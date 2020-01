CMC Networks e Neutrona Networks anunciam acordo estratégico para oferecer SD-WAN avançada e serviços de rede em nuvem em três regiões

MIAMI e JOANESBURGO--(BUSINESS WIRE)--A CMC Networks e a Neutrona Networks, duas das operadoras mais inovadoras do hemisfério sul, assinaram um acordo estratégico para proporcionar benefícios de escala e capacidade adicionais a clientes que operam na África, no Oriente Médio e na América Latina.

“ A CMC e a Neutrona contam com modelos operacionais bastante similares, oferecendo soluções de padrão internacional em territórios historicamente difíceis”, comentou Marisa Trisolino, CEO da CMC Networks. “ Esta parceria reforça o compromisso da CMC de oferecer uma abordagem completa para atender às necessidades de nossos clientes em escala global, oferecendo ao mesmo tempo soluções ‘incomparáveis’ que incorporam tecnologia de última geração.”

“ Vejo com grande otimismo a oportunidade de atender aos mercados de trabalho digitais de mais rápido crescimento do mundo com as mais recentes tecnologias ‘smart’, elaboradas para ampliar a conectividade ininterrupta para todos os nossos clientes globais nessas regiões”, declarou Luciano Salata, presidente e cofundador da Neutrona Networks. “ Sempre consideramos a Neutrona uma ‘ponte’ para as Américas, e essa ponte acaba de ficar um pouco mais longa.”

Como parte do acordo, a CMC ampliará sua presença adicionando mais de 30 pontos de presença (Points of Presence, PoPs) na América Latina. Por sua vez, a Neutrona expandirá seu alcance com acesso a mais de 100 PoPs na África e no Oriente Médio. Com o apoio de “interconexões rede a rede” (network to network interconnection, NNI) estabelecidas no Brasil e nos Estados Unidos, ambas as empresas proporcionam baixa latência ao oferecerem uma alternativa direta para rotas norte-americanas já existentes. Elas também empregarão sistemas de cabo que conectam as Américas diretamente com a África.

As plataformas de rede definida por software (Software Defined Networking, SDN) de cada operadora — a C-RAN da CMC e a SHIFT da Neutrona — utilizam tecnologias complementares aprimoradas por inteligência artificial para assegurarem que as aplicações sejam direcionadas para cumprir com eficácia os Acordos de Nível de Serviço requeridos, sem jitter, latência nem perda de pacotes. Além disso, as redes combinadas permitem o provisionamento e a ativação para uma experiência de cliente ininterrupta nos três continentes.

O novo acordo promete oferecer a primeira conexão de rede intercontinental do mundo pelo hemisfério sul com capacidade de expansão para mais de 140 pontos de presença em 80 países. Ele também promove a união de duas empresas que possuem filosofias similares.

“ A CMC e a Neutrona possuem uma ética construída em experiência do cliente, transformação digital e inovação”, afirma Trisolino. “ Cada empresa é uma líder regional no fornecimento de SD-WAN e acesso para serviços em nuvem e, portanto, estamos em uma excelente posição para promover a colaboração e a inovação na América Latina, na África e no Oriente Médio.”

Sobre a CMC Networks

Sediada na África do Sul, a CMC Networks é uma operadora de telecomunicações global. A CMC oferece há aproximadamente 30 anos serviços de comunicações de dados a operadoras, instituições públicas, empresas multinacionais e diversas organizações sem fins lucrativos. A CMC é proprietária de mais de 110 PpPs globais, oferecendo uma rede expansível e resiliente com eficiência de custo. A CMC conta com a maior rede pan-africana, atendendo a 51 dos 54 países da África e 12 países do Oriente Médio. Além disso, ela oferece centros regionais em locais-chave de interconexão na Europa, nas Américas e na Ásia-Pacífico. A CMC fornece a seus clientes um amplo portfólio de soluções de rede de grau de operadora, entre eles: Ethernet, MPLS, DIA e SDN/SD-WAN e soluções baseadas na nuvem. Os acionistas majoritários da CMC são o The Carlyle Group, uma empresa de investimentos globais com US$ 222 bilhões de ativos sob gestão em 365 veículos de investimento.

Sobre a Neutrona Networks

A Neutrona Networks é uma provedora neutra e independente de serviços de rede gerenciada que está reescrevendo as regras das telecomunicações nas Américas ao ser pioneira de inovação em matéria de experiência do cliente, inteligência de rede e automação de processos. Ela oferece serviços de conexão a nuvem privada, redes híbridas, SD-WAN ou MPLS de padrão internacional às maiores operadoras de telecomunicações do mundo e aos clientes Fortune 500 a que elas atendem, além de empresas regionais e globais sediadas nas Américas. Com presença direta em mais de 15 países, a empresa oferece acesso a todas as cidades da região por meio de sua ampla rede de interconexões com operadoras locais e conectividade direta às principais operadoras de serviços de nuvem. Sua rede é transmitida por meio de diversos sistemas de cabos submarinos e anéis de fibra terrestres monitorados e gerenciados com a sua solução de SDN “caseira”.

