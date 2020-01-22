澳洲國家聽力中心改由Rimini Street提供電子商務支援和維護

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者和Salesforce合作夥伴。該公司今日宣佈，澳洲最大的政府資助聽力服務提供者澳洲國家聽力中心(Hearing Australia)，已改由Rimini Street為其任務關鍵型ERP系統提供支援服務。澳洲國家聽力中心的使命是提供全球一流的研究和聽力服務，以造福所有澳洲人。該組織在全澳洲的600多個地點經營業務，為兒童、26歲以下的年輕人、原住民和托雷斯海峽(Torres Strait)島民、領取退休金人士和退伍軍人提供政府資助的聽力服務。經由將其企業應用程式改用Rimini Street一流的第三方支援服務，澳洲國家聽力中心已釋出急需的資源，使該組織能夠實施數位轉型計畫。

卓越的支援服務和區域內專業知識對於加快解決速度至關重要

澳洲國家聽力中心的重點是釋出IT部門的資源，以便能夠實施更多的策略計畫，但是該組織也一直在尋求回應更快、更出色的支援服務解決方案。

澳洲國家聽力中心科技長Andrew Bakhsh表示：「自從改用Rimini Street以來，我們在幾個小時內便能解決問題。他們回應迅速且及時，能夠更快地解決我們的E-Business Suite應用程式的任何問題。Rimini Street在澳洲設有專門的支援服務工程師團隊，他們瞭解澳洲特有的問題。對於我們來說，這正是我們在第一時間改用這家公司的重要原因。」

Rimini Street的所有客戶都能從該公司靈活、一流的企業軟體支援模式中受益，包括其業界領先的服務水準協定(SLA)，對於所有關鍵的一級優先(Priority 1)案例，回應時間均在15分鐘之內。客戶還能分配到一名首席支援工程師(PSE)，並且以在客戶的特定企業軟體系統方面平均擁有15年經驗的技術專家團隊為後盾。

Bakhsh表示，轉換至Rimini Street並未影響該組織IT作業的日常運行。他表示：「它不僅未帶來痛楚，而且專業。此舉最終的結果是協助我們將組織風險降至最低。E-Business Suite是本組織的關鍵應用程式，而Rimini Street的全天候支援可確保我們能夠快速解決問題。」

Rimini Street澳洲和紐西蘭區域總經理Emmanuelle Hose表示：「澳洲國家聽力中心等組織一直在尋找方式降低成本並靈活開發和部署業務關鍵型應用程式。有了更多的可用資源，澳洲國家聽力中心可以致力於新科技創新，使其能夠持續為社區帶來創新效益。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並取得更好的業績。各行各業的2,000多家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com/，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並在Facebook和LinkedIn上關注我們。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟（包括有關永久禁制令的待決上訴）或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們流通在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅負、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security，以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2019年11月7日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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