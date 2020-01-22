MSCI和Burgiss达成战略合作关系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为全球投资界提供任务关键型决策支持工具和服务的领先公司MSCI Inc. (NYSE:MSCI)已经与The Burgiss Group, LLC缔结战略合作关系，以帮助全球私有资产投资者加快并扩大对数据、分析及其他投资决策支持工具的使用。作为此次联盟的一部分，MSCI将向Burgiss注资1.9亿美元，以持有重要的少数股权。

Burgiss的产品包括通过统一的组合管理平台提供的私有资产透明度和表现基准工具，包括覆盖全球近一万种私有资产基金，代表私募股权、私有房地产、私有债券、基础设施和自然资源基金近7万亿美元承诺资本的领先的研究级表现数据。Burgiss为36个国家的1,000多家公司提供服务，在美国、欧洲和南非拥有约300名员工。MSCI在超过85个国家拥有7,500多家客户，其在私有房地产数据、分析和研究；股票和固定收益指数；环境、社会和治理(ESG)研究和评级；以及投资组合表现和风险分析领域占据了领先的地位。因此这次合作可谓强强联合，能够进一步扩大各方现有的产品服务，并为私有资产和多资产类别投资组合的投资者和管理者开发新的工具和解决方案。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“ 私有资产投资正处于重大转型的边缘。越来越多的投资者希望私有资产能够实现超大规模、不相关和差异化的回报。然而，投资者扩大私有资产投资组合的意愿将取决于新的方法和工具，这些方法和工具能够帮助他们更好地理解私有资产市场、投资特点、资产估值、杠杆和流动性的影响，以及表现和风险的驱动因素。”

Fernandez先生补充道：“ 通过此次战略合作，MSCI和Burgiss将为全球私有资产的投资者进一步推进必要工具和解决方案的创新、开发并提高使用率，从而帮助他们解决重要的投资问题，更好地理解各自整体投资组合的情况。”

Burgiss创始人兼首席执行官James Kocis表示：“ Burgiss和MSCI的战略联盟可谓天作之合。30年来，Burgiss一直致力于为私有资本投资者构建一流的工具。随着私人市场的重要性日益提升，我们的客户已经在寻求同时覆盖公私资产的解决方案。能够与MSCI合作，帮助开发优质的工具并推动工具的采用，满足我们客户的需求，我们倍感振奋。”

MSCI注资Burgiss将不会影响MSCI调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)，且预计不会对2020年调整后每股盈余产生重大影响。它将按照股权方法进行核算，MSCI在Burgiss盈余中所占份额将计入“其他收入/开支，净值”。

Davis Polk & Wardwell LLP担任MSCI的法律顾问。

关于MSCI

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案，客户可利用这些解决方案获得投资洞察，并提高投资流程的透明度。如需了解更多信息，请访问www.msci.com。

关于Burgiss

Burgiss是面向私有资本提供投资决策支持工具的全球性公司。除了在表现和风险衡量领域有着深入专长之外，我们的分析平台和研究级数据可帮助投资团队做出更加明智的投资决策。我们为36个国家的1,000多家公司提供服务，我们的数据覆盖近7万亿美元私有资本。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来财务业绩有关，并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动水平、业绩或成就出现实质性差异的因素。在某些情况下，您可通过“可以”、“可能”、“预计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或上述措辞的否定形式或其他类似表述确定前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述，因为其涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出MSCI的控制并可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的其他因素。其他可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的因素请见MSCI 2019年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交、截至2018年12月31日财年的Form 10-K年报以及向SEC提交或提供的Form 10-Q季报和Form 8-K临时报告。如果任何风险或不确定性成为现实，或者MSCI的基本假设被证明有误，那么实际结果可能与MSCI的预测出现显著差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均反映出MSCI目前对未来事件的看法，并且可能受与MSCI运营、运营结果、增长策略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设影响。除非法律要求，否则MSCI不承担出于任何原因（无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因）公开更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

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