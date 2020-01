Véhicules électriques : Total va installer et exploiter jusqu’à 20 000 nouveaux points de charge dans la Région Métropolitaine d’Amsterdam

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a remporté le plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe auprès la Région Métropolitaine d’Amsterdam (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch - MRA-E). Dans le cadre de ce contrat, Total installera et exploitera jusqu’à 20 000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas, dans les provinces de Hollande-Septentrionale, de Flevoland et d’Utrecht*.

Ce nouveau contrat vise à répondre à la forte croissance de la demande en points de charge publics pour véhicules électriques (VE) aux Pays-Bas. Ce réseau de recharge couvre une population de 3,2 millions d’habitants et près de 15 % de la demande actuelle en matière de charge pour VE aux Pays-Bas.

Total Netherlands est déjà le principal opérateur de recharge pour VE dans la région de MRA-Elektrisch avec plus de 4 500 points de charge opérationnels et accessibles au public. L’étendue de ce nouveau contrat, le plus important jamais signé en Europe, est la suite logique du succès rencontré par les solutions existantes de recharge pour VE au sein de la région MRA, associé au savoir-faire de Total en matière d’installation, d’exploitation et de gestion de réseaux publics de charge pour VE.

Dans le cadre de cette concession, l’électricité qui alimentera ce réseau de recharge sera à 100% d’origine renouvelable (solaire, éolien, …), fournie par Total Netherlands et produite aux Pays-Bas. Total Netherlands s’est également engagé à progressivement augmenter la part d’électricité produite dans la Région Métropolitaine d’Amsterdam, permettant ainsi aux utilisateurs de recharger leurs véhicules avec une énergie durable et produite localement. Total va en outre étudier de nouvelles opportunités de développement de projets solaires au sein de cette même Région.

De plus, Total développera et mettra en œuvre des technologies de charge intelligentes (smart charging), permettant à la fois une gestion stable du réseau électrique lors des pics de consommation et une recharge efficace et durable lorsque le coût de l’énergie est le plus abordable.

« Nous sommes heureux d’avoir remporté le plus grand marché public de recharge de véhicules électriques en Europe, attribué par la Région Métropolitaine d’Amsterdam (MRA-E).» souligne Alexis Vovk, président de la division Marketing & Services et membre du Comité exécutif de Total. « En conjuguant l’expérience de notre équipe aux Pays-Bas - anciennement PitPoint** - avec le savoir-faire de Total en matière de recharge pour VE et d’énergie solaire, nous avons pu présenter une offre innovante répondant aux besoins de MRA-Elektrisch et des futurs utilisateurs. Pour Total, fournir aux conducteurs de véhicules électriques néerlandais des infrastructures et des services de recharge fiables, alimentés par de l’électricité propre et renouvelable, est une avancée significative vers la mobilité durable. Elle s’inscrit dans notre ambition d’opérer 150 000 points de charge en Europe à horizon 2025 et ainsi d’être un acteur majeur de la mobilité électrique. »

« Grâce à l’approche menée par le département Électricité de la Région Métropolitaine d’Amsterdam (MRA-E) conjointement avec les gouvernements locaux et les entreprises privées, nous pouvons travailler ensemble et stimuler le transport électrique. Tous ensemble vers un air plus pur ! » a ajouté Maarten Linnenkamp, chef de projet Mobilité électrique au sein de la région métropolitaine d’Amsterdam.

* A l’exception des municipalités d’Amsterdam et d’Utrecht

** Depuis le 1er janvier 2020, les offres de PitPoint sont intégrées au sein de Total.

À propos de Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch

Ce projet est une coopération entre les gouvernements de la région visant à stimuler l’électromobilité dans les trois provinces de Hollande-Septentrionale, Flevoland et Utrecht, et dans leurs municipalités respectives.

Près de 3,2 millions de personnes, soit plus de 18 pour cent de la population des Pays-Bas, vivent dans cette région. Il s’agit de la région la plus dynamique du pays au niveau économique.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de Total aux Pays-Bas

Total Nederland N.V. coordonne le marketing, la distribution et la vente des carburants et de lubrifiants aux Pays-Bas. L’entreprise emploie environ 200 personnes. Aux Pays-Bas, le réseau Total est aujourd’hui propriétaire d’environ 350 stations-service. En outre, Total vend du carburant aux négociateurs et aux professionnels. Les lubrifiants sont commercialisés sous les marques Total, ELF et TOTAL AGRI. Pour plus d’informations : www.total.nl

