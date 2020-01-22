澳大利亚国家听力中心改由Rimini Street为其提供电子商务支持和维护

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴。该公司今日宣布，澳大利亚最大的政府资助听力服务提供商澳大利亚国家听力中心(Hearing Australia)已改由Rimini Street为其任务关键型ERP系统提供支持服务。澳大利亚国家听力中心的使命是提供全球领先的研究和听力服务，以造福所有澳大利亚人。该组织在全澳大利亚的600多个地点开展业务，为儿童、26岁以下的年轻人、原住民和托雷斯海峡(Torres Strait)岛民、领取退休金人员和退伍军人提供政府资助的听力服务。通过将其企业应用程序改用Rimini Street一流的第三方支持服务，澳大利亚国家听力中心已释放急需的资源，使该组织能够实施数字化转型计划。

卓越的支持服务和区域内专业知识对于加快解决速度至关重要

澳大利亚国家听力中心的重点是释放IT部门的资源，以便能够实施更多的战略计划，但是该组织也一直在寻求响应更快的、更出色的支持服务解决方案。

澳大利亚国家听力中心首席技术官Andrew Bakhsh表示：“自从改用Rimini Street以来，我们在几个小时内便能解决问题。他们响应迅速且及时，能够更快地解决我们的E-Business Suite应用程序的任何问题。Rimini Street在澳大利亚设有一支专门的支持服务工程师团队，他们了解特定于澳大利亚的问题。对于我们来说，这正是我们为何在第一时间改用这家公司的重要原因。”

Rimini Street的所有客户都能从该公司灵活的、一流的企业软件支持模式中受益，包括其业界领先的服务水平协议(SLA)，对于所有关键的一级优先(Priority 1)案例，响应时间均在15分钟之内。客户还能分配到一名首席支持工程师(PSE)，以在客户的特定企业软件系统方面平均拥有15年经验的技术专家团队作为后盾。

Bakhsh表示，改换至Rimini Street并未影响该组织IT运营的日常运行。他表示：“它不仅未带来痛楚，而且专业。此举最终的结果是帮助我们将组织风险降至最低。E-Business Suite是我们组织的关键应用程序，而Rimini Street的全天候式支持可确保我们能够快速解决问题。”

Rimini Street澳大利亚和新西兰区域总经理Emmanuelle Hose表示：“澳大利亚国家听力中心等组织一直在寻找方式降低成本并灵活开发和部署业务关键型应用程序。有了更多的可用资源，澳大利亚国家听力中心可以致力于新技术创新，使其持续为社区带来创新效益。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。各行各业2,000多家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com/，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼（包括有关永久禁制令的待决上诉）或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们未发行的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用最近推出产品和服务的情况，包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street于2019年11月7日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容，Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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