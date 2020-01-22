I Squared Capital將與Rubis就歐洲知名的石油產品、化學品、農產品和化肥儲存公司Rubis Terminal展開合作

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--I Squared Capital透過旗下的ISQ Global Infrastructure Fund II與Rubis (EPA: RUI)簽署協定，將藉由投資Rubis旗下全資子公司Rubis Terminal而締結合資企業合作關係。I Squared Capital將收購Rubis Terminal 45%的股權，並將和Rubis共同管理公司。在巴黎泛歐證券交易所(Euronext Paris)上市的Rubis是總部位於巴黎的公司，主要從事石油產品分銷和散裝液體儲存。

Rubis Terminal在四個國家擁有13座設施，產能達350萬立方公尺，為多元化的工業客戶群提供重要的散裝液體儲存基礎設施，涵蓋石油、化學和農產品等多個領域。此次合作將協助Rubis Terminal加快推動策略性計畫，進一步鞏固其在目前經營地區的地位，促進產品多樣化，並在歐洲以外市場尋找擴張機會。

I Squared Capital主管合夥人Adil Rahmathulla表示：「與上市工業公司之間的獨家交易是多年來不斷發展深厚關係的結果。借助I Squared Capital營運最佳化、補強型收購和精選『綠地』專案的平臺模式，現有組合將提供強有力的基礎，有助於把Rubis Terminal打造為一流的儲存公司。」

此次交易尚需達成監管和其他特定條件，應可在2020年上半年完成。

關於I Squared Capital：I Squared Capital是一家獨立的全球基礎設施投資管理公司，主要在美洲、歐洲和亞洲進行能源、公用事業、電信、交通和社會基礎設施等投資。公司在香港、休士頓、倫敦、邁阿密、新德里、紐約和新加坡設有辦事處。

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