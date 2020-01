CollabNet VersionOne e XebiaLabs se fundem para criar uma plataforma DevOps Agile integrada

ATLANTA e BOSTON (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A CollabNet VersionOne (CollabNet), fornecedora líder em planejamento e desenvolvimento colaborativo ágil, e a XebiaLabs, líder em orquestração de lançamento, implementação e fornecimento contínuo, anunciaram hoje a fusão das duas empresas. A combinação, apoiada pela TPG Capital, une a funcionalidade do planejamento ágil e controle de versões corporativas “upstream” da CollabNet com os recursos de automação de orquestração e implementação de lançamento “downstream” da XebiaLabs para criar uma plataforma DevOps Agile completa para empresas.

Como consequência da transação, Ashok Reddy, um veterano da indústria e antigo executivo da Broadcom, foi nomeado CEO da empresa combinada. Ele substitui Flint Brenton, que está se afastando para se focar em assuntos familiares e pessoais após quase cinco anos de administração bem-sucedida. Derek Langone, atual CEO da XebiaLabs, será o presidente da empresa combinada. Stephen Gregorio, vice-presidente executivo e diretor financeiro da XebiaLabs, atuará como diretor financeiro da empresa combinada.

“A fusão entre CollabNet e XebiaLabs proporcionará aos clientes corporativos os recursos de visibilidade e gerenciamento de ponta a ponta necessários para desenvolver softwares de maneira rápida, confiável e segura, ajudando a acelerar sua transformação digital e impulsionar os resultados dos negócios”, afirmaram Nehal Raj e Art. Heidrich da TPG Capital. “Parabenizamos o Flint pelo mandato bem-sucedido e esperamos que a união com Ashok, Derek e sua equipe acelere ainda mais nossa estratégia de criar uma empresa líder em plataforma DevOps.”

Fundada em 2008, a XebiaLabs é uma fornecedora em alto crescimento de ferramentas de desenvolvedor de automação e gerenciamento de lançamento. A empresa proporciona orquestração de lançamento e software de fornecimento de aplicativos que permite às empresas organizar, automatizar e analisar toda a linha de lançamentos de software em escala corporativa. Os recursos “downstream” da XebiaLabs complementam o portfólio de produtos “upstream” da CollabNet, que inclui o VersionOne para planejamento e gerenciamento ágil corporativo, o VS para fluxos de trabalho conectados e visibilidade em todo o fluxo de valor de entrega, e o TeamForge para gerenciamento de controle de versões em escala corporativa e gerenciamento do ciclo de vida dos aplicativos. As plataformas e ferramentas de ambas as empresas são reconhecidas pelos analistas como ofertas líderes do setor que impulsionam a inovação no mercado.

“Temos a missão de transformar fundamentalmente como o desenvolvimento e o fornecimento de software corporativo são realizados”, disse Reddy. “A fusão entre CollabNet e XebiaLabs proporcionará uma plataforma que permite a transformação digital em escala com os processos Agile e DevOps para se adaptar, aprender e melhorar de maneira contínua, especialmente em um mundo de aplicativos e experiências inteligentes orientados pela Inteligência Artificial. Estou emocionado por me unir a este momento tão importante e ansioso para trabalhar com toda a equipe e liderar a empresa combinada em seu próximo capítulo de crescimento.”

“A XebiaLabs se estabeleceu como o padrão para DevOps em grandes empresas. Entre nossos clientes estão as maiores empresas financeiras, de saúde e de manufatura do mundo, portanto nosso foco tem sido a criação de uma plataforma que tira proveito das ferramentas e processos existentes, fornecendo a escala, a padronização, a segurança e os relatórios que as grandes empresas exigem”, disse Langone. “Sou grato pelo que conseguimos alcançar com o apoio da Susquehanna Growth Equity e da Accel. Com a fusão da XebiaLabs e da CollabNet, nossos clientes em comum se beneficiarão da plataforma DevOps Agile mais eficaz disponível no mercado. Este é um divisor de águas para as empresas que precisam maximizar seus ativos de aplicativos enquanto navegam em requisitos complexos de regulamentação, conformidade e segurança.”

