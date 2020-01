DENVER & NEW DELHI & NAIROBI, Kenia--(BUSINESS WIRE)--Western Union, een wereldleider in grensoverschrijdende geldstromen en betalingen in verschillende valuta, en Bharti Airtel Limited, een toonaangevend wereldwijd telecommunicatiebedrijf met activiteiten in 18 landen in Aziƫ en Afrika heeft vandaag een ongekende mijlpaal aangekondigd in de wereldwijde geldbeweging over de belangrijke opkomende markten ter wereld. De twee marktleiders zijn samengekomen om binnenkort realtime betalingen te starten op miljoenen Airtel Payments Bank-rekeningen in India en mobile wallets in 14 landen in Afrika.

