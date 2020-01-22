I Squared Capital将与Rubis就欧洲领先的石油产品、化学品、农产品和化肥存储公司Rubis Terminal开展合作

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--I Squared Capital通过旗下的ISQ Global Infrastructure Fund II与Rubis (EPA: RUI)签署一项协议，通过注资Rubis旗下全资子公司Rubis Terminal缔结合资合作关系。I Squared Capital将收购Rubis Terminal 45%的股权，并将和Rubis共同管理公司。在巴黎泛欧证券交易所(Euronext Paris)上市的Rubis是一家总部位于巴黎的公司，主要从事石油产品分销和散装液体存储。

Rubis Terminal在四个国家拥有13座设施，产能350万立方米，为多元化的工业客户群提供重要的散装液体存储基础设施，涵盖石油、化学和农产品等多个领域。此次合作将帮助Rubis Terminal加快实现战略目标，进一步巩固其在目前经营地区的地位，实现产品多样化，并在欧洲以外市场寻找拓展机会。

I Squared Capital主管合伙人Adil Rahmathulla表示：“与上市工业公司之间的独家交易是多年来不断发展深厚关系的结果。借助I Squared Capital运营优化、补强并购和精选‘绿地’项目的平台模式，现有组合将为把Rubis Terminal打造为领先存储公司奠定强有力的基础。”

此次交易尚需满足监管和其他惯例条件，应当会在2020年上半年完成。

关于I Squared Capital：I Squared Capital是一家独立的全球基础设施投资管理公司，主要在美洲、欧洲和亚洲进行能源、公用事业、电信、交通和社会基础设施等投资。公司在香港、休斯敦、伦敦、迈阿密、新德里、纽约和新加坡设有办事处。

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