Mais recentemente, Reddy liderou a Divisão de Software Empresarial de bilhões de dólares da Broadcom, onde ajudou a criar uma plataforma para as empresas do mundo todo escalarem suas transformações digitais e se tornarem negócios digitais em tempo real. Com uma carreira de mais de 25 anos em software corporativo e profunda experiência em transformação Agile e DevOps, Reddy ocupou posições de liderança em várias empresas da Fortune 500, incluindo IBM, CA Technologies, Rational Software, Honeywell e Novartis. Reddy trabalhará em estreita colaboração com Langone e Gregorio, ambos experientes executivos de software, para liderar a empresa combinada.

“Agradeço aos meus colegas da CollabNet pelo sucesso criado a partir de seu trabalho e dedicação”, afirmou Brenton. “Embora tenha orgulho de tudo o que construímos juntos, decidi que é o momento certo para voltar à Califórnia e começar o próximo capítulo da minha vida. A CollabNet e a XebiaLabs estão em mãos fortes e capazes com Ashok, Derek e a TPG Capital, e tenho certeza de que, sob a liderança deles, a empresa combinada alcançará ainda mais sucesso e escala.”

Barclays, Evercore e KeyBanc atuaram como consultores financeiros da TPG Capital e CollabNet, e a Ropes & Gray LLP atuou como consultora jurídica. A Shea & Company atuou como consultora financeira da XebiaLabs, enquanto a Weil, Gotshal & Manges LLP atuou como consultora jurídica. Os acionistas existentes da XebiaLabs, Susquehanna Growth Equity e Accel, venderam suas respectivas participações na empresa como parte da fusão. Os termos adicionais da transação não foram divulgados.

Sobre a CollabNet VersionOne

A CollabNet VersionOne é uma fornecedora líder de plataforma para gerenciamento de fluxo de valor, planejamento ágil, DevOps e gerenciamento de código-fonte. Suas ofertas proporcionam aos líderes globais dos setores empresarial e governamental uma solução coesa que lhes permite conceber, criar e orquestrar o fluxo de valor por meio de linhas de entrega contínua com resultados mensuráveis de negócios. Para saber mais, acesse: www.collab.net

Sobre a XebiaLabs

A missão da XebiaLabs é ajudar as grandes empresas a acelerar seus lançamentos de software com mais confiabilidade – não importa quão diversa seja a infraestrutura ou quão complexos sejam os processos. A plataforma DevOps da XebiaLabs é a única solução de orquestração e geração de relatórios da cadeia de ferramentas DevOps do setor, proporcionando a automação, controle e visibilidade que as empresas precisam para fornecer software de forma mais rápida e com menos riscos. Com a plataforma DevOps da XebiaLabs, as organizações podem conectar todas as ferramentas DevOps, administrar suas interações, implementar em qualquer ambiente e criar um centro de dados para geração de relatórios, sem scripts ad-hoc e com manutenção contínua. Para obter mais informações, acesse www.xebialabs.com.

Sobre a TPG

A TPG é uma empresa líder global no setor de ativos alternativos, fundada em 1992, com mais de US$ 119 bilhões em ativos sob administração e escritórios em Austin, Boston, Dallas, Fort Worth, Houston, Nova York e San Francisco (EUA), Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Melbourne, Moscou, Mumbai, Pequim, Seul e Singapura. As plataformas de investimento da TPG estão em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo private equity, capital de crescimento, bens imóveis, crédito e patrimônio público. A TPG pretende criar produtos e opções dinâmicos para seus investidores, ao mesmo tempo que institui disciplina e excelência operacional em toda a estratégia de investimento e desempenho de seu portfólio. Para obter mais informações, acesse www.tpg.com

