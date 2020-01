Hearing Australia przenosi usługi wsparcia i utrzymania swojej platformy E-Business do Rimini Street

Hearing Australia Shifts its E-Business Support and Maintenance to Rimini Street (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Hearing Australia, największy w kraju dostawca finansowanych ze środków publicznych usług dla osób z wadami słuchu, przenosi utrzymanie kluczowych dla swej działalności systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) do Rimini Street. Misją Hearing Australia jest zapewnienie najlepszych na świecie badań i usług dla osób z wadami słuchu dla dobra wszystkich Australijczyków. Agencja ma ponad 600 oddziałów w całej Australii, zapewniając finansowane ze środków publicznych usługi dla osób z wadami słuchu, w tym dla dzieci, młodzieży do 26. roku życia, a także dla rdzennych mieszkańców Australii oraz mieszkańców Cieśniny Torresa, emerytów, rencistów i weteranów. Dzięki przejściu na wsparcie zewnętrzne z segmentu premium dla swoich aplikacji Hearing Australia zgromadziła oszczędności, które umożliwiły zapoczątkowanie inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej.

Najwyższej jakości wsparcie i wiedza oparta na specyfice regionu jako kluczowe dla szybszych rozwiązań

Zamierzeniem Hearing Australia było udostępnienie zasobów działu IT agencji w celu dotarcia do większej liczby strategicznych inicjatyw, ale również lepszego rozwiązania w zakresie wsparcia i krótszego czasu reakcji.

„Od kiedy przenieśliśmy się do Rimini Street, uzyskujemy rozwiązania w ciągu zaledwie kilku godzin. Oznacza to bardzo szybkie i terminowe reakcje, co sprawiło, że szybciej udaje nam się rozwiązywać kwestie związane z naszą aplikacją E-Business Suite” - powiedział Andrew Bakhsh, dyrektor ds. technologii w Hearing Australia. „Rimini Street posiada w Australii specjalny zespół inżynierów ds. wsparcia, którzy rozumieją problemy specyficzne dla Australii. Dla nas był to jeden z najważniejszych powodów, dla których przenieśliśmy się do Rimini Street”.

Wszyscy klienci Rimini Street korzystają z elastycznego modelu wsparcia dla oprogramowania dla przedsiębiorstw z segmentu premium, w tym najlepszej w branży umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. Service Level Agreement - SLA), w ramach której czas reakcji wynosi 15 minut dla przypadków oznaczonych jako Priorytet 1. Klientowi przypisywany jest również specjalista wsparcia technicznego, wspierany przez zespół ekspertów ds. technicznych z ok. piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie konkretnego oprogramowania używanego przez danego klienta.

Bakhsh stwierdził, że przeniesienie do Rimini Street nie wpłynęło na bieżące funkcjonowanie organizacji w zakresie operacji IT. „Zostało przeprowadzone w bezbolesny i profesjonalny sposób” - powiedział Bakhsh. „W ostatecznym rozrachunku posunięcie to pozwoliło nam zminimalizować ryzyko organizacyjne. Platforma e-Business to dla naszej organizacji kluczowa aplikacja, a stosowane przez Rimini Street wsparcie w modelu follow-the-sun (z wykorzystaniem ośrodków znajdujących się w różnych strefach czasowych) sprawia, że możemy sprawnie uzyskiwać rozwiązania problemów”.

„Organizacje takie jak Hearing Australia znajdują sposoby na obniżenie kosztów i zachowanie elastyczności w opracowywaniu i wykorzystywaniu aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu” - powiedziała Emmanuelle Hose, dyrektor generalny na region Australii i Nowej Zelandii w Rimini Street, dodając, że „przy większych zasobach udostępnionych Hearing Australia organizacja ta może spojrzeć na innowacje w zakresie nowych technologii, które pozwolą jej w dalszym ciągu zapewniać nowatorskie świadczenia swojej społeczności”.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com/, na profilach Rimini Street na Twitterze @riministreet oraz na Facebooku i LinkedIn. (C-RMNI)

