太平洋电信理事会宣布2020年PTC大奖获奖者

火奴鲁鲁--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--昨晚在“PTC’20：2020年及未来愿景”期间举行的2020年PTC大奖颁奖礼上，太平洋电信理事会(PTC)隆重庆祝信息和通信技术(ICT)行业的杰出成就。

XFORMA LLC创始人、负责人以及2020年PTC大奖委员会主席Joe Weinman评论道：“PTC大奖的行业参与度激增，我们非常高兴能够对ICT行业的出色工作予以表彰，尤其是对PTC非营利性的使命给予了大力支持，促进ICT合乎道德规范的开发和应用，从而加强合作、积累知识并对外发展。”

2020年PTC大奖表彰了业界为提高太平洋地区人员及企业能力所做出的杰出贡献，以及那些与PTC的使命保持一致，实现人和组织的互联互通，创造更加美好世界的个人与组织。

2020年PTC大奖的获奖者是：

类别I：核心网络产品和服务

杰出卫星公司：Mission Microwave

杰出海底电缆公司：澳洲电信(Telstra)

杰出无线公司：SK Telecom

杰出有线公司：MTA Fiber Holdings, LLC (MTAFH)

类别II：网络中心产品、服务和创新

杰出应用公司：PLDT Global Corporation

杰出云、数据中心或互联公司：NJFX

杰出面向客户型创新：PLDT Global Corporation

杰出内部转型：澳洲电信

杰出网络智能和管理公司：Connected2Fiber

类别III：PTC愿景和使命

杰出生态系统公司：Hawaiki Submarine Cable LP

杰出ICT教育或研究提供商：Hawaiki Submarine Cable LP

杰出生活质量改进：TELUS

类别IV：会员选择奖

杰出首席执行官：AirTrunk创始人兼首席执行官Robin Khuda

杰出女性高管：澳洲电信连接与平台全球主管Nadya Melic

杰出太平洋岛成就：南太平洋大学(The University of the South Pacific)

此外，Asia-Pacific Electronic Media Communications, LLC首席顾问Mark Hukill凭借过去37年来其在PTC的出色服务而荣获“Richard J. Barber PTC杰出服务奖”(Richard J. Barber PTC Distinguished Service Award)。

关于太平洋电信理事会

太平洋电信理事会(PTC)是一家全球领先的非营利性会员组织，致力于促进环太平洋地区信息和通信技术(ICT)行业的进步，这是世界最具活力的地区，覆盖40多个国家。PTC的年度大会每年一月在火奴鲁鲁举行，是环太平洋地区首屈一指的电信盛会，也是全球通信行业的战略化平台。

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