太平洋電信理事會宣佈2020年PTC獎得獎者

檀香山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--昨晚在「PTC’20：2020年及未來願景」期間舉行的2020年PTC獎頒獎禮上，太平洋電信理事會(PTC)隆重慶祝資通訊科技(ICT)產業的傑出成就。

XFORMA LLC創辦人、負責人以及2020年PTC獎委員會主席Joe Weinman評論道：「PTC獎的業界參與度激增，我們非常高興能夠表揚ICT產業的出色表現，尤其是對PTC非營利性的使命給予大力支持，促進ICT合乎道德規範的開發和應用，從而加強合作、累積知識並對外發展。」

2020年PTC獎表揚業界為改進太平洋地區人員及企業能力所做的傑出貢獻，以及那些與PTC的使命保持一致，促進人和組織的互聯互通，創造更美好世界的個人與組織。

2020年PTC獎的得獎者是：

類別I：核心網路產品和服務

傑出衛星公司：Mission Microwave

傑出海底電纜公司：澳洲電信(Telstra)

傑出無線公司：SK Telecom

傑出有線公司：MTA Fiber Holdings, LLC (MTAFH)

類別II：網路中心產品、服務和創新

傑出應用公司：PLDT Global Corporation

傑出雲端、資料中心或互聯公司：NJFX

傑出面對客戶型創新：PLDT Global Corporation

傑出內部轉型：澳洲電信

傑出網路智慧和管理公司：Connected2Fiber

類別III：PTC願景和使命

傑出生態系統公司：Hawaiki Submarine Cable LP

傑出ICT教育或研究提供商：Hawaiki Submarine Cable LP

傑出生活品質改進：TELUS

類別IV：會員票選獎

傑出執行長：AirTrunk創辦人兼執行長Robin Khuda

傑出女性高階主管：澳洲電信連接與平臺全球主管Nadya Melic

傑出太平洋島成就：南太平洋大學(The University of the South Pacific)

此外，Asia-Pacific Electronic Media Communications, LLC首席顧問Mark Hukill憑藉過去37年來在PTC的出色服務而榮獲「Richard J. Barber PTC傑出服務獎」(Richard J. Barber PTC Distinguished Service Award)。

關於太平洋電信理事會

太平洋電信理事會(PTC)是首屈一指的全球非營利性會員組織，致力於促進環太平洋地區資通訊科技(ICT)產業的進步，這是全世界最具活力的地區，涵蓋40多個國家。PTC的年度大會於每年一月在檀香山舉行，是環太平洋地區首屈一指的電信盛會，也是全球通訊業的策略跳板。

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