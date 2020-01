CollabNet VersionOne en XebiaLabs bundelen krachten tot één geïntegreerd Agile DevOps-platform

ATLANTA en BOSTON--(BUSINESS WIRE)--CollabNet VersionOne (CollabNet), een vooraanstaande leverancier op het gebied van Agile Planning en collaboratieve ontwikkeling, en XebiaLabs, leider op het gebied van release-orkestratie, implementatie en continue levering, hebben vandaag bekendgemaakt dat de twee bedrijven zijn gefuseerd. De combinatie, die wordt ondersteund door TPG Capital, koppelt de upstream functionaliteit voor Agile Planning en versiecontrole voor ondernemingen van CollabNet aan de downstream mogelijkheden voor release-orkestratie en implementatie-automatisering van XebiaLabs om een allesomvattend Agile DevOps-platform voor ondernemingen op te zetten.

In verband met de transactie is Ashok Reddy, een deskundig veteraan in de sector en voormalig directeur van Broadcom, als CEO toegetreden tot het gecombineerde bedrijf. Hij vervangt Flint Brenton, die terugtreedt om zich te concentreren op gezins- en persoonlijke belangen, na vijf succesvolle jaren aan het roer van het bedrijf. Derek Langone, de huidige CEO van XebiaLabs, gaat dienen als President van het gecombineerde bedrijf. Stephen Gregorio, EVP en CFO van XebiaLabs, wordt de CFO van het gecombineerde bedrijf.

“De combinatie van CollabNet en XebiaLabs biedt ondernemingen de allesomvattende transparantie en beheermogelijkheden die ze nodig hebben voor de snelle, betrouwbare en veilige ontwikkeling van software, en helpt hen zo uiteindelijk hun digitale transformatie te versnellen en het bedrijfsresultaat te verhogen,” aldus Nehal Raj en Art Heidrich van TPG Capital. “We feliciteren Flint met zijn succesvolle dienstperiode en verheugen ons op de samenwerking met Ashok, Derek en het bredere team om onze strategie om een toonaangevend DevOps-platformbedrijf voor ondernemingen te worden te versnellen.”

XebiaLabs, opgericht in 2008, is een snelgroeiende leverancier van ontwikkelaarstools voor release management en automatisering. Het bedrijf biedt software voor release-orkestratie en toepassingslevering die ondernemingen in staat stelt het volledige softwarereleasetraject te orkestreren, automatiseren en analyseren. De downstream mogelijkheden van XebiaLabs vormen een aanvulling op het upstream productportfolio van CollabNet, dat onder andere bestaat uit VersionOne voor Agile Planning voor ondernemingen, VS voor verbonden workflows en transparantie binnen de gehele leveringswaardestroom, en TeamForge voor versiecontrole en toepassingslifecyclebeheer op ondernemingsschaal. De platforms en tools van beide bedrijven worden door analisten erkend als toonaangevende producten die de innovatie in de markt bevorderen.

“We bevinden ons op een missie om de wijze waarop de ontwikkeling en levering van software voor ondernemingen plaatsvindt fundamenteel te transformeren,” aldus Reddy. “De combinatie van CollabNet en XebiaLabs resulteert in een platform dat digitale transformatie op grote schaal mogelijk maakt met Agile- en DevOps-processen die zich voortdurend aanpassen, leren en verbeteren, met name in een wereld van door AI-aangedreven intelligente apps en belevingen. Het verheugt me zeer op dit kritieke moment in te stappen en samen met de rest van het gehele team het gecombineerde bedrijf door het volgende groeihoofdstuk te leiden.”

“XebiaLabs heeft zich ontwikkeld tot de norm voor DevOps in grote ondernemingen. Aangezien 's werelds grootste ondernemingen uit de financiële, zorg- en productiesector tot onze klantenkring behoren, ligt onze focus op het scheppen van een platform dat gebruik maakt van bestande tools en processen en tegelijkertijd de schaal, standaardisatie, beveiliging en rapportagemogelijkheden biedt waaraan grote ondernemingen behoefte hebben. “Ik ben dankbaar voor wat we hebben bereikt met de steun van Susquehanna Growth Equity en Accel. Door de combinatie van XebiaLabs en CollabNet, profiteren onze beide klantenkringen voortaan van het meest capabele flexibele DevOps-platform op de markt. Dit is een revolutionaire ontwikkeling voor bedrijven die hun softwaretoepassingsassets optimaal willen benutten tijdens het beheren van complexe regulatieve, compliance- en beveiligingsvereisten.”

