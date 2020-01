MSCI en Burgiss gaan een strategische relatie aan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), een toonaangevende leverancier van bedrijfskritische beslissingsondersteunende hulpmiddelen en diensten voor de wereldwijde investeringsgemeenschap, is een strategische relatie aangegaan met de Burgiss Group, LLC, bedoeld om te versnellen en het gebruik van gegevens, analyses en andere ondersteunende hulpprogramma’s voor investeringsbeslissingen uit te breiden voor beleggers in particuliere activa over de hele wereld. Als onderdeel van de alliantie zal MSCI $ 190 miljoen investeren in Burgiss voor een aanzienlijk minderheidsbelang.

