Gigacable seleciona operadora Telia para aumentar a conectividade regional à Internet no México

ESTOCOLMO E CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Um dos principais fornecedores de banda larga e TV a cabo do México, Gigacable, anunciou hoje que selecionou os serviços IP Transit e backbone da Telia Carrier para fornecer acesso dedicado à Internet para seus negócios corporativos e de consumo no México. A parceria dará à Gigacable acesso à rede global da Telia Carrier, suportando a demanda do consumidor pela crescente necessidade de conectividade escalável e de alto desempenho no mercado mexicano.

A Gigacable é o primeiro provedor de banda larga e TV a cabo a fornecer serviços de banda larga 100% digitais e sem interferências no México. Gigacable também oferece a programação mais extensa da região.

“Como um dos principais provedores de serviços de banda larga e TV a cabo do México, acessar o backbone IP da Telia Carrier nos permite oferecer soluções avançadas e redes robustas”, disse Jose Alfredo Mercado, gerente geral da Gigacable. “Trabalhar com a Telia Carrier garante aos nossos assinantes comerciais e consumidores uma conexão direta segura ao acesso à Internet com menor latência e mais capacidade do que eles precisam para cresce”.

“Vimos uma grande demanda no México por nossos serviços IP Transit e Cloud Connect, e temos muitos clientes na região, incluindo operadoras de telefonia móvel, provedores de acesso local e ISPs, entre outros”, disse Luis Velasquez, gerente de negócios do México, Telia Carrier. “Até recentemente, os ISPs e as operadoras da região tinham opções limitadas para ajudá-los a atender às necessidades de seus assinantes. Com nosso formidável backbone IP, a Telia Carrier pode atender diretamente aos ISPs de médio porte, procurando soluções de maior largura de banda que lhes permitam oferecer melhores serviços e conectividade em nuvem ao mercado mexicano”.

A Telia Carrier se expandiu para o México na primavera de 2018, fornecendo atacado IP Transit, Ethernet, IPX e Cloud Connect para Internet Service Providers (ISPs), provedores de conteúdo e nuvem na região.

Backbone global de primeiro nível

Por mais de duas décadas, o backbone de fibra global da Telia Carrier cresceu organicamente, sem aquisições. Foi a primeira rede a transmitir com êxito 1 Tb/s em super canais em sua rede nos EUA e anunciou recentemente a primeira transmissão em tempo real de comprimentos de onda de 600 Gb/s em uma rede de produção ao vivo. De acordo com as classificações de estruturas centrais globais da Dyn Research, o backbone de IP global da Telia Carrier, a AS1299, no momento ocupa o primeiro lugar na classificação. A empresa viabiliza a conectividade mundial por meio da conexão de mais de 300 pontos de presença (Points of Presence, PoPs)na Europa, América do Norte, Ásia e Oriente Médio.

Sobre a Telia Carrier

A Telia Carrier possui e opera uma das mais amplas estruturas centrais de fibra do mundo. Nossa missão é oferecer serviços e infraestrutura de rede excepcionais, capacitando indivíduos, empresas e sociedades a executar suas atividades mais essenciais. Ao trabalharmos em parceria com os nossos clientes, fazemos com que grandes ideias se concretizem na rapidez da fibra. Saiba mais em teliacarrier.com.

Sobre a Gigacable

A Gigacable é a primeira empresa de telecomunicações no México a oferecer serviços 100% livres de interferência digital, fornecendo imagem de DVD e qualidade de som de CD. Nosso foco é oferecer a programação mais extensa da região, que abrange os eventos mais importantes do estado de Aguascalientes. Também oferecemos os serviços de Internet de banda larga mais flexíveis e de velocidade mais alta da região que podem ser fornecidos com TV ou vendidos como opção à la carte. Controle de conteúdo, confiabilidade, inovação, serviço rápido e qualidade são características que definem e identificam nosso serviço. Saiba mais em gigacable.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.