western Union en vue d'ajouter les transferts monétaires entrants mondiaux à notre portefeuille de services financiers numériques. Nos plateformes technologiques et la vaste portée de notre distribution permettent à nos clients d'accéder à un éventail de services financiers de façon pratique. Nous continuerons de commercialiser des solutions innovantes qui simplifient les services financiers de base et qui autonomisent tous les Indiens », a déclaré Anubrata Biswas, directeur général et PDG d'Airtel Payments Bank.

AIRTEL MONEY AFRICA

Raghunath Mandava, PDG d'Airtel Africa, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à Western Union pour offrir aux clients d'Airtel Money un meilleur accès à l'une des plus grandes organisations de transferts monétaires au monde. Les transferts de fonds internationaux vers l'Afrique constituent une bouée de sauvetage pour certains de nos clients. Ce partenariat permettra à nos clients de recevoir et d'envoyer directement des fonds manière pratique et sécurisée à partir de leurs portefeuilles monétaires mobiles Airtel. Ils seront désormais automatiquement crédités et débités via leurs portefeuilles monétaires mobiles Airtel sur leur téléphone, et pourront accéder immédiatement aux fonds pour payer des factures ou des commerçants, et transférer des fonds à leurs familles et à leurs amis, ou les convertir en espèces grâce au vaste réseau d'agents, de guichets et d'agences Airtel Money. »

Cette collaboration avec Western Union vient s'ajouter aux autres collaborations déjà mises en place par Airtel Africa pour aider ses clients à réceptionner des fonds en provenance du monde entier.

Cette annonce marque l'expansion de la capacité unique de Western Union à travailler en partenariat avec une base croissante de leaders technologiques nationaux et internationaux, en mobilisant ses actifs stratégiques, à savoir ses capacités de règlements mondiaux, son réseau, sa conformité et ses systèmes technologiques, le tout pour permettre des transferts transfrontaliers internationaux en s’appuyant sur une innovation orientée client.

Airtel Payments Bank en Inde et Airtel Africa viennent s'ajouter à une multitude d'autres partenaires qui offrent des transferts monétaires Western Union ordonnés par le destinataire : eSewa au Népal, Gcash aux Philippines, mVola à Madagascar, ainsi que Tigo au Salvador et au Guatemala. Les services de transferts monétaires ordonnés par le destinataire sont en augmentation grâce aux connexions flexibles offertes par les applications et les portefeuilles mobiles. Ils offrent aux clients destinataires le choix d'une méthode de versement préférée basée sur la commodité.

Western Union compte plus de 40 partenariats bancaires et de paiement dans plus de 100 pays. Ce solide réseau de relations permet d’accélérer les transferts monétaires entre les institutions et fournit des connexions fiables pour déposer des fonds sur des milliards de comptes clients et de portefeuilles numériques.

DONNÉES SECTORIELLES

INDE : La Reserve Bank of India (RBI) a récemment publié sa Stratégie nationale d'inclusion financière (National Strategy for Financial Inclusion, NSFI) pour la période 2019-2024. Le rapport indique que l'infrastructure numérique du pays doit être étendue, que l'adoption et l'acceptation des paiements numériques doivent être encouragées, et qu'il convient d'attirer les individus vers le système financier formel. Un autre objectif de la stratégie est l'accès de chaque village à un fournisseur de services financiers formel dans un rayon acceptable de 5 km. Les clients pourront être intégrés via un processus numérique facile et sans complications, et les procédures devront s'orienter vers un écosystème utilisant moins de papier.

La GSMA estime qu'en 2025 le nombre d'abonnés mobiles uniques s'élèvera à 623 millions, avec 483 millions d'utilisateurs d'Internet mobile, et que la pénétration des smartphones atteindra 66 %. L'Afrique subsaharienne demeure un foyer dynamique pour les services monétaires mobiles. À la fin de l'année 2018, 395,7 millions de comptes monétaires mobiles étaient enregistrés dans la région, représentant près de la moitié du total des comptes monétaires mobiles mondiaux. La région est désormais desservie par plus de 130 services monétaires mobiles actifs, dont la plupart sont dirigés par des opérateurs mobiles, ainsi que par un réseau de plus d'1,4 million d'agents actifs.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d’en recevoir, et d’effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 septembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences de détail proposant nos services de marques dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant, en 2018, affiché la croissance la plus rapide, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l’inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.westernunion.com.

À propos de Bharti Airtel

Bharti Airtel Limited est une société de télécommunications mondiale de premier plan qui exerce ses activités dans 18 pays en Asie et en Afrique. La société, qui est basée à New Delhi, en Inde, est classée parmi les 3 plus grands fournisseurs de services mobiles à l’échelle mondiale en termes d’abonnés. En Inde, les produits offerts par la société incluent les services sans fil 2G, 3G et 4G, le commerce mobile, les services de téléphonie fixe, la large bande à haut débit à domicile, DTH, ainsi que les services aux entreprises, parmi lesquels les services longue distance nationaux et internationaux destinés aux opérateurs. Dans les autres zones géographiques, la société offre des services sans fil 2G, 3G et 4G, ainsi que le commerce mobile. À la fin du mois de juin 2019, Bharti Airtel comptait plus de 411 millions de clients dans l’ensemble de ses opérations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.airtel.com

À propos d’Airtel Africa

Airtel Africa (LSE : AAF ; NSE : AIRTELAFRI) est un fournisseur leader de télécommunications et de services monétaires mobiles qui est présent dans 14 pays d'Afrique, principalement en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Airtel Africa offre une gamme intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, notamment des services de voix et de données mobiles, ainsi que des services monétaires mobiles, à la fois à l'échelle nationale et internationale. Le Groupe entend continuer à fournir une expérience client simple et intuitive grâce à un parcours client rationalisé.

À propos d'Airtel Payments Bank

Créée en janvier 2017, Airtel Payments Bank, première banque de paiements en Inde, compte aujourd'hui plus de 40 millions de clients et plus de 500 000 agences bancaires dans le pays. Outre sa présence dans les 29 États indiens, Airtel Payments Bank possède également une application destinée aux utilisateurs Android et iOS qui facilite les opérations bancaires de ses clients ruraux et urbains. En facilitant des transactions d'une valeur annuelle de 500 milliards INR, Airtel Payments Bank entend contribuer à la vision Inde numérique et Inclusion financière du gouvernement en rendant les services bancaires numériques directement accessibles à tous les Indiens, même dans les zones rurales les plus reculées.