Meest recentelijk voerde Reddy de leiding over de Enterprise Software Division van Broadcom, met een omzet van miljarden dollars. Daar hielp hij een platform op te zetten voor internationale ondernemingen om hun digitale transformatie te schalen en real-time digitale ondernemingen te worden. Zijn loopbaan op het gebied van bedrijfssoftware strekt zich uit over meer dan 25 jaar en hij beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van Agile- en DevOps-transformatie. Reddy heeft leidinggevende posities bekleed bij diverse Fortune 500-bedrijven, waaronder IBM, CA Technologies, Rational Software, Honeywell en Novartis. Reddy gaat nauw samenwerken met Langone en Gregorio, beide ervaren software-executives, bij de leiding van het gecombineerde bedrijf.

“Ik dank mijn collega's van CollabNet voor het succes dat ze tot stand hebben gebracht met hun harde werk en toewijding,” aldus Brenton. “Hoewel ik trots ben op wat we samen tot stand hebben gebracht, heb ik besloten dat dit het moment voor me is om terug te keren naar Californië en te beginnen aan het volgende hoofdstuk in mijn leven. CollabNet en XebiaLabs bevinden zich in de sterke en capabele handen van Ashok, Derek en TPG Capital, en ik heb het volste vertrouwen dat het gecombineerde bedrijf onder hun leiding nog grotere successen en schaal zal bereiken.”

Barclays, Evercore en KeyBanc dienden als financieel adviseurs voor TPG Capital en CollabNet, en Ropes & Gray LLP diende als juridisch adviseur. Shea & Company diende als financieel adviseur voor XebiaLabs, en Weil, Gotshal & Manges LLP diende als juridisch adviseur. De bestaande aandeelhouders van XebiaLabs, Susquehanna Growth Equity en Accel, hebben hun respectieve belangen in het bedrijf in het kader van de combinatie verkocht. Verdere aspecten van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Over CollabNet VersionOne

CollabNet VersionOne is een toonaangevende platformleverancier voor Value Stream Management, Agile Planning, DevOps en broncodebeheer. Het bedrijf levert een samenhangende oplossing voor internationale ondernemingen en toonaangevende overheidsbedrijven voor het ontwikkelen, vormen en orkestreren van de waardestroom binnen hun continue uitvoeringstraject met meetbare bedrijfsresultaten. Meer informatie: www.collab.net

Over XebiaLabs

De missie van XebiaLabs is grote ondernemingen helpen hun softwarereleases te versnellen met een hogere betrouwbaarheid - ongeacht hoe diverse de infrastructuur is of hoe complex de processen zijn. Het DevOps-platform van XebiaLabs is de enige allesomvattende oplossing voor DevOps-toolchainorkestratie en -rapportage, en biedt de automatisering, controle en transparantie die ondernemingen nodig hebben om software sneller en met minder risico's te leveren. Met het DevOps-platform van XebiaLabs kunnen organisaties al hun DevOps-tools verbinden, hun interacties beheren, implementaties uitvoeren in elke omgeving en een datahub opzetten voor rapportage, zonder ad-hoc scripting en eindeloos onderhoud. Meer informatie: www.xebialabs.com.

Over TPG

TPG is een toonaangevende internationale alternatieve activabehereerder, opgericht in 1992, met meer dan $119 miljard aan activa in beheer en kantoren in Austin, Bombay, Boston, Dallas, Fort Worth, Hongkong, Houston, Londen, Luxemburg, Melbourne, Moskou, New York, Peking, San Francisco, Seoul en Singapore. De beleggingsplatforms van TPG bestrijken een grote verscheidenheid van activaklassen, waaronder private equity, growth equity, vastgoed, krediet en public equity. TPG streeft ernaar dynamische producten en opties te bieden aan haar beleggers en streeft verder naar discipline operationele topkwaliteit binnen haar beleggingsstrategie en de prestatie van haar portfolio. Meer informatie: www.tpg.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.