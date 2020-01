CollabNet VersionOne et XebiaLabs s’associent pour créer une plateforme DevOps Agile intégrée

ATLANTA et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--CollabNet VersionOne (CollabNet), un fournisseur de premier plan pour la planification Agile et le développement coopératif, et XebiaLabs, le leader de l’orchestration, du déploiement et de la livraison continue de versions, ont annoncé aujourd’hui que les deux sociétés ont fusionné. Soutenue par TPG Capital, la fusion réunit la planification Agile en amont et la fonctionnalité de contrôle des versions d’entreprise de CollabNet avec les capacités d’orchestration des versions en aval et d’automatisation des déploiements de XebiaLabs pour créer une plateforme DevOps Agile de bout en bout pour les entreprises.

Dans le cadre de la transaction, Ashok Reddy, un vétéran chevronné du secteur et ancien cadre de Broadcom, a rejoint la société fusionnée en qualité de PDG. Il remplace Flint Brenton, qui se retire pour s’occuper de sa famille et d’intérêts personnels après près de cinq années de gestion fructueuse. Derek Langone, l’actuel PDG de XebiaLabs, officiera en qualité de président de la société issue de la fusion. Stephen Gregorio, vice-président directeur et directeur financier de XebiaLabs, occupera le poste de directeur financier de la société fusionnée.

« La fusion de CollabNet et XebiaLabs fournira aux entreprises clientes la visibilité de bout en bout et les capacités de gestion nécessaires pour développer des logiciels rapidement, de manière fiable et sûre, contribuant au final à accélérer leur transformation numérique et à améliorer leurs résultats commerciaux », ont déclaré Nehal Raj et Art Heidrich de TPG Capital. « Nous tenons à féliciter M. Brenton pour son fructueux mandat et nous réjouissons à l’idée de collaborer avec M. Reddy, M. Langone et l’ensemble de l'équipe pour continuer à accélérer notre stratégie en vue de créer une société de premier plan proposant une plateforme DevOps pour les entreprises. »

Fondé en 2008, XebiaLabs est un fournisseur en pleine croissance d’outils de développement pour l’automatisation et la gestion des versions. La société fournit un logiciel d’orchestration des versions et de fourniture d’applications permettant aux entreprises d’orchestrer, d’automatiser et d’analyser l’ensemble du pipeline des versions de logiciels à l'échelle de l'entreprise. Les capacités en aval de XebiaLabs complètent le portefeuille de produits en amont de CollabNet, qui inclut VersionOne pour la planification et la gestion Agile dans l’entreprise, VS pour les flux de travaux connectés et une visibilité de l’ensemble de la chaîne de valeur de la livraison logicielle, ainsi que TeamForge pour la gestion du contrôle des versions et la gestion du cycle de vie des applications à l'échelle de l'entreprise. Les plateformes et outils des deux sociétés sont considérés par les analystes comme les meilleures offres du secteur, favorisant l’innovation sur le marché.

« Nous avons pour mission de transformer de manière fondamentale la manière dont les logiciels d'entreprise sont développés et livrés », a affirmé M. Reddy. « Le regroupement de CollabNet et de XebiaLabs fournira une plateforme permettant la transformation numérique à grande échelle avec des processus Agile et DevOps pour s’adapter, apprendre et s’améliorer en permanence, en particulier dans un monde d’expériences et d’applis intelligentes reposant sur l’IA. Je suis enchanté de rejoindre la société à ce moment décisif et me réjouis à l’idée de travailler avec toute l’équipe pour diriger la société fusionnée durant son prochain chapitre de croissance. »

« XebiaLabs s’est imposé comme le standard pour DevOps dans les grandes entreprises. Comptant parmi nos clients les plus importantes sociétés financières, de soins de santé et de fabrication au monde, nous avons mis l’accent sur la création d’une plateforme tirant profit des outils et processus existants tout en procurant l’envergure, la standardisation, la sécurité et le reporting dont ont besoin les grandes entreprises », a expliqué M. Langone. « Je suis reconnaissant pour ce que nous avons réussi à accomplir avec le soutien de Susquehanna Growth Equity et d’Accel. Grâce au regroupement de XebiaLabs et de CollabNet, nos clients communs bénéficieront dorénavant de la plateforme DevOps Agile la plus performante disponible sur le marché. Cela change la donne pour les entreprises qui ont besoin d’optimiser leurs actifs d’applications logicielles tout en composant avec les exigences complexes en matière de réglementation, de conformité et de sécurité. »

