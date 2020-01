Hearing Australia überträgt Support und Wartung von E-Business an Rimini Street

Hearing Australia Shifts its E-Business Support and Maintenance to Rimini Street (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen und führender externer Support-Anbieter von Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute bekanntgegeben, dass Hearing Australia, der landesweit größte Anbieter staatlich finanzierter Hördienstleistungen, für den Support seines geschäftskritischen ERP-Systems zu Rimini Street gewechselt ist. Hearing Australia betrachtet es als seinen Auftrag, weltweit führende Forschung und Hördienstleistungen für das Wohlergehen aller Australier bereitzustellen. Die Organisation ist an über 600 Standorten in ganz Australien tätig und stellt staatlich finanzierte Hördienstleistungen für Kinder, junge Erwachsene bis 26 Jahre, Aborigines und Torres-Strait-Insulaner, Rentner und Veteranen bereit. Durch den Wechsel zum erstklassigen externen Support von Rimini Street für seine Unternehmensanwendungen konnte Hearing Australia dringend benötigte Ressourcen verfügbar machen, mit denen die Organisation Initiativen zur digitalen Transformation auf den Weg bringen kann.

Hochwertiger Support und regionale Expertise entscheidend für schnellere Lösungen

Hearing Australia ging es darum, Ressourcen in seiner IT-Abteilung verfügbar zu machen, um mehr strategische Initiativen auf den Weg bringen zu können. Die Organisation war jedoch auch auf der Suche nach einer besseren Supportlösung mit schnelleren Antwortzeiten.

„Seit unserem Wechsel zu Rimini Street können wir innerhalb von Stunden Lösungen finden. Das Team hat sehr gut und schnell reagiert. So konnten Probleme mit unserer Anwendung E-Business Suite schneller gelöst werden“, sagte Andrew Bakhsh, Chief Technology Officer bei Hearing Australia. „Rimini Street verfügt über ein engagiertes Team von Supportingenieuren in Australien, die sich mit Problemen, die für Australien spezifisch sind, auskennen. Für uns war das allein schon ein sehr wichtiger Grund für unseren Wechsel zu dem Unternehmen.“

Alle Kunden von Rimini Street profitieren von dem flexiblen, erstklassigen Modell des Unternehmens für den Unternehmenssoftware-Support, einschließlich des branchenführenden Service Level Agreement (SLA) mit einer Reaktionszeit von 15 Minuten für alle kritischen Fälle der Priorität 1. Darüber hinaus wird jedem Kunden ein Primary Support Engineer (PSE) zugeteilt, der von einem Team technischer Experten unterstützt wird, die durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit dem jeweiligen Unternehmenssoftwaresystem des Kunden haben.

Bakhsh sagte, dass der Wechsel zu Rimini Street den täglichen IT-Betrieb der Organisation nicht beeinträchtigt hätte. „Es verlief schmerzlos und professionell“, sagte Bakhsh. „Letztlich konnten wir mit dem Wechsel die Risiken für unsere Organisation minimieren. Die E-Business Suite ist eine kritische Anwendung für unsere Organisation, und mit dem Follow-the-Sun-Support von Rimini Street kann sichergestellt werden, dass wir schnell Lösungen für Probleme finden.“

„Organisationen wie Hearing Australia finden Wege sowohl zur Senkung von Kosten als auch zum Erhalt der Flexibilität bei der Entwicklung und Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungen“, sagte Emmanuelle Hose, Regionalleiterin für Australien und Neuseeland bei Rimini Street. „Für Hearing Australia sind jetzt mehr Ressourcen verfügbar. So kann sich die Organisation neuen technischen Innovationen widmen, um ihrer Community weiterhin innovative Vorteile zu bieten.“

