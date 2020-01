CollabNet VersionOne e XebiaLabs si alleano per creare una piattaforma DevOps Agile integrata

ATLANTA e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--CollabNet VersionOne (CollabNet), fornitore leader nella pianificazione Agile e nello sviluppo collaborativo, e XebiaLabs, leader nell'orchestrazione di rilascio, implementazione e distribuzione continuativa di prodotti, oggi hanno annunciato la fusione delle due aziende. La nuova realtà combinata, supportata da TPG Capital, coniuga la funzionalità Agile upstream di controllo della versione aziendale e di pianificazione di CollabNet con le capacità downstream di automazione dell'orchestrazione e implementazione del rilascio prodotti di XebiaLabs, il tutto mirato alla creazione di una piattaforma DevOps Agile completa dedicata al mondo delle imprese.

Nell'ambito della transazione, Ashok Reddy, riconosciuto veterano del settore ed ex dirigente di Broadcom, è entrato a far parte della società combinata in qualità di CEO, prendendo il posto di Flint Brenton, che lascia l'incarico per concentrarsi sulla famiglia e i suoi interessi personali dopo quasi 5 anni di attività dirigenziale coronata dal successo. Al vertice della nuova realtà combinata vi è Derek Langone, attuale CEO di XebiaLabs, che assume la carica di presidente, mentre Stephen Gregorio, EVP e CFO di XebiaLabs, sarà il nuovo CFO.

"La combinazione tra CollabNet e XebiaLabs offrirà ai clienti professionali le capacità end-to-end di visibilità e gestione necessarie per lo sviluppo rapido, affidabile e sicuro di prodotti software, contribuendo in ultima istanza a velocizzarne la trasformazione digitale e a guidarne i risultati", hanno dichiarato Nehal Raj e Art Heidrich, di TPG Capital. "Ci congratuliamo con Flint Brenton per il successo del suo operato, e siamo entusiasti di collaborare con Ashok Reddy e Derek Langone, e con tutto il team per accelerare ulteriormente la nostra strategia mirata a creare un'azienda leader nelle piattaforme DevOps".

Fondato nel 2008, XebiaLabs è un fornitore in forte crescita di strumenti di sviluppo per la gestione e l'automazione del rilascio prodotti. Il software di orchestrazione, rilascio e distribuzione delle applicazioni di XebiaLabs permette alle imprese di programmare, automatizzare e analizzare tutta la pipeline di rilascio software a livello aziendale. Le capacità downstream di XebiaLabs integrano il portafoglio di prodotti upstream di CollabNet, che comprende VersionOne, per la pianificazione e la gestione Agile delle aziende, VS, per i flussi di lavoro connessi e la visibilità sull'intero flusso di valore della distribuzione e TeamForge, per la gestione del controllo delle versioni del ciclo di vita delle applicazioni a livello aziendale. Le piattaforme e gli strumenti delle due aziende sono considerati dagli analisti come offerte leader dell'industria che trainano l'innovazione del mercato.

"La nostra missione è trasformare radicalmente il modo di effettuare lo sviluppo e la distribuzione del software aziendale", ha dichiarato Reddy. "Dalla combinazione tra CollabNet e XebiaLabs nascerà una piattaforma che consentirà la trasformazione digitale su larga scala, grazie ai processi delle metodologie Agile e DevOps che si adatteranno, apprenderanno e miglioreranno continuamente, in particolare in un mondo di app ed esperienze intelligenti basate sull'IA. Sono entusiasta di entrare a far parte della nuova realtà in questo momento critico e di lavorare con tutto il team, per guidare la compagnia combinata attraverso la prossima fase di crescita".

"XebiaLabs si è affermato come standard DevOps nelle grandi aziende. Tra i nostri clienti vantiamo le più importanti società finanziarie, sanitarie e manifatturiere del mondo; il nostro obiettivo è stato quindi creare una piattaforma che sfrutti gli strumenti e i processi già esistenti, fornendo al contempo le dimensioni, la standardizzazione, la sicurezza e la reportistica richiesti dalle grandi imprese", ha commentato Langone. "Sono grato per i risultati raggiunti con il supporto di Susquehanna Growth Equity e Accel. La combinazione tra XebiaLabs e CollabNet offrirà ai nostri clienti comuni la piattaforma DevOps Agile più completa del mercato. Si tratta di una svolta epocale per le aziende che puntano a massimizzare le risorse delle proprie applicazioni software, nello stesso tempo osservando complessi requisiti in materia di regolamentazioni, conformità e sicurezza".

