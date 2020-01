Premiers Faisceaux Hertziens 2Gbps pour Ooredoo Algérie avec SIAE MICROELETTRONICA

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Ooredoo, opérateur à la pointe des services mobiles, a choisi SIAE MICROELETTRONICA, un fournisseur leader dans les technologies radio à micro-ondes et à ondes millimétriques appliquées aux transmissions mobiles, afin de moderniser son réseau et soutenir l'augmentation du trafic en Algérie.

Pour répondre aux besoins croissants en capacité des nouvelles technologies d'accès ainsi qu'au trafic de données en hausse dans la région, Ooredoo Algérie modernise ses infrastructures en augmentant la capacité de l'ensemble de son réseau. A cet effet, Ooredoo déploie les faisceaux hertziens multibandes de SIAE MICROELETTRONICA, atteignant ainsi des débits de plusieurs gigabits/s équivalents à la fibre. Un faisceau hertzien multibandes associe une bande à 80GHz avec une bande de fréquences micro-ondes standard, fournissant à la fois une capacité élevée et une plus grande portée. SIAE MICROELETTRONICA assure déjà la connectivité dans trois des cinq régions du pays.

SIAE MICROELETTRONICA a mis en service les deux premières liaisons multibandes dans les provinces de Blida et Boumerdes, transportant une capacité de 2Gb/s et plus, sur des distances de 5 kilomètres.

" Ces liaisons multibandes représentent la première mise en œuvre de cette technologie pour Ooredoo Algérie, en maintenant son infrastructure à la pointe de la technologie ", déclare Abdelkrim Melab, responsable de l'ingénierie de transmission chez Ooredoo Algérie, ajoutant que " chaque progrès technologique dans notre réseau vise à améliorer la qualité de service pour une meilleure expérience utilisateur, et la technologie de SIAE MICROELETTRONICA nous aide à atteindre cet objectif ".

" Ce projet consolide notre présence chez Ooredoo Algérie en tant que fournisseur technologique stratégique, en complément de nos déploiements existants de faisceaux hertziens modulaires à grande capacité, compacts et nodaux, " indique Nicola Bonzanino, responsable des ventes pour l'Afrique de SIAE MICROELETTRONICA, ajoutant : "Nous sommes heureux de soutenir Ooredoo dans la réalisation de ses objectifs commerciaux".

À propos de SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA est un acteur de premier plan dans le domaine des technologies de communication sans fil, qui fournit aux opérateurs des solutions de pointe en matière de design, services et transport par micro-ondes et ondes millimétriques. SIAE MICROELETTRONICA élabore et fabrique ses propres composants RF en collaboration avec l’infrastructure 4.0 de fabrication intelligente de toute dernière génération SMT, qui possède ses propres salles blanches, un laboratoire RF ainsi qu’une chaîne complète d’assemblage de produits. Pour plus d'informations : http://www.siaemic.com

À propos de OOREDOO Algeria

Opérationnel en Algérie depuis août 2004, Ooredoo Algeria est la filiale algérienne du Groupe Ooredoo Telecommunications et fournit des services mobiles 3G et 4G pour les entreprises et les particuliers. Jusqu'au 31 décembre 2018, Ooredoo Algeria a enregistré un chiffre d'affaires de 88,3 milliards de DZD et comptait plus de 13,8 millions d'abonnés. Ooredoo Algeria est l'unique opérateur mobile offrant des services 4G à travers 48 provinces en Algérie.

