LONDEN--(BUSINESS WIRE)--I Squared Capital, zijn via ISQ Global Infrastructure Fund II, en Rubis (EPA: RUI), genoteerd op Euronext Parijs een in Parijs gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in de distributie van aardolieproducten en bulkvloeistofopslag, hebben een overeenkomst ondertekend om een joint venture te vormen via een investering in Rubis Terminal, een volledige dochteronderneming van Rubis. I Squared Capital zal 45 procent van de aandelen in Rubis Terminal verwerven en zal samen met Rubis de onderneming gezamenlijk besturen.

Met een portfolio van 13 faciliteiten en een capaciteit van 3,5 miljoen kubieke meter in vier landen, biedt Rubis Terminal kritieke bulk-vloeistofopslag infrastructuur aan een gediversifieerde basis van industriële klanten en over een breed scala aan petroleum-, chemische en agrofoodproducten. Het partnerschap versnelt het strategische plan van Rubis Terminal om zijn positie binnen de huidige voetafdruk te versterken, zijn productaanbod te diversifiëren en uitbreiding buiten Europa te verkennen.

