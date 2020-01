BOC Group et TIM Solutions annoncent un partenariat stratégique pour accélérer la numérisation des processus métier

PARIS--(BUSINESS WIRE)--BOC Group, un leader mondial dans l’édition des logiciels EBPA (Enterprise Business Process Analysis), et TIM Solutions, leader dans la production de logiciels de gestion des processus métier (BPM) pour l'automatisation des flux de travail humains low-code, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat stratégique, portant essentiellement sur la numérisation accélérée de l'automatisation des processus métier au niveau de l'entreprise.

BOC Group et TIM ont tous deux constaté que l'automatisation rapide d'un processus manuel existant est la première étape essentielle d'une automatisation réussie des processus. Une fois l'automatisation en marche, l'analyse et la conception des processus permettent d'optimiser rapidement le processus pour atteindre une efficacité de réduction des coûts pouvant atteindre 80 %. De plus, cette approche permet d'atteindre tous les objectifs principaux de l'automatisation : réduction des activités de processus redondantes, numérisation des tâches manuelles et amélioration globale de l'expérience client. En combinant l'automatisation des processus de TIM avec les capacités de conception et d'analyse des processus de ADONIS, les organisations peuvent s'attendre à la fois à un délai de rentabilisation plus court lors de l'automatisation des processus, et à une plus grande valeur ajoutée fournie par l'automatisation conçue de façon optimale.

Les derniers mois de collaboration entre TIM et BOC Group ont abouti aujourd'hui à une réunion des deux équipes de direction au siège social de BOC Group à Vienne, en Autriche, où le lancement du module d'automatisation des processus ADONIS sur la BOC Marketplace a été annoncé. Les clients des deux partenaires peuvent maintenant bénéficier de cette intégration native qui combine la modélisation intuitive, l’analyse et la simulation de processus de ADONIS avec le déploiement sans encombre, l'automatisation et le pilotage des processus métier dans la plateforme d'automatisation des processus de TIM.

Dr Harald Kühn, membre du conseil d'administration de BOC Group a mentionné : « Nos clients cherchent à utiliser l'automatisation des processus low-code comme une étape cruciale de leur expérience numérique. TIM est positionné de façon unique comme une plateforme d'automatisation simple, puissante et rentable qui permet à nos clients de transformer leurs modélisations de processus en flux de travail automatisés ». Puis, il a ajouté : « Nous sommes ravis que l’automatisation des processus dans ADONIS, optimisée par TIM, soit en ligne en direct aujourd'hui sur le BOC Marketplace ».

M. Hermann Filss, le PDG de TIM Solutions a déclaré : « Une modélisation optimale de processus est un facteur clé de succès dans le déploiement d'un flux de travail humain automatisé. Nous sommes convaincus que les capacités d'analyse et de modélisation de processus de ADONIS seront plus que bénéfiques pour la modélisation et l'optimisation des flux de travail automatisés ». M. Filss a également ajouté : « Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec BOC Group, car nous cherchons à bénéficier directement de l'empreinte globale de ses clients et à étendre rapidement l'utilisation de TIM dans le monde entier ».

Les deux fournisseurs ont lancé des campagnes pour déployer l'intégration, car ils cherchent à s'emparer d'un marché très actif dans le domaine de l'automatisation des processus grâce à leur offre combinée unique. Les parties intéressées sont invitées à prendre rendez-vous pour une démonstration de faisabilité via la BOC Marketplace.

À propos de BOC Group

BOC Group est un leader mondial en matière de logiciels de modélisation d’entreprise dans les domaines de l’analyse des processus d’entreprise (EBPA), de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité (GRC) et de l’Architecture d’Entreprise (EA). Cela permet aux clients de restructurer avec succès et de façon continue leur entreprise numérique pour assurer le succès de l’entreprise à tous les niveaux de l’organisation.

ADONIS compte parmi ses clients:

Allianz

Comcast

Emerson

Hilti

Telefonica

BOC propose ses produits et services à plus de 1.000 entreprises dans le monde entier, et travaille avec plus de 90 partenaires présents aux quatre coins du monde.

À propos de TIM Solutions

TIM Solutions se concentre sur le développement d'une méthode simple permettant d’automatiser et de gérer les flux de travail humains. Ils fournissent des solutions complètes et des conseils à leurs clients dans le domaine de l'automatisation et de la gestion des processus métier.

TIM compte parmi ses clients:

BMW AG

Deutsche Bahn AG

ManpowerGroup

E.ON SE

Tata Consultancy Services

La suite BPM de TIM est utilisée par plus de 310 entreprises dans 56 pays à travers le monde.