Di recente, Reddy ha guidato l'Enterprise Software Division di Broadcom, del valore di svariati miliardi di dollari, contribuendo a creare una piattaforma che ha permesso alle imprese internazionali di adattare le dimensioni delle trasformazioni digitali e diventare società digitali in tempo reale. Con una carriera di oltre 25 anni nel software aziendale e un'approfondita esperienza nella trasformazione basata sulle metodologie Agile e DevOps, Reddy ha ricoperto posizioni di leadership in diverse società Fortune 500 del calibro di IBM, CA Technologies, Rational Software, Honeywell e Novartis. Per guidare la società combinata, Reddy lavorerà a stretto contatto con Langone e Gregorio, entrambi esperti dirigenti di aziende software.

"Ringrazio i miei colleghi di CollabNet per il successo creato con profondo impegno e dedizione", è stato il commento di Brenton. "Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme, ma ho deciso che per me è giunto il momento di tornare in California e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. CollabNet e XebiaLabs sono nelle mani forti e capaci di Ashok, Derek e TPG Capital, e sono certo che sotto la loro guida, la società combinata otterrà un successo e dimensioni ancora maggiori".

Barclays, Evercore e KeyBanc hanno agito in qualità di consulenti finanziari per TPG Capital e CollabNet, mentre Ropes & Gray LLP ha prestato consulenza legale. Shea & Company sono stati i consulenti finanziari di XebiaLabs, con Weil, Gotshal & Manges LLP che hanno prestato attività di consulenza legale. Come parte dell'accordo, gli azionisti storici di XebiaLabs, Susquehanna Growth Equity e Accel, hanno ceduto le rispettive quote nell'azienda. Non sono stati resi noti altri termini della transazione.

Informazioni su CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne è un provider leader nel segmento delle piattaforme per la gestione del flusso di valore, la pianificazione secondo le modalità Agile e DevOps e la gestione del codice sorgente. Le sue proposte offrono ai leader globali del settore governativo e aziendale una soluzione coesiva che permette di ideare, creare e orchestrare il flusso di valore attraverso pipeline di distribuzione continua, con risultati misurabili per l'azienda. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.collab.net

Informazioni su XebiaLabs

La missione di XebiaLabs è aiutare le grandi aziende a velocizzare il rilascio di prodotti software grazie a una maggiore affidabilità, indipendentemente dal livello di diversificazione delle infrastrutture o dalla complessità dei processi. La piattaforma DevOps di XebiaLabs rappresenta l'unica soluzione completa di orchestrazione e reportistica della catena di strumenti DevOps del settore e offre l'automazione, la visibilità e il controllo necessari alle aziende per distribuire software più rapidamente e con meno rischi. Grazie alla piattaforma DevOps di XebiaLabs le organizzazioni possono connettere tutti i loro strumenti DevOps, gestirne le interazioni, effettuare implementazioni in qualsiasi ambiente e creare hub di dati per la reportistica, senza codici ad hoc né manutenzione infinita. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.xebialabs.com.

Informazioni su TPG

Società globale leader negli asset alternativi fondata nel 1992, TPG gestisce attivi per oltre 119 miliardi di dollari tramite uffici a Austin, Pechino, Boston, Dallas, Fort Worth, Hong Kong, Houston, Londra, Lussemburgo, Melbourne, Mosca, Mumbai, New York, San Francisco, Seul e Singapore. Le piattaforme di investimento di TPG coprono una vasta gamma di classi di asset, tra cui private equity, capitali per lo sviluppo, partecipazioni societarie, settore immobiliare e creditizio. Obiettivo di TPG è realizzare opzioni e prodotti dinamici per i suoi investitori, istituendo al contempo una disciplina e raggiungendo l'eccellenza operativa in ogni strategia di investimento e performance del proprio portafoglio. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.tpg.com