Plus récemment, M. Reddy a dirigé la division Logiciels d'entreprise de Broadcom, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, où il a contribué à la création d’une plateforme permettant aux entreprises mondiales de gérer leurs transformations numériques et de devenir des entreprises numériques en temps réel. Avec une carrière échelonnée sur plus de 25 ans dans les logiciels d’entreprise et une expérience étendue dans la transformation Agile et DevOps, M. Reddy a occupé des fonctions de direction dans plusieurs sociétés du classement Fortune 500, dont IBM, CA Technologies, Rational Software, Honeywell et Novartis. M. Reddy travaillera en étroite collaboration avec MM. Langone et Gregorio, tous deux des cadres expérimentés dans les logiciels, pour diriger la société issue de la fusion.

« Je remercie mes collègues chez CollabNet pour le succès créé par leur travail acharné et leur dévouement », a déclaré M. Brenton. « Bien que je sois fier de tout ce que nous avons construit ensemble, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de retourner en Californie et de passer à la prochaine étape de ma vie. Avec M. Reddy, M. Langone et TPG Capital, CollabNet et XebiaLabs sont entre de bonnes mains et je suis convaincu que, sous leur direction, la société combinée connaîtra davantage de succès et accroîtra sa portée. »

Barclays, Evercore et KeyBanc ont agi à titre de conseillers financiers de TPG Capital et de CollabNet, et Ropes & Gray LLP a agi à titre de conseiller juridique. Shea & Company LLP a agi à titre de conseiller financier de XebiaLabs, et Weil, Gotshal & Manges LLP a agi à titre de conseiller juridique. Susquehanna Growth Equity et Accel, actionnaires existants de XebiaLabs, ont vendu leurs participations respectives dans la société dans le cadre de la fusion. Les modalités supplémentaires de la transaction n’ont pas été divulguées.

À propos de CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne est un fournisseur leader de plateformes pour la gestion de la chaîne de valeur, la planification Agile, DevOps et la gestion du code source. Ses offres fournissent aux dirigeants des entreprises internationales et du secteur gouvernemental une solution cohérente qui leur permet de réfléchir, créer et orchestrer le flux de valeur via des pipelines de livraison continue avec des résultats opérationnels mesurables. Pour plus d’informations, consultez le site www.collab.net

À propos de XebiaLabs

La mission de XebiaLabs consiste à aider les grandes entreprises à accélérer leurs versions de logiciels avec davantage de fiabilité – quelles que soient la diversité des infrastructures et la complexité des processus. La plateforme DevOps de XebiaLabs est la seule solution de reporting et d’orchestration de la chaîne de compilation DevOps de bout en bout de l’industrie, fournissant l’automatisation, le contrôle et la visibilité dont ont besoin les entreprises pour livrer des logiciels plus rapidement et avec moins de risques. Avec la plateforme DevOps de XebiaLabs, les entreprises peuvent connecter tous leurs outils DevOps, gérer leurs interactions, déployer dans n’importe quel environnement et créer un concentrateur de données pour le reporting, sans script ad-hoc ni maintenance interminable. Pour de plus amples renseignements, visitez www.xebialabs.com.

À propos de TPG

Leader mondial des actifs alternatifs fondé en 1992, TPG possède plus de 119 milliards de dollars d’actifs sous gestion et dispose de bureaux à Austin, Pékin, Boston, Dallas, Fort Worth, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul et Singapour. Les plateformes d’investissement de TPG couvrent un large éventail de classes d’actifs, y compris le capital-investissement, le capital-développement, l’immobilier, le crédit et les actions. TPG ambitionne de créer des produits et options dynamiques pour ses investisseurs, tout en instituant une discipline et l’excellence opérationnelle dans toute la stratégie d’investissement et la performance de son portefeuille. Pour de plus amples renseignements, visitez www.tpg.com

