AURAK和德克萨斯大学阿灵顿分校签署协议

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈伊马角美洲大学(AURAK)和德克萨斯大学阿灵顿分校(UTA)已签署一项协议，开设合作教育课程，最大限度为学生创造机会。

此次合作意味着，顺利完成三年计算机工程本科课程的AURAK的学生可进入德克萨斯大学阿灵顿分校工程学院计算机科学和工程系学习。

在UTA顺利完成第一年的学习后，学生将被授予AURAK的学士学位。在UTA顺利完成第二年的学习后，学生将获得UTA的硕士学位。

AURAK校长Hassan Hamdan Al Alkim教授与德克萨斯大学阿灵顿分校教务长、分管学术事务的副校长Teik C. Lim博士签署了这一为期三年的协议。

Hassan教授表示：“能够签署这一协议，AURAK感到非常高兴，这将为我们的学生带来实实在在的帮助。德克萨斯大学阿灵顿分校为我们的学生创造了非常好的机会，让他们能够在美国的优秀学府继续学习，并掌握就业市场迫切需要的真正技能。”

2018-19学年，UTA的全球入学人数近6万名。国际学生来自100多个国家，使其成为在学生最具多元化的美国学府之一。它是德克萨斯大学系统中第二大分校，提供180多项学士、硕士和博士课程。其校区占地170公顷（420英亩），拥有一流的设施。

AURAK是一家非营利性的公立高等教育机构，为本土、地区和国际社区提供与阿拉伯习俗和传统相结合的北美式教育。AURAK得到阿联酋教育部的许可，自2018年12月起，便获得美国南部大专院校协会委员会(SACSCOC)认证。AURAK共提供22个经认可的本科和研究生课程，涵盖各个学科。

*来源：AETOSWire

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