Groupe PSA confirmé comme l’un des leaders mondiaux de la transition bas-carbone par l’organisation à but non lucratif CDP

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA (Paris:UG), a déclaré : « Nous sommes fiers que le CDP reconnaisse le travail acharné des équipes du Groupe PSA qui se sont engagées à piloter avec succès notre transition bas carbone et à lutter pour préserver une mobilité propre, sûre et abordable pour les citoyens. Nous considérons ce défi d'un point de vue éthique envers les prochaines générations et nous prenons notre part de l'effort mondial pour réduire les émissions de carbone, à un rythme sans précédent. Pour lutter contre le changement climatique, tous les secteurs économiques devraient être contraints de faire des efforts de réduction proportionnels à leur quantité d'émissions, et au même rythme. Cela aiderait les consommateurs à faire leurs propres arbitrages sur leurs émissions de CO 2 , entre ce qui est indispensable et ce qui l’est moins, étant donné la nécessaire révolution des habitudes de consommation recommandée par les scientifiques, au regard de l’urgence climatique. »

Paul Simpson, PDG du CDP, a déclaré : « Félicitations aux entreprises qui ont atteint une position sur la « A-List » du CDP cette année, pour leur leadership en matière de performance environnementale et de transparence. Les sociétés de la « A-List » dominent le marché de la durabilité des entreprises, s'attaquent aux risques environnementaux et mettent tout en œuvre pour prospérer dans l'économie de demain. »

Cette récompense fait partie de la reconnaissance globale du leadership et de l'engagement du Groupe PSA dans la lutte contre le changement climatique:

En novembre dernier, les objectifs de réduction des émissions de CO 2 de PSA Automobiles SA ont été scientifiquement certifiés par SBTi 1 comme conformes aux réductions requises pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.

de PSA Automobiles SA ont été scientifiquement certifiés par SBTi comme conformes aux réductions requises pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 2 ° C au-dessus des niveaux préindustriels. En décembre dernier, Groupe PSA était en tête du « Climate and Energy Benchmark » de WBA2, qui classe les constructeurs automobiles selon leur propension à promouvoir activement les véhicules à faibles émissions et à investir dans les nouvelles technologies.

CDP évalue les entreprises sur l'exhaustivité de leur reporting climat, leur gestion des risques environnementaux et leur démonstration des meilleures pratiques, telles que la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs.

1 Science Based Targets initiative (SBTi) est une collaboration entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF).

2 World Benchmarking Alliance (WBA), notamment soutenue par ACT initiative (Assessing low-Carbon Transition), classe les entreprises en fonction de leur contribution aux Objectifs de Développement Durable.