MSCI e Burgiss entram em relacionamento estratégico

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, estabeleceu um relacionamento estratégico com o The Burgiss Group, LLC, destinado a acelerar e expandir o uso de dados, análises e outras ferramentas de apoio à decisão de investimento para investidores em ativos privados em todo o mundo. Como parte da aliança, a MSCI investirá US$ 190 milhões na Burgiss por uma participação minoritária significativa.

As ofertas da Burgiss incluem ferramentas de avaliação de desempenho e transparência de ativos privados, fornecidas por meio de uma plataforma unificada de gerenciamento de portfólio, incluindo dados de desempenho com qualidade de pesquisa, cobrindo cerca de 10.000 fundos de ativos privados em todo o mundo, representando quase US$ 7 trilhões em capital comprometido em capital privado, imóveis privados, dívida privada, infraestrutura e recursos naturais. A Burgiss atende mais de 1.000 empresas em 36 países e cerca de 300 funcionários nos EUA, Europa e África do Sul. Com a base de clientes da MSCI de mais de 7.500 em mais de 85 países e sua posição de liderança em dados, análises e pesquisas imobiliárias privadas; índices de ações e renda fixa; pesquisas e classificações ambientais, sociais e de governança (ESG); e desempenho do portfólio e análise de risco, a parceria cria uma combinação muito poderosa para expandir as ofertas atuais de cada parte e desenvolver novas ferramentas e soluções para investidores e gerentes de ativos privados e portfólios de classe de múltiplos ativos.

" O investimento em ativos privados está à beira de uma transformação significativa. Os investidores estão cada vez mais buscando ativos privados para obter grandes retornos, não correlacionados e diferenciados. Entretanto, a disposição dos investidores em expandir suas carteiras de ativos privados dependerá de novos métodos e ferramentas que os ajudem a entender melhor o mercado de ativos privados, as características de investimentos, avaliações de ativos, o impacto da alavancagem e liquidez e os fatores de desempenho e risco", afirmou Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI.

" Por meio desse relacionamento estratégico, a MSCI e a Burgiss impulsionarão a inovação, o desenvolvimento e o aumento da adoção de ferramentas e soluções necessárias para investidores em ativos privados em todo o mundo, para ajudá-los a resolver problemas críticos de investimento e desenvolver uma maior compreensão de seus portfólios totais", acrescentou o sr. Fernandez.

" Essa aliança estratégica entre Burgiss e MSCI faz todo sentido. Há 30 anos, a Burgiss se concentra na construção das melhores ferramentas para investidores de capital privado. Com a crescente importância dos mercados privados, nossos clientes pedem soluções que abranjam ativos públicos e privados", afirmou James Kocis, fundador e CEO na Burgiss. " Estamos entusiasmados em fazer parceria com a MSCI para ajudar a desenvolver e impulsionar a adoção de ferramentas que atendem às necessidades de nossos clientes".

O investimento da MSCI na Burgiss não afetará o LAJIDA ajustado da MSCI e não deverá impactar materialmente o EPS ajustado em 2020. Ele será contabilizado pelo método da equivalência patrimonial, com a participação da MSCI nos lucros da Burgiss sendo reconhecida em Outras receitas/despesas, Liquidez.

A Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultora jurídica da MSCI.

Sobre a MSCI

A MSCI é uma fornecedora líder de ferramentas e serviços críticos de suporte a decisões para a comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, potencializamos melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem portfólios mais eficazes com confiança. Criamos soluções avançadas de pesquisa líderes do setor que os clientes usam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, visite www.msci.com.

Sobre a Burgiss

A Burgiss é a fornecedor global de ferramentas de apoio à decisão de investimento para capital privado. Juntamente com uma profunda experiência em medição de desempenho e risco, nossa plataforma de análise e dados com qualidade de pesquisa ajudam as equipes de investimento a tomar melhores decisões de investimento. Atendemos mais de 1.000 empresas em 36 países e nossos dados cobrem quase US$ 7 trilhões em capital privado.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, dentro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Essas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuras expressos ou implícitos por essas declarações. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas usando palavras como "pode", "poderia", "espera", "pretende", "planeja", "procura", "antecipa", "acredita", “estimativa”, “previsão”, “potencial” ou “continuação” ou o negativo desses termos ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente em declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais. Outros fatores que podem afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018 arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019 e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à SEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI estiverem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado à imprensa reflete as visões atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a esses e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente essas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.