MSCI和Burgiss達成策略性合作夥伴關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為全球投資界提供任務關鍵型決策支援工具和服務的一流公司MSCI Inc. (NYSE:MSCI)已經與The Burgiss Group, LLC締結策略性合作夥伴關係，以幫助全球私募資產投資者加快並擴大對資料、分析及其他投資決策支援工具的使用。作為此次聯盟的一部分，MSCI將對Burgiss投資1.9億美元，以持有重要的少數股權。

Burgiss的產品包括透過統一的組合管理平臺提供的私募資產透明度和績效基準工具，包括涵蓋全球近一萬種私募資產基金，代表私募股權、私募房地產、私募債權、基礎設施和天然資源基金近7兆美元承諾資本的一流研究級績效資料。Burgiss為36個國家的1,000多家公司提供服務，在美國、歐洲和南非擁有約300名員工。MSCI在超過85個國家擁有7,500多家客戶，在私募房地產資料、分析和研究；股票和固定收益指數；環境、社會和治理(ESG)研究和評等；以及投資組合績效和風險分析領域佔居領先地位。因此這次合作可謂非常強力的組合，能夠進一步擴大雙方現有的產品服務，並為私募資產和多資產類別投資組合的投資者和管理者開發新的工具和解決方案。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「私募資產投資正處於重大轉型的邊緣。越來越多的投資者希望私募資產能夠創造超大規模、不相關和差異化的報酬率。然而，投資者擴大私募資產投資組合的意願將取決於新的方法和工具，這些方法和工具能夠幫助他們更加了解私募資產市場、投資特點、資產鑑價、槓桿和流動性的影響，以及績效和風險的驅動因素。」

Fernandez先生補充道：「透過此次策略性合作，MSCI和Burgiss將為全球私募資產的投資者進一步推動必要工具和解決方案的創新、開發並提高採用率，從而幫助他們解決重要的投資問題，更加了解各自整體投資組合的情況。」

Burgiss創辦人兼執行長James Kocis表示：「Burgiss和MSCI的策略性結盟可謂天作之合。30年來，Burgiss一直致力於為私募資本投資者打造一流的工具。隨著私募市場的重要性日益提升，我們的客戶已經在尋求同時涵蓋公私資產的解決方案。能夠與MSCI合作，幫助開發符合客戶需求的優質工具並推動工具的採用，我們倍感振奮。」

MSCI對Burgiss的投資將不會影響MSCI調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)，且預計不會對2020年調整後每股盈餘產生重大影響。它將按照股權方法進行核算，MSCI在Burgiss盈餘中所占份額將計入「其他收入/開支，淨值」。

Davis Polk & Wardwell LLP擔任MSCI的法律顧問。

關於MSCI

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過45年的研究、資料與科技專長，致力於協助客戶理解和分析風險與報酬率的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更加有效的投資組合，從而做出更明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案，客戶可利用這些解決方案獲得投資洞察，並改善投資流程的透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.msci.com。

關於Burgiss

Burgiss是提供私募資本投資決策支援工具的全球性公司。除了在績效和風險衡量領域有深入專長之外，我們的分析平臺和研究級數據可幫助投資團隊做出更明智的投資決策。我們為36個國家的1,000多家公司提供服務，我們的資料涵蓋近7兆美元私募資本。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關，並且涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能造成實際結果、活動水準、業績或成就與這些陳述中明示或暗示的實際成果、活動水準、業績或成就出現實質性差異的因素。在某些情況下，您可從「可以」、「可能 」、「預計 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」或「繼續 」，或上述措辭的否定形式或其他類似表述確定前瞻性陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述，因為其涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出MSCI的控制並可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的其他因素。其他可能對實際成果、活動水準、業績或成就產生實質影響的因素，請見MSCI 於2019年2月22日向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交之截至2018年12月31日會計年度的Form 10-K年報，以及向SEC遞交或提供的Form 10-Q季報和Form 8-K臨時報告。如果任何風險或不確定性成為事實，或者MSCI的基本假設證明有誤，那麼實際結果可能與MSCI的預測出現顯著差異。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均反映MSCI目前對未來事件的看法，並且可能受到與MSCI營運、營運結果、成長策略和流動性相關的各種風險、不確定性和假設的影響。除非法律要求，否則MSCI不承擔出於任何原因（無論是因為出現新資訊、未來事件或其他原因）而公開更新或修訂這些前瞻性陳述的義務。

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